Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Komoly fordulat jöhet a munkaerőpiacon: erre kell készülnöd a jövőben, ha állást keresel
Ketyeg az óra az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetéséig, miközben a hazai munkaerőpiacon még alacsony az új szabályozás ismertsége és támogatottsága. A Profession.hu és a PwC Magyarország kutatása szerint a cégek háromnegyede, 75 százaléka, valamint a munkavállalók 51 százaléka sem támogatná, hogy a bérek teljesen nyilvánosak legyenek, ráadásul a vállalatok mindössze 10 százaléka állítja, hogy részletesen ismeri a direktívát.
Az Európai Unió bértranszparencia-irányelvét 2026. június 7-ig kell átültetni a tagállamoknak a nemzeti jogba. A szabályozás célja a nemek közötti bérkülönbség csökkentése és az azonos értékű munkáért járó egyenlő bérezés biztosítása. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban az EU-ban átlagosan 12 százalék volt a nemek közti bérszakadék, míg Magyarországon 17,8 százalék.
A direktíva a gyakorlatban nem az egyéni bérek nyilvánosságát jelenti, hanem átlátható bérstruktúrák kialakítását. A munkavállalók jogosultak lesznek információt kérni saját bérszintjükről, valamint az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégák átlagos béréről, nemek szerinti bontásban. Ez azt jelenti, hogy név szerinti fizetések közzététele nem lesz kötelező, ugyanakkor a vállalatoknak objektív szempontok alapján kell igazolniuk a bérkülönbségeket.
A Profession.hu felmérése szerint sok munkáltató a belső feszültségek növekedésétől tart, a cégek közel 80 százaléka ezt jelölte meg fő kockázatként. Emellett 45 százalék a bérezés rugalmasságának csökkenésétől, 38 százalék pedig versenyhátránytól fél a munkavállalók megtartásában. A dolgozók ellenállása mögött elsősorban az áll, hogy a fizetést sokan továbbra is magánügynek tekintik, és tartanak a romló munkahelyi légkörtől.
A szabályozás a toborzási folyamatot is átalakítja. A cégek nem kérdezhetnek rá a jelöltek korábbi fizetésére, ugyanakkor kötelesek lesznek már az állásinterjú előtt, vagy legkésőbb a szerződéskötés előtt tájékoztatni a pályázókat az adott pozíció béréről vagy bérsávjáról. A Profession.hu tapasztalatai szerint a bérsáv feltüntetése 20–25 százalékkal több jelentkezőt hozhat, egyes szektorokban pedig akár 50–60 százalékos növekedést is eredményezhet.
A kutatás arra is rámutat, hogy a hazai gyakorlat még kiforratlan: a cégek 57 százaléka soha nem ad meg bért az álláshirdetéseiben, és csak 12 százalék teszi ezt rendszeresen. Ugyanakkor a munkavállalók több mint háromnegyede a hirdetésekben szereplő bérinformációk alapján dönt a jelentkezésről.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A szakértők szerint a következő időszak kulcskérdése az edukáció és a belső kommunikáció lesz. A vállalatoknak nemcsak a jelentéstételi kötelezettségekre kell felkészülniük, hanem arra is, hogy érthetően bemutassák bérstruktúrájukat a dolgozóknak. Első körben, 2027. június 7-ig a legalább 150 főt foglalkoztató cégeknek kell majd jelenteniük a nemek közötti bérkülönbségeket, amelyben már a 2026-os adatok is szerepelnek.
A felmérés szerint a munkavállalók bizonytalanságának jelentős része információhiányból fakad: minden tizedik dolgozó úgy érzi, hogy nem kap elegendő magyarázatot a bérezési rendszer működésére. A szakértők úgy látják, hogy az átlátható bérstruktúra és a tudatos kommunikáció csökkentheti a feszültségeket, és segíthet a fluktuáció mérséklésében is.
A 2025 harmadik negyedévi nettó átlagkereseti adatok alapján ismét kirajzolódik, mennyire brutális a bérolló Magyarországon.
Összesen 17,8% mínusz. Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők, mint a férfi társaik. De mit mutatnak az európai adatok? Mutatjuk!
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
2025-ben a bruttó átlagfizetés 705 ezer volt, de a leggazdagabbak már 1,48 milliót keretnek - brutálisan nőttek a jövedelmi különbségek az év során.
A tartós szakemberhiány okozta nehézségekre reagálva önálló HR-munkacsoportot hozott létre az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ).
Óriási változás élesedik a magyar dolgozók fizetéseinél: erről mindenkinek tudnia kell, az összes dolgozót érinti
A munkaerő-kölcsönzők szerint a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük a bértranszparencia-szabályok életbe lépésére.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal.
Az alacsony munkanélküliségi rátával jellemezhető térségekben a toborzás intenzív piaci versennyé alakult.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
Ugyanaz a szakma, mégis meglepőek a különbségek a különböző sofőrök fizetései között.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-