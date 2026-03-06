2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Iskolai osztályterem homályos háttérben fiatal diák nélkül; Elmosódott nézet az osztályteremben nincs gyerek vagy tanár székekkel és asztalokkal az egyetemen.
Oktatás

Most dőlt el: ekkora pluszpénz jár a tanároknak, már a választás előtt megkapják az összeget

Pénzcentrum
2026. március 6. 07:21

Megjelent a Magyar Közlönyben a tanárok egyszeri kiegészítő juttatásáról szóló rendelet. A kormány döntése szerint minden teljes munkaidős pedagógus 152 400 forintot kap, a kifizetés határideje április 10.

Megjelent a Magyar Közlönyben a tanárok egyszeri kiegészítő juttatásáról szóló rendelet. A döntés a korábban bejelentett ígéret teljesítését szolgálja, és az összeget legkésőbb a választás előtt két nappal fizetik ki.

A rendelet indoklása szerint a kormány figyelemmel van az Európai Unióval kötött megállapodásra, amely a pedagógusbérek felzárkóztatását célozza. Ennek értelmében a 2025–2031 közötti időszakban a tanárok átlagbérének el kell érnie a diplomás átlagbér 80 százalékát.

A mostani intézkedés a 2025-ös béremelési folyamat utolsó lépéseként jelenik meg: a 2025-ös végleges statisztikai adatok alapján egyszeri kifizetés történik. Ennek összege 152 400 forint minden teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus számára, függetlenül attól, hogy milyen köznevelési intézményben dolgozik.

Az egyszeri juttatás a hitoktatókra is vonatkozik, és megkapják a szakképző intézményekben dolgozó pedagógusok is, függetlenül attól, melyik minisztérium felügyelete alá tartozik az adott intézmény. Az önkormányzati óvodák esetében a támogatás számításakor a segítő munkatársakat és a szaktanácsadókat is beleszámítják a létszámba.

A rendelet szerint a kifizetés határideje április 10. Az iskolafenntartók a megkapott összeget kizárólag az egyszeri kiegészítő juttatás kifizetésére és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó rendezésére használhatják fel.

A rendelethez csatolt határozat a nemzetgazdasági minisztert kéri fel arra, hogy biztosítsa az összes érintett intézménytípus számára szükséges forrást. A dokumentum ugyanakkor szokatlan módon nem tartalmazza a teljes kifizetés összegét.

A szabályozás egy másik változást is tartalmaz: a pedagógusok adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében ősztől kivezetik az iskolai törzslapok használatát. A kormány indoklása szerint a digitalizáció elterjedése miatt az adatok pontossága és kezelhetősége így is biztosított lesz.
Címlapkép: Getty Images
