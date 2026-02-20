2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
0 °C Budapest
A group of startup business employees working together in a modern office environment.
Komoly leépítés mellett döntött a népszerű szállásfoglaló cég: ennyi embertől válnak meg

A Szallas.hu-t üzemeltető Szallas Group Zrt. bejelentette, hogy mintegy 70 munkavállalójától válik meg, akik többsége a fejlesztői területről kerül ki. A vállalat átszervezésbe kezdett, amelynek részeként az eddig házon belül végzett informatikai feladatokat külső szolgáltatóra bízza - számolt be róla a Telex.

A társaság csütörtökön megerősítette a leépítésről szóló híreket. Közleményük szerint a cég jelenleg "szervezeti és működési átalakításon megy keresztül, amelynek célja a működési modell és a hosszú távú versenyképesség megerősítése".

Az intézkedés következtében összesen mintegy 70 munkahely szűnik meg, ám ez nem kizárólag a Szallas Group saját állományát érinti. Az elbocsátottak egy része a cégcsoport közvetlen alkalmazottja, míg mások a vállalatnak szolgáltatásokat nyújtó partnercégek munkatársai.

A vállalat hangsúlyozta a lap kérdésére: "Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nehéz helyzet az érintettek számára, ezért igyekszünk a folyamatot kellő gondossággal és tisztelettel kezelni."

A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését. A platformot 2015-ben a PortfoLion befektetési társaság vásárolta fel, majd hét évvel később, 2022-ben 82 millió euróért értékesítette a varsói tőzsdén jegyzett Wirtualna Polska médiavállalatnak.

A mostani átszervezésről és létszámleépítésről szóló döntést a lengyel anyavállalat központja hagyta jóvá.
Címlapkép: Getty Images
