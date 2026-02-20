A Pénzcentrum 2026. február 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyit visz most haza egy átlagos magyar dolgozó: te keresel ennyit?
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
2025. decemberében
- A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200 forint volt, 8,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.
- A nettó átlagkereset 548 900 forintot ért el, ez 9,8%-kal magasabb volt, mint 2024 decemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.
- A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 683 400 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9%-kal nőtt egy év alatt.
- A reálkereset 6,3%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3%-os növekedése mellett.
- A bruttó mediánkereset 607 700 forintot ért el, ami 9,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
- A nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot tett ki, ez 10,8%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
2025. január–december
- A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt.
- A bruttó átlagkereset 9,0%-kal, míg a nettó átlagkereset 9,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén