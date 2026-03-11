Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton

Brutálisan, 45 forinttal megemelte a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol, a benzin pedig 6 forinttal kerül többe literenként.
A kedden életbe lépett új üzemanyagárstop értelmében a kedvezményes árat kizárólag a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek vehetik igénybe, ha közvetlenül azok tankjába töltik az üzemanyagot. Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.
A kormány döntése alapján a benzin literenkénti hatósági ára 595 forint, míg a gázolajé 615 forint lett. A Mol tájékoztatása és a vonatkozó kormányrendelet szerint a kedvezmény szigorú feltételekhez kötött - derült ki az olajtársaság Telexnek küldött válaszaiból.
Csak akkor érvényesíthető, ha az üzemanyagot közvetlenül egy magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező jármű tankjába töltik. Ennek értelmében annak, aki kannába, fűnyíróba, más kerti gépbe, vagy bármilyen egyéb tárolóeszközbe tankol, a magasabb piaci árat kell kifizetnie. Ugyanez a szabály vonatkozik a külföldi rendszámú autókra is.
A szabályozás ugyanakkor bizonytalanságot teremtett a rendszámmal és forgalmi engedéllyel nem rendelkező, 50 köbcentiméteres segédmotoros kerékpárok kapcsán. Bár az okmányok hiánya miatt ezek a járművek logikusan kizárhatóak lennének a kedvezményből, a módosított rendelet szövege kifejezetten kötelezi a töltőállomásokat a robogók, mopedek, traktorok és mezőgazdasági gépek kiszolgálására. Ez alapján ezek a járművek is jogosultak lennének a hatósági árra, ami a gyakorlatban komoly ellentmondást szül.
A tankolás folyamatát tovább szigorították. A személyzet nélküli automata kutakon nem alkalmazható a hatósági ár, mivel ott elengedhetetlen a jogosultság személyes ellenőrzése. A töltőállomások munkatársainak nemcsak ellenőrizniük kell a forgalmi engedélyt, hanem rögzíteniük is kell a rendszámot vagy az okmány vonalkódját. Ezeket az adatokat ezt követően továbbítaniuk kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A szabályok betartását a NAV mellett a rendőrség is ellenőrzi.
A NAV javasolja a gépjárműadó-kalkulátor használatát, amellyel már a határozat megérkezése előtt kiszámítható a fizetendő adó összege.
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt.
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést.
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.
Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A gázolajnál bruttó 17, a benzinnél 7 forintos emelés jön szombattól, az iráni konfliktus és a nagykereskedők napi áremelése miatt.
