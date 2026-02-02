2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Young businesswoman with digital tablet explaining to colleagues in office
HRCENTRUM

Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

Pénzcentrum
2026. február 2. 18:28

A Randstad legfrissebb felmérése szerint a magyar vállalatok óvatosan optimisták a 2026-os üzleti kilátásokat illetően, miközben a bérköltségek továbbra is jelentős kihívást jelentenek számukra.

Egy több mint 400 hazai vállalati döntéshozó megkérdezésével készült kutatás szerint a cégek 44%-a árbevétel-növekedésre számít 2026-ban, míg csupán 10% vár visszaesést. A növekedést várók többsége (69%) mérsékelt, 4-10% közötti bővüléssel kalkulál. Régiós összehasonlításban a magyar vállalatok a legoptimistábbak, megelőzve a cseh és román cégeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ágazati bontásban az FMCG, a szolgáltató szektor és az élettudományok a legbizakodóbbak, míg az autóipar és az üzleti szolgáltató központok körében visszafogottabbak a várakozások. Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője szerint pozitív, hogy az üzleti szolgáltató szektor és az IT ismét a létszámbővülés éllovasai lehetnek, ami azért is fontos, mert ezek exportorientált, az átlagnál magasabb fizetéseket kínáló iparágak.

Az üzleti kihívások között továbbra is a bérköltségek jelentik a legnagyobb terhet (70%), de egyre nagyobb hangsúlyt kap a működési költségek emelkedése (52%) és a kereslet csökkenésének kockázata (48%) is. A létszámtervek visszafogottak: a cégek mindössze 26%-a tervez bővítést, 12% leépítést fontolgat, 17% pedig nem pótolja a távozó munkavállalókat.

A legkeresettebb munkakörök 2026-ban az IT, a mérnöki és a technológiai területekhez kötődnek, miközben a termelési, logisztikai és ügyfélszolgálati pozíciók iránti kereslet csökken. A toborzás legnagyobb akadálya továbbra is az irreális fizetési elvárás (89%), valamint a releváns munkatapasztalat hiánya (69%).

A vállalatok 97%-a tervez béremelést 2026-ban, a leggyakoribb emelési sáv 6-8% mind a szellemi, mind a fizikai dolgozók körében. Ugyanakkor a munkavállalói elvárások jelentősen meghaladják a munkaadói terveket, különösen a fizikai munkakörökben, ahol a dolgozók 91%-a kétszámjegyű emelést tartana reálisnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag (95%), a munka-magánélet egyensúlya (77%) és a rugalmas munkavégzés (70%) határozza meg. A juttatások között egyre nagyobb szerepet kapnak a képzések (79%), az egészség- és wellbeing programok (61%), valamint a coaching- és mentorprogramok (56%).

A home office terén nem várható jelentős változás, a cégek 91%-a nem tervez módosítást 2026-ban. A legelterjedtebb továbbra is a heti kétnapos otthoni munkavégzés, míg a teljesen rugalmas vagy remote megoldások ritkák.

A mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazása iránti bizalom tovább nőtt: a vállalatok 37%-a már aktívan támogatja és bővíti az AI használatát, további 35% pedig nyitott az alkalmazására bizonyos területeken. A cégek fele már bevezetett AI képzéseket dolgozói számára, és 39% tervezi ezt a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #távmunka #béremelés #munka #munkaerőpiac #bérek #dolgozók #vállalatok #mesterséges intelligencia #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:28
18:15
17:57
17:52
17:45
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.02.02 10:23
Ma már nem trendi trénernek lenni. És mi mégis trénerképzést indítunk.
Mondjuk ki. Ma nem trendi trénernek lenni. Volt idő, amikor ez a szakma magas presztízsű volt. Szel...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 1.
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
2026. február 2.
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
2026. február 2.
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
2026. február 2.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
2
2 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
3
3 hete
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
4
1 hete
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
5
2 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 17:57
Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 16:15
Komoly változások élesednek több hazai nagybanknál is: minden számlatulajdonost érint a dolog
Agrárszektor  |  2026. február 2. 17:31
Brutális vihar csapott le ezekre a földekre: hatalmasak a károk