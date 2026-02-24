2026. február 24. kedd Mátyás
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A modern iroda kora reggel, a dolgozók munkakezdése előtt üres, a hely tiszta és rendezett.
HRCENTRUM

Óriási változás élesedik a magyar dolgozók fizetéseinél: erről mindenkinek tudnia kell, az összes dolgozót érinti

Pénzcentrum
2026. február 24. 11:34

Az uniós bérátláthatósági irányelv hazai átültetése 2026 júniusáig esedékes. A munkaerő-kölcsönzők szerint erre a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük. A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) felmérése alapján a szabályozás híre eljutott a döntéshozókhoz, ám a gyakorlati megvalósítás még várat magára, a legnagyobb aggodalmat pedig a bérfeszültségek felszínre kerülése jelenti.

Az Európai Unió 2023/970-es irányelve új korszakot nyit a hazai bérezési gyakorlatban. Mivel a magyar jogalkotásnak 2026. június 7-ig kell megalkotnia a vonatkozó szabályokat, a rendelkezésre álló időkeret viszonylag szűk.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dr. Simon Balázs, az MMOSZ elnöke szerint az új előírások nem csupán operatív adatszolgáltatási kötelezettséget rónak a vállalatokra. A változások a teljes javadalmazási rendszer és a szervezeti kultúra újragondolását is szükségessé tehetik, amely folyamatban a tapasztalt HR-szolgáltatók stratégiai támogatást nyújthatnak.

A szövetség egyik tagja, a Jobtain Kft. által készített friss felmérésből kiderül, hogy a téma ismertsége magas, a felkészültség mélysége azonban korlátozott. Bár a megkérdezett HR-vezetők és döntéshozók 98 százaléka hallott már a bérátláthatóságról, a konkrét követelményeket csak kevesen ismerik részletesen. A legnagyobb félelmek nem a jogi megfeleléssel, hanem a szervezeti dinamikával kapcsolatosak.

A vezetők attól tartanak, hogy a nehezen indokolható bérkülönbségek nyilvánosságra kerülése belső feszültségeket okozhat. A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az átláthatóság nem új problémákat teremt, csupán láthatóvá teszi a már meglévő egyenlőtlenségeket.

Bár a jelentéstételi kötelezettség fokozatosan lép majd életbe, az alapelvek – mint a bérsávok előzetes kommunikációja vagy az objektív bérképzés – minden munkáltatót érinteni fognak. A válaszok alapján a szervezetek többsége ezt mégis inkább elszigetelt HR-feladatként kezeli, holott valójában átfogó vállalati változásról van szó. A megkérdezettek a bérkorrekciót jelölték meg a legjelentősebb várható költségtényezőként, ami azt jelzi: tisztában vannak vele, hogy az átláthatóság valós strukturális beavatkozásokat igényel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A felkészültség képe vegyes: a vállalatok 41 százaléka már kialakított bérsávokat, míg 39 százalékuk még semmilyen lépést nem tett. A folyamatot leginkább nem az ellenállás, hanem az idő- és kapacitáshiány, valamint a tudásbeli bizonytalanság lassítja.

A munkaerő-kölcsönzők tapasztalata szerint – ahogy arra a Humán Centrum Kft. is rámutatott – a megfelelően strukturált, kompetencia- és felelősségalapú bérsávok kialakítása jelentősen csökkentheti a belső feszültségeket. Ez a megközelítés a jogi megfelelésen túl versenyképességi tényezővé is válhat.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a bérátláthatóság a teljes javadalmazási rendszer stressztesztje. Azok a cégek, amelyek időben elkezdik a munkakörök strukturálását, jelentős előnyre tehetnek szert a toborzásban és a munkaerő megtartásában. A szabályozással járó terhek elkerülhetetlenek, de a benne rejlő lehetőségek kiaknázása – és ezzel a munkáltatói vonzerő növelése – már a tudatos felkészülés kérdése.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #fizetés #bér #európai unió #munka #munkaerőpiac #szabályozás #bérek #jog #vállalatok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:01
11:43
11:34
11:01
10:45
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.16 13:36
Illúzió ma Magyarországon a TEAL szervezet?
A napokban egy nagyvállalatnál jártam. Versenypiacon működő, erősen teljesítményorientált szervezet,...
hrdoktor  |  2026.02.10 11:49
Orrdugulást nemcsak nátha okozhat
Előfordul, hogy nem is vagyunk megfázva, mégis el van dugulva az orrunk, alig kapunk levegőt – mi mi...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
2026. február 24.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
2026. február 24.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
2
2 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
3
1 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
4
3 hete
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
5
1 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 10:30
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 10:03
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Agrárszektor  |  2026. február 24. 11:29
Nagy bejelentés jön a kakaóról: sokakat érinthet, ami ki fog derülni
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel