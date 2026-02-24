Óriási változás élesedik a magyar dolgozók fizetéseinél: erről mindenkinek tudnia kell, az összes dolgozót érinti

Az uniós bérátláthatósági irányelv hazai átültetése 2026 júniusáig esedékes. A munkaerő-kölcsönzők szerint erre a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük. A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) felmérése alapján a szabályozás híre eljutott a döntéshozókhoz, ám a gyakorlati megvalósítás még várat magára, a legnagyobb aggodalmat pedig a bérfeszültségek felszínre kerülése jelenti.

Az Európai Unió 2023/970-es irányelve új korszakot nyit a hazai bérezési gyakorlatban. Mivel a magyar jogalkotásnak 2026. június 7-ig kell megalkotnia a vonatkozó szabályokat, a rendelkezésre álló időkeret viszonylag szűk.

Dr. Simon Balázs, az MMOSZ elnöke szerint az új előírások nem csupán operatív adatszolgáltatási kötelezettséget rónak a vállalatokra. A változások a teljes javadalmazási rendszer és a szervezeti kultúra újragondolását is szükségessé tehetik, amely folyamatban a tapasztalt HR-szolgáltatók stratégiai támogatást nyújthatnak.

A szövetség egyik tagja, a Jobtain Kft. által készített friss felmérésből kiderül, hogy a téma ismertsége magas, a felkészültség mélysége azonban korlátozott. Bár a megkérdezett HR-vezetők és döntéshozók 98 százaléka hallott már a bérátláthatóságról, a konkrét követelményeket csak kevesen ismerik részletesen. A legnagyobb félelmek nem a jogi megfeleléssel, hanem a szervezeti dinamikával kapcsolatosak.

A vezetők attól tartanak, hogy a nehezen indokolható bérkülönbségek nyilvánosságra kerülése belső feszültségeket okozhat. A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az átláthatóság nem új problémákat teremt, csupán láthatóvá teszi a már meglévő egyenlőtlenségeket.

Bár a jelentéstételi kötelezettség fokozatosan lép majd életbe, az alapelvek – mint a bérsávok előzetes kommunikációja vagy az objektív bérképzés – minden munkáltatót érinteni fognak. A válaszok alapján a szervezetek többsége ezt mégis inkább elszigetelt HR-feladatként kezeli, holott valójában átfogó vállalati változásról van szó. A megkérdezettek a bérkorrekciót jelölték meg a legjelentősebb várható költségtényezőként, ami azt jelzi: tisztában vannak vele, hogy az átláthatóság valós strukturális beavatkozásokat igényel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felkészültség képe vegyes: a vállalatok 41 százaléka már kialakított bérsávokat, míg 39 százalékuk még semmilyen lépést nem tett. A folyamatot leginkább nem az ellenállás, hanem az idő- és kapacitáshiány, valamint a tudásbeli bizonytalanság lassítja.

A munkaerő-kölcsönzők tapasztalata szerint – ahogy arra a Humán Centrum Kft. is rámutatott – a megfelelően strukturált, kompetencia- és felelősségalapú bérsávok kialakítása jelentősen csökkentheti a belső feszültségeket. Ez a megközelítés a jogi megfelelésen túl versenyképességi tényezővé is válhat.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a bérátláthatóság a teljes javadalmazási rendszer stressztesztje. Azok a cégek, amelyek időben elkezdik a munkakörök strukturálását, jelentős előnyre tehetnek szert a toborzásban és a munkaerő megtartásában. A szabályozással járó terhek elkerülhetetlenek, de a benne rejlő lehetőségek kiaknázása – és ezzel a munkáltatói vonzerő növelése – már a tudatos felkészülés kérdése.