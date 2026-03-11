Hiába a védett ár, ezeknek a magyaroknak nem jár olcsó üzemanyag: rengetegen kaphatnak sokkot a kúton

A kedden életbe lépett új üzemanyagárstop értelmében a kedvezményes árat kizárólag a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek vehetik igénybe, ha közvetlenül azok tankjába töltik az üzemanyagot. Bár a kannába vagy külföldi autóba történő tankolás egyértelműen piaci áron történik, a rendszám nélküli robogók és bizonyos munkagépek esete jogszabályi ellentmondásokat vet fel.

A kormány döntése alapján a benzin literenkénti hatósági ára 595 forint, míg a gázolajé 615 forint lett. A Mol tájékoztatása és a vonatkozó kormányrendelet szerint a kedvezmény szigorú feltételekhez kötött - derült ki az olajtársaság Telexnek küldött válaszaiból.

Csak akkor érvényesíthető, ha az üzemanyagot közvetlenül egy magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező jármű tankjába töltik. Ennek értelmében annak, aki kannába, fűnyíróba, más kerti gépbe, vagy bármilyen egyéb tárolóeszközbe tankol, a magasabb piaci árat kell kifizetnie. Ugyanez a szabály vonatkozik a külföldi rendszámú autókra is.

A szabályozás ugyanakkor bizonytalanságot teremtett a rendszámmal és forgalmi engedéllyel nem rendelkező, 50 köbcentiméteres segédmotoros kerékpárok kapcsán. Bár az okmányok hiánya miatt ezek a járművek logikusan kizárhatóak lennének a kedvezményből, a módosított rendelet szövege kifejezetten kötelezi a töltőállomásokat a robogók, mopedek, traktorok és mezőgazdasági gépek kiszolgálására. Ez alapján ezek a járművek is jogosultak lennének a hatósági árra, ami a gyakorlatban komoly ellentmondást szül.

A tankolás folyamatát tovább szigorították. A személyzet nélküli automata kutakon nem alkalmazható a hatósági ár, mivel ott elengedhetetlen a jogosultság személyes ellenőrzése. A töltőállomások munkatársainak nemcsak ellenőrizniük kell a forgalmi engedélyt, hanem rögzíteniük is kell a rendszámot vagy az okmány vonalkódját. Ezeket az adatokat ezt követően továbbítaniuk kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A szabályok betartását a NAV mellett a rendőrség is ellenőrzi.