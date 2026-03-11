2026. március 11. szerda Szilárd
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az olajválság megemeli a gázolaj és a gázolaj árát - felismerhetetlen nő tankol a gáztartályba
Autó

Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton

Pénzcentrum
2026. március 11. 12:49

A kedden életbe lépett új üzemanyagárstop értelmében a kedvezményes árat kizárólag a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek vehetik igénybe, ha közvetlenül azok tankjába töltik az üzemanyagot. Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.

A kormány döntése alapján a benzin literenkénti hatósági ára 595 forint, míg a gázolajé 615 forint lett. A Mol tájékoztatása és a vonatkozó kormányrendelet szerint a kedvezmény szigorú feltételekhez kötött - derült ki az olajtársaság Telexnek küldött válaszaiból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csak akkor érvényesíthető, ha az üzemanyagot közvetlenül egy magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező jármű tankjába töltik. Ennek értelmében annak, aki kannába, fűnyíróba, más kerti gépbe, vagy bármilyen egyéb tárolóeszközbe tankol, a magasabb piaci árat kell kifizetnie. Ugyanez a szabály vonatkozik a külföldi rendszámú autókra is.

Kapcsolódó cikkeink:

A szabályozás ugyanakkor bizonytalanságot teremtett a rendszámmal és forgalmi engedéllyel nem rendelkező, 50 köbcentiméteres segédmotoros kerékpárok kapcsán. Bár az okmányok hiánya miatt ezek a járművek logikusan kizárhatóak lennének a kedvezményből, a módosított rendelet szövege kifejezetten kötelezi a töltőállomásokat a robogók, mopedek, traktorok és mezőgazdasági gépek kiszolgálására. Ez alapján ezek a járművek is jogosultak lennének a hatósági árra, ami a gyakorlatban komoly ellentmondást szül.

A tankolás folyamatát tovább szigorították. A személyzet nélküli automata kutakon nem alkalmazható a hatósági ár, mivel ott elengedhetetlen a jogosultság személyes ellenőrzése. A töltőállomások munkatársainak nemcsak ellenőrizniük kell a forgalmi engedélyt, hanem rögzíteniük is kell a rendszámot vagy az okmány vonalkódját. Ezeket az adatokat ezt követően továbbítaniuk kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A szabályok betartását a NAV mellett a rendőrség is ellenőrzi.
Címlapkép: Getty Images
#autó #NAV #kormány #benzin #rendőrség #gázolaj #töltőállomás #kormányrendelet #üzemanyagár #nemzeti adó és vámhivatal #árstop

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:15
13:04
12:53
12:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
4 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
4 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
17 órája
Figyelem! Rossz minőségű benzint találtak több kúton is: itt az érintett töltőállomások listája
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalap
Az adóalap alapján határozzák meg a fizetendő adó összegét. Az adóalapot ha megszorozzuk az adókulccsal már tudjuk is, hogy mennyit kell befizetnünk a NAV-nak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 13:04
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 12:53
Kezd helyreállni a kőolaj ára? Megszólaltak a kereskedők is, most így áll a helyzet
Agrárszektor  |  2026. március 11. 12:29
Felszólítják a magyar termelőket: ezt most sokaknak meg kell semmisítenie