Óriási változás élesedik a magyar dolgozók fizetéseinél: erről mindenkinek tudnia kell, az összes dolgozót érinti

Az osztrák bevándorlási hivatal közzétette a 2026-ra vonatkozó országos hiányszakma-listát, amely jelzi, mely foglalkozásokban küzd az ország tartós munkaerőhiánnyal.
Az uniós bérátláthatósági irányelv hazai átültetése 2026 júniusáig esedékes. A munkaerő-kölcsönzők szerint erre a magyar cégeknek nemcsak adminisztratív, hanem kulturális és bérstratégiai szempontból is fel kell készülniük. A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) felmérése alapján a szabályozás híre eljutott a döntéshozókhoz, ám a gyakorlati megvalósítás még várat magára, a legnagyobb aggodalmat pedig a bérfeszültségek felszínre kerülése jelenti.
Az Európai Unió 2023/970-es irányelve új korszakot nyit a hazai bérezési gyakorlatban. Mivel a magyar jogalkotásnak 2026. június 7-ig kell megalkotnia a vonatkozó szabályokat, a rendelkezésre álló időkeret viszonylag szűk.
Dr. Simon Balázs, az MMOSZ elnöke szerint az új előírások nem csupán operatív adatszolgáltatási kötelezettséget rónak a vállalatokra. A változások a teljes javadalmazási rendszer és a szervezeti kultúra újragondolását is szükségessé tehetik, amely folyamatban a tapasztalt HR-szolgáltatók stratégiai támogatást nyújthatnak.
A szövetség egyik tagja, a Jobtain Kft. által készített friss felmérésből kiderül, hogy a téma ismertsége magas, a felkészültség mélysége azonban korlátozott. Bár a megkérdezett HR-vezetők és döntéshozók 98 százaléka hallott már a bérátláthatóságról, a konkrét követelményeket csak kevesen ismerik részletesen. A legnagyobb félelmek nem a jogi megfeleléssel, hanem a szervezeti dinamikával kapcsolatosak.
A vezetők attól tartanak, hogy a nehezen indokolható bérkülönbségek nyilvánosságra kerülése belső feszültségeket okozhat. A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az átláthatóság nem új problémákat teremt, csupán láthatóvá teszi a már meglévő egyenlőtlenségeket.
Bár a jelentéstételi kötelezettség fokozatosan lép majd életbe, az alapelvek – mint a bérsávok előzetes kommunikációja vagy az objektív bérképzés – minden munkáltatót érinteni fognak. A válaszok alapján a szervezetek többsége ezt mégis inkább elszigetelt HR-feladatként kezeli, holott valójában átfogó vállalati változásról van szó. A megkérdezettek a bérkorrekciót jelölték meg a legjelentősebb várható költségtényezőként, ami azt jelzi: tisztában vannak vele, hogy az átláthatóság valós strukturális beavatkozásokat igényel.
A felkészültség képe vegyes: a vállalatok 41 százaléka már kialakított bérsávokat, míg 39 százalékuk még semmilyen lépést nem tett. A folyamatot leginkább nem az ellenállás, hanem az idő- és kapacitáshiány, valamint a tudásbeli bizonytalanság lassítja.
A munkaerő-kölcsönzők tapasztalata szerint – ahogy arra a Humán Centrum Kft. is rámutatott – a megfelelően strukturált, kompetencia- és felelősségalapú bérsávok kialakítása jelentősen csökkentheti a belső feszültségeket. Ez a megközelítés a jogi megfelelésen túl versenyképességi tényezővé is válhat.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a bérátláthatóság a teljes javadalmazási rendszer stressztesztje. Azok a cégek, amelyek időben elkezdik a munkakörök strukturálását, jelentős előnyre tehetnek szert a toborzásban és a munkaerő megtartásában. A szabályozással járó terhek elkerülhetetlenek, de a benne rejlő lehetőségek kiaknázása – és ezzel a munkáltatói vonzerő növelése – már a tudatos felkészülés kérdése.
A tavalyi évben már 6,3 százalékkal többen végeztek rendszeresen távmunkát, mint a járvány legsúlyosabb időszakában, 2021-ben.
A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
A magyar online szállásfoglalási piac egyik meghatározó szereplője 2007-ben kezdte meg működését.
2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Az ápolók bruttó átlagbére 338 ezerről 746 ezer forintra nőtt, a segédápolóknál is hasonló a tendencia.
2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére.
A demográfiai kihívások és a gazdasági stagnálás kettős szorításában telt a 2025-ös év a hazai munkaerőpiacon.
2025-ben rekordkevesen sztrájkoltak Magyarországon. Mindössze 373 ember vett részt munkabeszüntetésben.
A munkáltatók idei évre vonatkozó bérfejlesztési tervei óvatosabbak a tavalyinál.
Az OTP Bank közel kétszáz munkavállalót bocsát el a digitális területről a működés egyszerűsítése és a költséghatékonyság javítása érdekében.
Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) határozottan elutasítja a vállalat nullaszázalékos béremelési ajánlatát és a juttatások megvágását.
A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Az európai parlamenti képviselők fizetése nem csupán az alapfizetésből áll: különböző juttatások és költségtérítések is kiegészítik a jövedelmüket.
A digitalizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a munka világát, és folyamatosan új tudást követel a munkavállalóktól.
A rendvédelmi ágazat civil dolgozói egyszeri, bruttó 400 ezer forintos juttatásban részesülnek a Belügyminisztérium költségvetéséből.
Végre egy jó hír: Írország állandó alapjövedelem-programot indított művészek számára.
Románia egyébként az EU-ban az egyik legalacsonyabb betegszabadság-igénybevételi aránnyal rendelkezik.
