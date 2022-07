Ennyit keres ma egy rendőr Magyarországon: ezért akarnak egyre kevesebben itt dolgozni?

Ugyan egyre alacsonyabbak az elvárások a rendőri felvételin, az utóbbi 5 évben mégis felére csökkent a jelentkezők száma, ráadásul az utóbbi időben sokan mondtak fel. A rendőrhiányt túlórákkal igyekeznek pótolni, de a magas munkaterhelés és az alacsony fizetés mellett nem túl vonzó a pálya – írja a Népszava.

2017 óta felére csökkent a rendészeti képzést választók száma még úgy is, hogy 2020 óta lehetőség van egy iskolarendszeren kívüli 10 hónapos, rendőrjárőr szakképzés elvégzésére is. Az adatok alapján drasztikus az esés a jelentkezőknél: míg 2017-ben 3528-an felvételiztek rendészeti szakközépiskolába, ebből 1751-en jutottak be, addig 2019-ben már csak 989 és 471 volt ez az arány. 2020-ban az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) együtt adta meg a két különböző képzés jelentkezőinek számát, ez alapján 2020-ban 1825-en, 2021-ben pedig 1874-en felvételiztek rendőrnek. Ez még a rövidebb képzéssel együtt is fele az öt évvel ezelőtti számoknak. Ráadásul aki a rövidebb képzésben vett részt, csak járőrtársként dolgozhat, az előrelépéshez pedig mindenképpen el kell végezni a rendészeti képzést.

Az alacsony érdeklődés mellett szintén gondot jelent, hogy sokan hagyják el a pályát: a felmondási moratórium lejárta után rögtön 299 rendőr jelezte, hogy máshol kíván dolgozni a jövőben. Ugyan jelenleg 37 ezres a rendőrállomány itthon, de ha a felmondási tendencia folytatódik, akkor az később komoly gondot jelenthet. A rendőrhiányt túlórákkal igyekeznek pótolni, azonban így is csak nagyjából nettó 250 ezer forint körül keres egy rendőr, ami jelenleg nem túl versenyképes, főleg a nagy munkaterhelés mellett – nyilatkozta a lapnak Orgovány Zoltán, Orgovány Zoltán, az FRSZ Dél-dunántúli területi elnöke.