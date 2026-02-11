Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak

A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből, amelyet legkésőbb február végéig utalnak a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak számára.

A rendvédelmi szervek civil munkatársai számára egyszeri juttatást biztosít a belügyi tárca. Erről Pintér Sándor belügyminiszter számolt be a Rendészeti Államtitkárság által közzétett videóüzenetben. A bruttó 400 ezer forintos összeget a minisztérium saját költségvetéséből finanszírozzák - számolt be a HVG.

A tárcavezető az egyösszegű kifizetés bejelentésekor kiemelte a rendvédelmi ágazat teljesítményét. Értékelése szerint a 2024-es év a 2023-asnál is sikeresebben zárult. "Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa" – fogalmazott a miniszter.

A bejelentésen a rendészeti államtitkár mellett jelen voltak a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ vezetői is. Az általuk irányított szervezeteknél dolgozó civil alkalmazottak legkésőbb február 28-áig megkapják az egyszeri juttatást.

Fontos különbség, hogy a rendvédelmi állomány uniformisban szolgálatot teljesítő tagjai tavaly hathavi fegyverpénzt – hivatalos nevén szolgálati juttatást – kaptak, míg az erőszakszervezetek civil munkatársai nem részesültek hathavi illetménynek megfelelő összegben. Korábbi sajtóhírek szerint a fegyverpénz kifizetésével egy időben választási kampányanyagok is eljutottak a rendvédelmi dolgozókhoz.

