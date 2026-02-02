Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
A Randstad legfrissebb felmérése szerint a magyar vállalatok óvatosan optimisták a 2026-os üzleti kilátásokat illetően, miközben a bérköltségek továbbra is jelentős kihívást jelentenek számukra.
Egy több mint 400 hazai vállalati döntéshozó megkérdezésével készült kutatás szerint a cégek 44%-a árbevétel-növekedésre számít 2026-ban, míg csupán 10% vár visszaesést. A növekedést várók többsége (69%) mérsékelt, 4-10% közötti bővüléssel kalkulál. Régiós összehasonlításban a magyar vállalatok a legoptimistábbak, megelőzve a cseh és román cégeket.
Ágazati bontásban az FMCG, a szolgáltató szektor és az élettudományok a legbizakodóbbak, míg az autóipar és az üzleti szolgáltató központok körében visszafogottabbak a várakozások. Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezetője szerint pozitív, hogy az üzleti szolgáltató szektor és az IT ismét a létszámbővülés éllovasai lehetnek, ami azért is fontos, mert ezek exportorientált, az átlagnál magasabb fizetéseket kínáló iparágak.
Az üzleti kihívások között továbbra is a bérköltségek jelentik a legnagyobb terhet (70%), de egyre nagyobb hangsúlyt kap a működési költségek emelkedése (52%) és a kereslet csökkenésének kockázata (48%) is. A létszámtervek visszafogottak: a cégek mindössze 26%-a tervez bővítést, 12% leépítést fontolgat, 17% pedig nem pótolja a távozó munkavállalókat.
A legkeresettebb munkakörök 2026-ban az IT, a mérnöki és a technológiai területekhez kötődnek, miközben a termelési, logisztikai és ügyfélszolgálati pozíciók iránti kereslet csökken. A toborzás legnagyobb akadálya továbbra is az irreális fizetési elvárás (89%), valamint a releváns munkatapasztalat hiánya (69%).
A vállalatok 97%-a tervez béremelést 2026-ban, a leggyakoribb emelési sáv 6-8% mind a szellemi, mind a fizikai dolgozók körében. Ugyanakkor a munkavállalói elvárások jelentősen meghaladják a munkaadói terveket, különösen a fizikai munkakörökben, ahol a dolgozók 91%-a kétszámjegyű emelést tartana reálisnak.
A munkahely vonzerejét továbbra is elsősorban a versenyképes fizetés és juttatási csomag (95%), a munka-magánélet egyensúlya (77%) és a rugalmas munkavégzés (70%) határozza meg. A juttatások között egyre nagyobb szerepet kapnak a képzések (79%), az egészség- és wellbeing programok (61%), valamint a coaching- és mentorprogramok (56%).
A home office terén nem várható jelentős változás, a cégek 91%-a nem tervez módosítást 2026-ban. A legelterjedtebb továbbra is a heti kétnapos otthoni munkavégzés, míg a teljesen rugalmas vagy remote megoldások ritkák.
A mesterséges intelligencia munkahelyi alkalmazása iránti bizalom tovább nőtt: a vállalatok 37%-a már aktívan támogatja és bővíti az AI használatát, további 35% pedig nyitott az alkalmazására bizonyos területeken. A cégek fele már bevezetett AI képzéseket dolgozói számára, és 39% tervezi ezt a jövőben.
Az amerikai munkaerőpiacon 2034-ig több mint 5,2 millió új munkahely jöhet létre, ám a növekedés messze nem egyenletes.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
Baja Sándor a Portfolio-n a 2026-os közép-kelet-európai vállalati kilátásokat és munkaerőpiaci trendeket elemzi, kiemelve béremelést, létszámmozgásokat és az MI szerepét.
Nem gyűlt össze a szükséges számú aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezéshez.
Lassuló ütemben, de tovább nőttek a bérek 2025-ben: a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére 2290 forintra emelkedett, ami 7,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.
Jelentősen emelkedik a béren kívüli juttatás is: a cafeteria évi keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra nő.
A magyarországi kiskereskedelmi ágazatban 2026-ra olyan béremelési hullám indult el, amely érdemben meghaladja a várható, 3–4 százalékos inflációt.
A fővárosban magasabbak a bérek, de magasabbak az árak is: megnéztük, mire elég ma Budapesten a nettó átlagfizetés.
Európában átlagosan 33 nap fizetett szabadság jár évente, de hatalmas különbségek vannak országok és régiók szerint.
A Nike 775 munkavállalót bocsát el az Egyesült Államokban, a cél az automatizáció gyorsítása a gyártásban.
A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.
Minimálisan ugyan, de csökkent az álláshirdetések száma 2025 negyedik negyedévében 2024 azonos időszakához képest.
A fiatal munkavállalók körében a munkanélküliség gyorsabban emelkedett az országos átlagnál: novemberben már 13,7 százalékon állt, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
A Kununu platform új áttekintést tett közzé az osztrák fizetésekről, melyből kiderült, mely szakmák és cégek fizetnek a legjobban Ausztriában.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
