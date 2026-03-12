2026. március 12. csütörtök Gergely
17 °C Budapest
ízletes sült pizza napoletana konyha
HRCENTRUM

Akár közel 800 ezret is hazavihetsz pizza sütéssel Budapesten: most szakácsot keres ez a népszerű hely

Pénzcentrum
2026. március 12. 14:11

Pizza szakácsot keres a budapesti VI. kerületben működő Zsiráf Pest. A pozícióért 3000 forintos órabért kínálnak. A munka heti 4–5 napos beosztásban, napi 12 órában zajlik majd.

Új kollégát keres a VI. kerületi Zsiráf Pest vendéglátóhely pizza szakács pozícióba. A hirdetés szerint a munkáért 3000 forintos órabért kínálnak. A munkaidő 10:00 és 22:00 között zajlik, heti 4–5 munkanappal számolva.

Ha valaki heti öt napos beosztásban dolgozik, napi 12 órát tölt munkával, akkor a 3000 forintos órabérrel számolva a heti kereset akár 180 ezer forint is lehet, ami havi szinten már jelentős összeget jelenthet.

Csak négy héttel számolva a fizetés akár 720 ezer forint is lehet, míg egy átlagos hónapban (30 vagy 31 napos) a kereset elérheti a körülbelül 779 ezer forintot is. Ez azt jelenti, hogy a pozícióval akár közel 800 ezer forintos havi bevétel is elérhető.

A jelentkezőknek azonban komoly szakmai elvárásoknak kell megfelelniük. A munkáltató legalább 2–3 év releváns szakmai tapasztalatot kér, és elengedhetetlen a nápolyi pizza készítésének ismerete. Emellett fontos szempont az is, hogy a jelentkező elhivatott legyen a szakma iránt, valamint józan életmódot folytasson
Címlapkép: Getty Images
