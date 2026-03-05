2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű vörös hajú nő élvezi a vásárlást gyönyörű pomerániai kutyájával egy modern állatkereskedésben.
Gazdaság

Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában

Pénzcentrum
2026. március 5. 19:02

A magyar háztartások közel háromnegyedében él háziállat, a leggyakoribb pedig a kutya: több mint hárommillió példány található az országban, ami arányait tekintve az egyik legmagasabb Európában. Magyarország azonban nemcsak a háziállatok számában emelkedik ki, hanem a házi kedvencekre fordított, egy főre jutó költésben is: átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot fordítunk állatkellékekre, tápokra és gyógykezelésekre. Ez pedig világviszonylatban is nagyon sok.

A 2025-ös adatok szerint Európában Románia, Lengyelország és Csehország vezet a háztartások kutyatartásában: ezekben az országokban közel a háztartások fele rendelkezik legalább egy kutyával.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyarország szintén az élmezőnyhöz tartozik, a hazai háztartások háromnegyedében él valamilyen kisállat. A legnépszerűbb házi kedvenc a kutya, amely a háztartások 34 százalékában található, jelentősen meghaladva az uniós átlagot.

Nem olcsó mulatság a kutyatartás

Azonban az állattartás nem olcsó mulatság: a kisállatok jólétébe fektetett összeg még akkor is magasra rúghat, ha csak a tápra, kisállatfelszerelésekre és  gyógyszerekre költünk. Egy közepes testű kutya tartása élete során például akár 1,5–2 millió forintot is felemészthet, egy váratlan beavatkozás vagy betegség pedig további tízezres kiadásokkal járhat.

A Statista Market Insights adatai szerint a házi kedvenceinkre költött összeg általában szorosan összefügg a személyes jövedelemmel és az egy főre jutó GDP-vel. Vannak azonban kivételek: míg például Új-Zélandon, Portugáliában, Chilében, Franciaországban vagy Finnországban az emberek a GDP-jükhöz képest kiemelkedően sokat költenek kisállataikra, addig az öbölmenti országok, vagy éppen Hongkong és Szingapúr lakosai alacsonyabb összeget fordítanak rá, mint amit gazdasági helyzetük indokolna.

Ebből is látszik, hogy a házi kedvencekre költött összeget nem csak az anyagi helyzet, hanem a kulturális különbségek, illetve az állattartás szigorúbb szabályozása is befolyásolhatja. Míg Amerikában és Európában sokan családtagként tekintenek a kutyákra és cicákra, máshol kevésbé van ennek hagyománya, sőt van, ahol kifejezetten tiltva van.

Az amerikaiak vezetik a listát, az indiaiak a sereghajtók

Világszinten az amerikaiak költik a legtöbbet háziállataikra - ők átlagosan 280 amerikai dollárt (90 ezer forintot) szánnak évente négylábú kedvenceikre, de az ausztrál és új-zélandi kutyáknak is hasonlóan jó sora van, az egy főre jutó költés 226 és 196 dollár, vagyis 73 ezer és 64 ezer forint.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ázsiában már más a helyzet: a kínaiak mindössze 8,7 dollárt (2800 forintot) költenek évente kisállataikra, Dél-Koreában 38 dollárt (13 ezer forint), Japánban pedig 58 dollárt (19 ezer forint). Meglepő, hogy Dél-Amerikában sok helyen magasabbak a kiadások, annak ellenére, hogy a GDP alapján nem erre számítanánk: Chilében 102 dollárt (34 ezer forint), Argentínában 60,3 dollárt (20 ezer forint), Brazíliában pedig 52,1 dollárt (17 ezer forint) költenek a kutyusokra, cicákra és egyéb kisállatokra egy főre vetítve.

Kapcsolódó cikkeink:

Kelet-Európában alacsonyabbak az éves kiadások a GDP-szint alapján vártnál. Néhány országban, például Horvátországban vagy Szlovákiában mindössze 33–47 dollárt (11-16 ezer forint) szánnak évente az állatokra egy főre vetítve, annak ellenére, hogy a GDP viszonylag magasabb. Magyarország azonban nemcsak az állattartók számában, hanem a költésben is kiemelkedik: több, mint 100 dollárt, azaz 33 ezer forintot költünk átlagosan kisállatainkra egy évben.

Afrika, Ázsia, valamint Közép-Amerika nagy része évente kevesebb mint 10 dollárt (3300 forint) költ a házi kedvencekre, sőt van olyan ország, ahol az összeg a 2 dollárt sem éri el évente. A lista alján India szerepel, ahol az egy főre jutó kiadások csupán 0,5 dollárra (167 forint) rúgnak évente.
Címlapkép: Getty Images
#kutya #gazdaság #statisztika #kutyatartás #kiadások #háziállat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:31
19:22
19:19
19:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 5. 16:50
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 5. 18:42
Az Index szerint tévedés, hogy a Tisza Párt jogerősen pert nyert ellenük
Az Index szerint a Fővárosi Törvényszék hivatalos végzése arról, hogy a Tisza Párt pert nyert ellenü...
Bankmonitor  |  2026. március 5. 13:18
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban tö...
Holdblog  |  2026. március 5. 09:48
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedet...
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
2026. március 5.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
22 órája
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
3 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
5
1 napja
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 17:56
Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 15:58
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Agrárszektor  |  2026. március 5. 19:32
2 milliárd forintot osztanak szét itthon: ezek a magyarok kaphatnak belőle
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel