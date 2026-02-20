2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Ennyit visz most haza egy átlagos magyar dolgozó: te keresel ennyit?

Pénzcentrum
2026. február 20. 08:30

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2025. decemberében

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200 forint volt, 8,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
  • A nettó átlagkereset 548 900 forintot ért el, ez 9,8%-kal magasabb volt, mint 2024 decemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.
  • A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9%-kal nőtt egy év alatt.
  • A reálkereset 6,3%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3%-os növekedése mellett.
  • A bruttó mediánkereset 607 700 forintot ért el, ami 9,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • A nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot tett ki, ez 10,8%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

2025. január–december

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt.
  • A bruttó átlagkereset 9,0%-kal, míg a nettó átlagkereset 9,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.
