Komoly leépítés mellett döntött a népszerű szállásfoglaló cég: ennyi embertől válnak meg

A Szallas.hu-t üzemeltető Szallas Group Zrt. bejelentette, hogy mintegy 70 munkavállalójától válik meg, akik többsége a fejlesztői területről kerül ki. A vállalat átszervezésbe kezdett, amelynek részeként az eddig házon belül végzett informatikai feladatokat külső szolgáltatóra bízza - számolt be róla a Telex.

A társaság csütörtökön megerősítette a leépítésről szóló híreket. Közleményük szerint a cég jelenleg "szervezeti és működési átalakításon megy keresztül, amelynek célja a működési modell és a hosszú távú versenyképesség megerősítése".

Az intézkedés következtében összesen mintegy 70 munkahely szűnik meg, ám ez nem kizárólag a Szallas Group saját állományát érinti. Az elbocsátottak egy része a cégcsoport közvetlen alkalmazottja, míg mások a vállalatnak szolgáltatásokat nyújtó partnercégek munkatársai.

A vállalat hangsúlyozta a lap kérdésére: "Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nehéz helyzet az érintettek számára, ezért igyekszünk a folyamatot kellő gondossággal és tisztelettel kezelni."

A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését. A platformot 2015-ben a PortfoLion befektetési társaság vásárolta fel, majd hét évvel később, 2022-ben 82 millió euróért értékesítette a varsói tőzsdén jegyzett Wirtualna Polska médiavállalatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A mostani átszervezésről és létszámleépítésről szóló döntést a lengyel anyavállalat központja hagyta jóvá.