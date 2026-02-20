2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Komoly leépítés mellett döntött a népszerű szállásfoglaló cég: ennyi embertől válnak meg
A Szallas.hu-t üzemeltető Szallas Group Zrt. bejelentette, hogy mintegy 70 munkavállalójától válik meg, akik többsége a fejlesztői területről kerül ki. A vállalat átszervezésbe kezdett, amelynek részeként az eddig házon belül végzett informatikai feladatokat külső szolgáltatóra bízza - számolt be róla a Telex.
A társaság csütörtökön megerősítette a leépítésről szóló híreket. Közleményük szerint a cég jelenleg "szervezeti és működési átalakításon megy keresztül, amelynek célja a működési modell és a hosszú távú versenyképesség megerősítése".
Az intézkedés következtében összesen mintegy 70 munkahely szűnik meg, ám ez nem kizárólag a Szallas Group saját állományát érinti. Az elbocsátottak egy része a cégcsoport közvetlen alkalmazottja, míg mások a vállalatnak szolgáltatásokat nyújtó partnercégek munkatársai.
A vállalat hangsúlyozta a lap kérdésére: "Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nehéz helyzet az érintettek számára, ezért igyekszünk a folyamatot kellő gondossággal és tisztelettel kezelni."
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését. A platformot 2015-ben a PortfoLion befektetési társaság vásárolta fel, majd hét évvel később, 2022-ben 82 millió euróért értékesítette a varsói tőzsdén jegyzett Wirtualna Polska médiavállalatnak.
A mostani átszervezésről és létszámleépítésről szóló döntést a lengyel anyavállalat központja hagyta jóvá.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik.
Egy friss felmérés szerint Magyarországon a béremelések üteme jelentősen lassul.
Hamarosan életbe lép az uniós bértranszparencia-szabályozás, amelyre a hazai vállalatoknak már most készülniük kell.
Adóbevallás 2026: közeleg a határidő - Így zajlik az szja bevallás Ügyfélkapu és DÁP használatával, nyomtatványok, tudnivalók egy helyen
Több apróbb változást hozott 2026 adóbevallás terén, de a magánszemélyek számára az szja bevallás határideje idén is május 20-a. Mutatjuk a fontos dátumokat, teendőket, dokumentumokat.
Egy felmérésből a 2026-os üzleti várakozások mellett a legjelentősebb HR-kihívásokra is fény derül.
Nulla százalékos béremelést ajánlott a győre Audi-gyár: lyukra futhatnak a tárgyalások a szakszervezettel?
Az Audi Hungaria győri gyárában megkezdődtek a bértárgyalások: a munkáltató elzárkózik az alapbéremeléstől és több juttatás fenntartásától.
