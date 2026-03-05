Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában

A magyar háztartások közel háromnegyedében él háziállat, a leggyakoribb pedig a kutya: több mint hárommillió példány található az országban, ami arányait tekintve az egyik legmagasabb Európában. Magyarország azonban nemcsak a háziállatok számában emelkedik ki, hanem a házi kedvencekre fordított, egy főre jutó költésben is: átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot fordítunk állatkellékekre, tápokra és gyógykezelésekre. Ez pedig világviszonylatban is nagyon sok.

A 2025-ös adatok szerint Európában Románia, Lengyelország és Csehország vezet a háztartások kutyatartásában: ezekben az országokban közel a háztartások fele rendelkezik legalább egy kutyával.

Magyarország szintén az élmezőnyhöz tartozik, a hazai háztartások háromnegyedében él valamilyen kisállat. A legnépszerűbb házi kedvenc a kutya, amely a háztartások 34 százalékában található, jelentősen meghaladva az uniós átlagot.

Nem olcsó mulatság a kutyatartás

Azonban az állattartás nem olcsó mulatság: a kisállatok jólétébe fektetett összeg még akkor is magasra rúghat, ha csak a tápra, kisállatfelszerelésekre és gyógyszerekre költünk. Egy közepes testű kutya tartása élete során például akár 1,5–2 millió forintot is felemészthet, egy váratlan beavatkozás vagy betegség pedig további tízezres kiadásokkal járhat.

A Statista Market Insights adatai szerint a házi kedvenceinkre költött összeg általában szorosan összefügg a személyes jövedelemmel és az egy főre jutó GDP-vel. Vannak azonban kivételek: míg például Új-Zélandon, Portugáliában, Chilében, Franciaországban vagy Finnországban az emberek a GDP-jükhöz képest kiemelkedően sokat költenek kisállataikra, addig az öbölmenti országok, vagy éppen Hongkong és Szingapúr lakosai alacsonyabb összeget fordítanak rá, mint amit gazdasági helyzetük indokolna.

Ebből is látszik, hogy a házi kedvencekre költött összeget nem csak az anyagi helyzet, hanem a kulturális különbségek, illetve az állattartás szigorúbb szabályozása is befolyásolhatja. Míg Amerikában és Európában sokan családtagként tekintenek a kutyákra és cicákra, máshol kevésbé van ennek hagyománya, sőt van, ahol kifejezetten tiltva van.

Az amerikaiak vezetik a listát, az indiaiak a sereghajtók

Világszinten az amerikaiak költik a legtöbbet háziállataikra - ők átlagosan 280 amerikai dollárt (90 ezer forintot) szánnak évente négylábú kedvenceikre, de az ausztrál és új-zélandi kutyáknak is hasonlóan jó sora van, az egy főre jutó költés 226 és 196 dollár, vagyis 73 ezer és 64 ezer forint.

Ázsiában már más a helyzet: a kínaiak mindössze 8,7 dollárt (2800 forintot) költenek évente kisállataikra, Dél-Koreában 38 dollárt (13 ezer forint), Japánban pedig 58 dollárt (19 ezer forint). Meglepő, hogy Dél-Amerikában sok helyen magasabbak a kiadások, annak ellenére, hogy a GDP alapján nem erre számítanánk: Chilében 102 dollárt (34 ezer forint), Argentínában 60,3 dollárt (20 ezer forint), Brazíliában pedig 52,1 dollárt (17 ezer forint) költenek a kutyusokra, cicákra és egyéb kisállatokra egy főre vetítve.

Kelet-Európában alacsonyabbak az éves kiadások a GDP-szint alapján vártnál. Néhány országban, például Horvátországban vagy Szlovákiában mindössze 33–47 dollárt (11-16 ezer forint) szánnak évente az állatokra egy főre vetítve, annak ellenére, hogy a GDP viszonylag magasabb. Magyarország azonban nemcsak az állattartók számában, hanem a költésben is kiemelkedik: több, mint 100 dollárt, azaz 33 ezer forintot költünk átlagosan kisállatainkra egy évben.

Afrika, Ázsia, valamint Közép-Amerika nagy része évente kevesebb mint 10 dollárt (3300 forint) költ a házi kedvencekre, sőt van olyan ország, ahol az összeg a 2 dollárt sem éri el évente. A lista alján India szerepel, ahol az egy főre jutó kiadások csupán 0,5 dollárra (167 forint) rúgnak évente.