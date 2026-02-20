2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Építőipari villamosmérnök egy építkezésen. Egy jól megvilágított, építési területen lévő helyiségben egy tapasztalt villanyszerelő dolgozik egy elektromos kapcsolótáblán. Kék kockás inget, narancssárga fényvisszaverő mellényt,
HRCENTRUM

Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban

Pénzcentrum
2026. február 20. 15:23

Az Ifo Gazdaságkutató Intézet legfrissebb felmérése szerint Németországban fokozatosan enyhülnek a szakképzett munkaerő toborzásával kapcsolatos nehézségek. A tendencia különösen a logisztikai és szállítmányozási ágazatban szembetűnő, de az egyes iparágak között jelentős eltérések tapasztalhatók. Ezzel párhuzamosan a demográfiai változások hosszú távon is átrajzolják a munkaerőpiaci kereslet szerkezetét - írja a G7.

Tavaly ősz óta határozott javulás mutatkozik a munkaerőhiány terén. A leglátványosabb enyhülés a logisztika és a szállítmányozás területén ment végbe. Míg októberben a vállalatok 43 százaléka küzdött a betöltetlen álláshelyekkel, addig januárra ez az arány 31 százalékra csökkent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet azonban korántsem egységes. Míg az autóiparban és az elektronikai ágazatban az érintett cégek aránya már a tíz százalékot sem éri el, addig a jogi és adótanácsadással foglalkozó vállalkozások, valamint a személyzeti tanácsadók többsége továbbra is komoly toborzási kihívásokkal szembesül.

A szakemberhiány 2022-ben érte el a csúcspontját, azóta viszont folyamatos csökkenés figyelhető meg. Az elmúlt évtizedben a probléma olyan méreteket öltött, hogy a német vállalatok még a pandémia és az azt követő válság idején is igyekeztek megtartani dolgozóikat, attól tartva, hogy később nem találnának megfelelő utánpótlást. Ebben az időszakban az állami bértámogatási rendszer, vagyis a rövidített munkaidős foglalkoztatás (Kurzarbeit) intézménye is segítette a létszám megőrzését.

A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) 2024 végén mintegy 216 ezer magyar állampolgárt tartott nyilván az országban. A migrációs hajlandóság azonban lankadni látszik.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Demográfiai Portré 2024 adatai szerint a Németországba költöző magyarok száma a 2013-as évi 60 ezerről 2022-re 30 ezerre feleződött. Ez a lassulás jelentősebb, mint amit az Ausztriába irányuló migráció esetében tapasztalni lehet. A kint dolgozók hazautalásai ugyanakkor továbbra is fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. A 2010-es évek közepén ezek az összegek a GDP három százalékát is elérték, érdemben csökkentve az itthoni szegénységi kockázatokat és az egyenlőtlenségeket.

A jövőben a gazdasági és technológiai átalakulások mellett a társadalom elöregedése határozza meg leginkább a munkaerőpiaci igényeket. A demográfiai folyamatok miatt bizonyos szakmák felértékelődnek, ami strukturálisan alakítja át a munkaerőhiányt. Az évtized végére becslések szerint több mint félmillió ápoló hiányozhat majd a német egészségügyi és szociális ellátórendszerből.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #egészségügy #külföldi munka #gazdaság #munkaerő #németország #migráció #szociális ellátás #demográfia #munkaerőhiány #elöregedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:31
15:23
15:16
15:03
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
1 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
4 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
3 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
2 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:16
2 millió egy éjszaka: elképesztő luxusban nyaralt Bódi Csabi és felesége egy hétig
Agrárszektor  |  2026. február 20. 14:32
Támogatás jöhet a rettegett kór ellen: ezekre kell készülni a gazdáknak idén
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel