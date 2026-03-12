A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.
Akár közel 800 ezret is hazavihetsz pizza sütéssel Budapesten: most szakácsot keres ez a népszerű hely
Pizza szakácsot keres a budapesti VI. kerületben működő Zsiráf Pest. A pozícióért 3000 forintos órabért kínálnak. A munka heti 4–5 napos beosztásban, napi 12 órában zajlik majd.
Új kollégát keres a VI. kerületi Zsiráf Pest vendéglátóhely pizza szakács pozícióba. A hirdetés szerint a munkáért 3000 forintos órabért kínálnak. A munkaidő 10:00 és 22:00 között zajlik, heti 4–5 munkanappal számolva.
Ha valaki heti öt napos beosztásban dolgozik, napi 12 órát tölt munkával, akkor a 3000 forintos órabérrel számolva a heti kereset akár 180 ezer forint is lehet, ami havi szinten már jelentős összeget jelenthet.
Csak négy héttel számolva a fizetés akár 720 ezer forint is lehet, míg egy átlagos hónapban (30 vagy 31 napos) a kereset elérheti a körülbelül 779 ezer forintot is. Ez azt jelenti, hogy a pozícióval akár közel 800 ezer forintos havi bevétel is elérhető.
A jelentkezőknek azonban komoly szakmai elvárásoknak kell megfelelniük. A munkáltató legalább 2–3 év releváns szakmai tapasztalatot kér, és elengedhetetlen a nápolyi pizza készítésének ismerete. Emellett fontos szempont az is, hogy a jelentkező elhivatott legyen a szakma iránt, valamint józan életmódot folytasson
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
A tartalékos katonák fizetése nemcsak az aktív szolgálati napokra járó illetményből áll, hanem rendelkezési állási díjból és különböző bónuszokból is.
Világszerte több mint 65 millió fiatalt érint a munkanélküliség. Vajon melyik országokban a legnehezebb elhelyezkedni? Mutatjuk!
A kiégésről sokáig úgy beszéltünk, mint a középkorú vezetők, a túlterhelt egészségügyi dolgozók vagy az évtizedek óta a pályán lévő szakemberek problémájáról.
Az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is június 7-ig kell átültetniük a hazai jogrendszerbe a bértranszparenciáról szóló új irányelvet.
Javuló kilátásokat mutatnak a hazai cégek foglalkoztatási tervei: 2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
Hogyan lesz valakiből pilóta Magyarországon? Egy fiatal magyar pilóta mesél a képzésről, a felvételiről és a szakma kevésbé ismert oldaláról is.
Az új szabályozás értelmében a munkáltatóknak kötelezően nyilvánossá kell tenniük a bérsávokat.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2025 harmadik negyedévében a fizikai foglalkozásban dolgozók nettó átlagkeresete országosan 332 376 forint volt.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
Az elmúlt két évben egyre több irodai dolgozó érezte meg közvetlenül a mesterséges intelligencia hatását.
Egy orosz luxusprostituált beszámolója szerint az ötszörösére ugrott a szexmunkások iránti kereslet Dubajban.
Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.
Meglepő fordulat a nők foglalkoztatásában: miközben a világ lassít, Magyarország váratlan eredményt ért el
A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is érzékenyen reagál a gazdasági és társadalmi kihívásokra.
Több mint 170 ezer forinttal marad el bérük a hazai átlagtól, a régió és a kor is sokat számít.
Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Az EU-s rangsor negyedik helyét foglaljuk el: csak a lengyelek, lettek és svédek előznek bennünket.
Több százezer forintos különbségek is lehetnek rendfokozat és szolgálati idő szerint a rendőri fizetésekben.
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
A legfrissebb adatok szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon.
A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.
