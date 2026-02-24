2026. február 24. kedd Mátyás
Budapest
Építőipari villamosmérnök egy építkezésen. Egy jól megvilágított, építési területen lévő helyiségben egy tapasztalt villanyszerelő dolgozik egy elektromos kapcsolótáblán. Kék kockás inget, narancssárga fényvisszaverő mellényt,
HRCENTRUM

Egyre súlyosabb a munkaerőhiány: vészhelyzet szélén táncol a magyar gazdaság húzóágazata?

Pénzcentrum
2026. február 24. 21:03

A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Ezzel párhuzamosan a piaci szereplők a digitalizációban látják a megoldást a kisebb csapatok hatékonyságának növelésére és a munkaerő megtartására.

Az európai építőipari vállalkozások közel harmada küzd kapacitáshiánnyal, ami nemcsak a projektek befejezését nehezíti, hanem a költségeket is növeli. Magyarországon a fluktuáció, a generációváltás nehézségei és az utánpótlás hiánya együttesen súlyosbítja a helyzetet.

Az ÉVOSZ elemzése szerint a jövő év legfőbb kihívása a meglévő, jól képzett szakembergárda megtartása és a foglalkoztatás hatékonyságának javítása lesz. A szövetség által alapított új munkacsoport célja a humánpolitikai stratégiák összehangolása, a szakmai képzések támogatása és az ágazat vonzerejének növelése.

A hosszú távú iparági célkitűzések mellett a mindennapi gyakorlatban a digitális eszközök kínálnak azonnali megoldást. Borbély Csaba, a PlanRadar hazai vezetője rámutatott: a munkaerőhiány miatt kisebb létszámú csapatoknak kell változatlan minőséget produkálniuk, amiben a korszerű szoftverek nyújtanak támaszt. A digitális platformok központosítják a kommunikációt, átláthatóvá teszik a feladatokat és a terveket, így minimalizálják a hibázás lehetőségét és az ebből fakadó felesleges többletmunkát.

E megoldások bevezetése nem igényel különösebb előképzettséget vagy drága beruházást, a használatukhoz elegendő egy okostelefon. Ez a fiatalabb munkavállalók számára is természetesebbé és vonzóbbá teszi a munkavégzést. A legfőbb előny a felszabaduló idő: az adminisztráció radikális csökkenésével a szakemberek a papírmunka helyett az érdemi építési feladatokra koncentrálhatnak, így létszámbővítés nélkül is javul a termelékenység.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #digitalizáció #generációváltás #hr #építőipar #munkaerőpiac #évosz #technológia #munkaerőhiány #építés #vállalkozások

HRCENTRUM legolvasottabb
1
1 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
2 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
1 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
3 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
1 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
