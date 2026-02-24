A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?
A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Ezzel párhuzamosan a piaci szereplők a digitalizációban látják a megoldást a kisebb csapatok hatékonyságának növelésére és a munkaerő megtartására.
Az európai építőipari vállalkozások közel harmada küzd kapacitáshiánnyal, ami nemcsak a projektek befejezését nehezíti, hanem a költségeket is növeli. Magyarországon a fluktuáció, a generációváltás nehézségei és az utánpótlás hiánya együttesen súlyosbítja a helyzetet.
Az ÉVOSZ elemzése szerint a jövő év legfőbb kihívása a meglévő, jól képzett szakembergárda megtartása és a foglalkoztatás hatékonyságának javítása lesz. A szövetség által alapított új munkacsoport célja a humánpolitikai stratégiák összehangolása, a szakmai képzések támogatása és az ágazat vonzerejének növelése.
A hosszú távú iparági célkitűzések mellett a mindennapi gyakorlatban a digitális eszközök kínálnak azonnali megoldást. Borbély Csaba, a PlanRadar hazai vezetője rámutatott: a munkaerőhiány miatt kisebb létszámú csapatoknak kell változatlan minőséget produkálniuk, amiben a korszerű szoftverek nyújtanak támaszt. A digitális platformok központosítják a kommunikációt, átláthatóvá teszik a feladatokat és a terveket, így minimalizálják a hibázás lehetőségét és az ebből fakadó felesleges többletmunkát.
E megoldások bevezetése nem igényel különösebb előképzettséget vagy drága beruházást, a használatukhoz elegendő egy okostelefon. Ez a fiatalabb munkavállalók számára is természetesebbé és vonzóbbá teszi a munkavégzést. A legfőbb előny a felszabaduló idő: az adminisztráció radikális csökkenésével a szakemberek a papírmunka helyett az érdemi építési feladatokra koncentrálhatnak, így létszámbővítés nélkül is javul a termelékenység.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Áll a bál a magyarországi Audinál: ennek így nagyon nem lesz jó vége - hogy ajánlhatták ezt a dolgozóknak?
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
