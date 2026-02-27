Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: egyre többen veszítik el az állásukat, nekik csak a munkanélküli marad

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer fő volt Magyarországon, miközben a munkanélküliek száma 225 ezer főt tett ki. A munkanélküliségi ráta 4,6 százalékon alakult.

A KSH közlése alapján a 2025. november és 2026. január közötti háromhavi időszakban a foglalkoztatottak száma átlagosan 4 millió 628 ezer fő volt, ami 68 ezer fővel alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A csökkenés mindkét nemnél megfigyelhető: a foglalkoztatott férfiak száma 41 ezerrel 2 millió 449 ezer főre, a nőké 27 ezerrel 2 millió 179 ezer főre mérséklődött.

Az elsődleges hazai munkaerőpiacon 4 millió 444 ezren dolgoztak, ami 81 ezer fővel marad el az előző év azonos időszakától. A közfoglalkoztatottak létszáma 76 ezer fő volt, míg a külföldön dolgozók száma 108 ezer főt tett ki. A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta 74,7 százalékra csökkent, ami 0,4 százalékpontos mérséklődést jelent éves alapon. A mutató a férfiaknál 78,2, a nőknél 71,0 százalék volt.

A munkanélküliség enyhén emelkedett: a 2025. november–2026. januári időszakban a munkanélküliek átlagos száma 224 ezer fő volt, ami 11 ezer fővel magasabb az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 4,6 százalékot ért el, ami 0,3 százalékponttal haladja meg az előző év azonos időszakában mért értéket.

Nemek szerint a munkanélküliek száma a férfiaknál 122 ezer, a nőknél 102 ezer fő volt, a ráta előbbiek esetében 4,8, utóbbiaknál 4,5 százalékot tett ki. A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónap volt, a munkanélküliek 37,1 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ugyanakkor 35,8 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A KSH adatai mellett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikái is azt mutatják, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2026 január végén 224 ezer fő volt, ami 2,6 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest.