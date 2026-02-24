Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Ezzel párhuzamosan a piaci szereplők a digitalizációban látják a megoldást a kisebb csapatok hatékonyságának növelésére és a munkaerő megtartására.

Az európai építőipari vállalkozások közel harmada küzd kapacitáshiánnyal, ami nemcsak a projektek befejezését nehezíti, hanem a költségeket is növeli. Magyarországon a fluktuáció, a generációváltás nehézségei és az utánpótlás hiánya együttesen súlyosbítja a helyzetet.

Az ÉVOSZ elemzése szerint a jövő év legfőbb kihívása a meglévő, jól képzett szakembergárda megtartása és a foglalkoztatás hatékonyságának javítása lesz. A szövetség által alapított új munkacsoport célja a humánpolitikai stratégiák összehangolása, a szakmai képzések támogatása és az ágazat vonzerejének növelése.

A hosszú távú iparági célkitűzések mellett a mindennapi gyakorlatban a digitális eszközök kínálnak azonnali megoldást. Borbély Csaba, a PlanRadar hazai vezetője rámutatott: a munkaerőhiány miatt kisebb létszámú csapatoknak kell változatlan minőséget produkálniuk, amiben a korszerű szoftverek nyújtanak támaszt. A digitális platformok központosítják a kommunikációt, átláthatóvá teszik a feladatokat és a terveket, így minimalizálják a hibázás lehetőségét és az ebből fakadó felesleges többletmunkát.

E megoldások bevezetése nem igényel különösebb előképzettséget vagy drága beruházást, a használatukhoz elegendő egy okostelefon. Ez a fiatalabb munkavállalók számára is természetesebbé és vonzóbbá teszi a munkavégzést. A legfőbb előny a felszabaduló idő: az adminisztráció radikális csökkenésével a szakemberek a papírmunka helyett az érdemi építési feladatokra koncentrálhatnak, így létszámbővítés nélkül is javul a termelékenység.