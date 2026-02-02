Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek

A Randstad legfrissebb felmérése szerint a magyar vállalatok óvatosan optimisták a 2026-os üzleti kilátásokat illetően, miközben a bérköltségek továbbra is jelentős kihívást jelentenek számukra.

Egy több mint 400 hazai vállalati döntéshozó megkérdezésével készült kutatás szerint a cégek 44%-a árbevétel-növekedésre számít 2026-ban, míg csupán 10% vár visszaesést. A növekedést várók többsége (69%) mérsékelt, 4-10% közötti bővüléssel kalkulál. Régiós összehasonlításban a magyar vállalatok a legoptimistábbak, megelőzve a cseh és román cégeket.

Ágazati bontásban az FMCG, a szolgáltató szektor és az élettudományok a legbizakodóbbak, míg az autóipar és az üzleti szolgáltató központok körében visszafogottabbak a várakozások. Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője szerint pozitív, hogy az üzleti szolgáltató szektor és az IT ismét a létszámbővülés éllovasai lehetnek, ami azért is fontos, mert ezek exportorientált, az átlagnál magasabb fizetéseket kínáló iparágak.

Az üzleti kihívások között továbbra is a bérköltségek jelentik a legnagyobb terhet (70%), de egyre nagyobb hangsúlyt kap a működési költségek emelkedése (52%) és a kereslet csökkenésének kockázata (48%) is. A létszámtervek visszafogottak: a cégek mindössze 26%-a tervez bővítést, 12% leépítést fontolgat, 17% pedig nem pótolja a távozó munkavállalókat.

A legkeresettebb munkakörök 2026-ban az IT, a mérnöki és a technológiai területekhez kötődnek, miközben a termelési, logisztikai és ügyfélszolgálati pozíciók iránti kereslet csökken. A toborzás legnagyobb akadálya továbbra is az irreális fizetési elvárás (89%), valamint a releváns munkatapasztalat hiánya (69%).

A vállalatok 97%-a tervez béremelést 2026-ban, a leggyakoribb emelési sáv 6-8% mind a szellemi, mind a fizikai dolgozók körében. Ugyanakkor a munkavállalói elvárások jelentősen meghaladják a munkaadói terveket, különösen a fizikai munkakörökben, ahol a dolgozók 91%-a kétszámjegyű emelést tartana reálisnak.

A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag (95%), a munka-magánélet egyensúlya (77%) és a rugalmas munkavégzés (70%) határozza meg. A juttatások között egyre nagyobb szerepet kapnak a képzések (79%), az egészség- és wellbeing programok (61%), valamint a coaching- és mentorprogramok (56%).

A home office terén nem várható jelentős változás, a cégek 91%-a nem tervez módosítást 2026-ban. A legelterjedtebb továbbra is a heti kétnapos otthoni munkavégzés, míg a teljesen rugalmas vagy remote megoldások ritkák.

A mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazása iránti bizalom tovább nőtt: a vállalatok 37%-a már aktívan támogatja és bővíti az AI használatát, további 35% pedig nyitott az alkalmazására bizonyos területeken. A cégek fele már bevezetett AI képzéseket dolgozói számára, és 39% tervezi ezt a jövőben.