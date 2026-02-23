Az járhat most igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól,
A 2025-ös év a fizikai munkaerőpiacon nem a látványos bővülésről, hanem a stabilitás megőrzéséről szólt. Az új belépők kiválasztásánál egyre inkább a tényleges kompetenciák és a gyakorlati tapasztalat került előtérbe, miközben elsősorban a meglévő állomány megtartására koncentráltak a cégek a WHC Csoport tavalyi éves elemzése alapján. A szakértők szerint 2026 egyik legfontosabb kifejezése a tudatos humántőke-menedzsment lesz a fizikai munkaerőpiacon.
A hazai munkaerőpiac 2025-ös évét ismételten a strukturális szakemberhiány és a toborzási dinamika átalakulása határozta meg, amely a vállalatokat minden eddiginél tudatosabb megtartási stratégiák kidolgozására kényszerítette.
A szakképzett munkaerőért folytatott verseny nem csupán a bérszínvonal általános emelkedését vonta maga után, hanem éles regionális és iparági különbségeket is felszínre hozott. Míg a betanított munkakörökben a bruttó keresetek jellemzően a 300–500 ezer forintos sávban mozogtak, addig a speciális szaktudást igénylő pozíciókban – például a karbantartás vagy a CNC-technológia területén – a bruttó 450–750 ezer forintos bérezés vált meghatározóvá.
A bérnyomást tovább fokozta a földrajzi elhelyezkedés: Budapest dominanciája mellett a keleti ipari centrumok látványos felzárkózása, valamint a nyugati határszél elszívó hatása egyaránt formálta a tavalyi év bérstatisztikáit.
A 2025-ös év toborzási folyamatait nem csupán a jelöltek alacsony száma, hanem a kritikus kompetenciákkal rendelkező szakemberek elérésének nehézsége jellemezte. A WHC tapasztalatai alapján országos szinten jelentős kínálati hiány mutatkozott a speciális szaktudást igénylő területeken, különösen a mechanikus és villamos karbantartók, a gépbeállítók, valamint az automatizált gyártási környezetben jártas szakemberek körében.
Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult, ami szükségszerűen a kiválasztási folyamatok meghosszabbodásához és a bérigények további eszkalációjához vezetett. Ezzel párhuzamosan a betanított munkakörökben a fluktuáció továbbra is rendszerszintű kihívást jelentett: a jelöltek tudatosabb, több párhuzamos ajánlatot mérlegelő magatartása, valamint a gyors munkahelyváltási hajlandóság a vállalatok részéről még agilisabb HR-válaszokat követelt meg.
Az utánpótlás tekintetében megfigyelhető, hogy a technikusi és szakmunkás képzések iránt folyamatosan nő az érdeklődés, különösen a műszaki és logisztikai területeken. Ugyanakkor a munkáltatói oldalról jelentkező markáns tapasztalati elvárás és a pályakezdői kompetenciák közötti rést a vállalatok egyre inkább strukturált integrációs és mentori programokkal igyekeznek orvosolni.
Mindemellett megfigyelhető a munkaerőpiaci preferenciák eltolódása: míg az alacsony belépési küszöbbel jellemezhető, monoton operátori munkakörök vonzereje erodálódik, addig a magasabb technológiai affinitást igénylő, komplexebb kékgalléros pozíciók presztízse és keresettsége folyamatosan emelkedik.
A digitalizáció és a mesterséges intelligencia 2025-ben elsősorban támogató szerepben jelent meg a fizikai munkavégzés területén. Míg az adatalapú gyártásmonitorozás, a távfelügyeleti rendszerek, valamint a prediktív HR-kapacitástervezés terén a technológiai adaptáció szintet lépett, a közvetlen fizikai munkakörökben továbbra is az emberi szaktudás és a kognitív problémamegoldó képesség maradtak a meghatározóak.
„A 2025-ös év legfontosabb piaci tanulsága, hogy a fizikai munkaerőért folytatott versenyben a bérszínvonal önmagában már nem garantál fenntartható előnyt. A hosszú távú üzleti tervezhetőséghez elengedhetetlenné vált a transzparens és agilis kiválasztási folyamat, a kiszámítható munkaszervezés, valamint a testreszabott megtartási és belső fejlesztési programok integrálása. 2026-ban azok a szervezetek bizonyulhatnak tartósan sikeresnek, amelyek túllépnek a puszta létszámgazdálkodáson, és tudatos humántőke-menedzsmenttel, szakember állományuk folyamatos képzésével alapozzák meg működési stabilitásukat” – hangsúlyozta Göltl Viktor, a WHC Csoport ügyvezetője.
A WHC Csoport fizikai munkaerő-kölcsönzési és -közvetítési üzletágának (WORK) előrejelzése szerint 2026-ban a bérdinamika mérséklődése várható, így a keresetek jellemzően egyszámjegyű növekedési pályán mozoghatnak.
Míg a betanított munkakörökben az elmozdulást elsősorban a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum korrekciója indukálja, addig a szakképzett pozíciókban a releváns tapasztalat és a speciális kompetenciák továbbra is meghatározó alkupozíciót biztosítanak a jelöltek számára.
A strukturális munkaerőhiány az ipari termelés, a logisztika, az építőipar és a vendéglátás területén tartósan fennmarad, amelyet a szakemberállomány természetes demográfiai cserélődése – a tapasztalt generációk nyugdíjba vonulása –, valamint a szűkös utánpótlási kapacitások tovább mélyíthetnek.
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik.
