Az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is június 7-ig kell átültetniük a hazai jogrendszerbe a bértranszparenciáról szóló új irányelvet.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
A kiégésről sokáig úgy beszéltünk, mint a középkorú vezetők, a túlterhelt egészségügyi dolgozók vagy az évtizedek óta a pályán lévő szakemberek problémájáról. Ma azonban egyre gyakrabban halljuk ugyanezt a szót huszonévesektől is. Olyan fiataloktól, akik elvileg még csak most lépnek be a munka világába, mégis fáradtak, motiválatlanok, ingerlékenyek, és sokszor azt érzik: már most elfogyott az energiájuk.
Ez nem pusztán benyomás. A WHO szerint a burnout a krónikus, nem megfelelően kezelt munkahelyi stressz következménye, amelyet kimerültség, a munkától való mentális eltávolodás vagy cinizmus, valamint a csökkent szakmai hatékonyság jellemez. Fontos, hogy a WHO ezt kifejezetten munkahelyi kontextushoz köti, nem általános életérzéshez.
A kérdés tehát nem az, hogy „túl érzékeny-e” a Z generáció, hanem az, hogy milyen környezetben kezdi el a karrierjét. Egy olyan világban, ahol a munkaidő határai elmosódnak, az online jelenlét folyamatos, a teljesítmény látható és összehasonlítható, a pénzügyi bizonytalanság erős, és sok fiatal számára már az alapkarrier mellé is társul valamilyen plusz kereseti vagy önépítő tevékenység.
A Deloitte 2025-ös nemzetközi felmérése szerint a Z generáció tagjainak csak kicsivel több mint fele értékelte jónak vagy nagyon jónak a mentális jóllétét, miközben 40%-uk arról számolt be, hogy állandóan vagy az idő nagy részében stresszt vagy szorongást él meg. Ugyanebben a kutatásban a hosszú munkaidő, az elégtelen elismerés és a toxikus munkahelyi kultúra szerepelt a legfontosabb munkahelyi stresszorok között. Az APA 2024-es munkahelyi felmérése szintén arra jutott, hogy a fiatalabb munkavállalók nagyobb valószínűséggel érzik magukat stresszesnek, magányosnak és alulértékeltnek a munkában.
Az „always on” nemcsak technológiai állapot, hanem idegrendszeri terhelés
A Z generáció már nem tanulta az online létet, hanem belenőtt. Számukra a digitális jelenlét nem külön tér, hanem a mindennapi működés része. Csakhogy az állandó elérhetőségnek ára van. Az üzenetek, értesítések, platformok, csoportok és határidők olyan megszakításos figyelmi környezetet teremtenek, amelyben az agy ritkán jut valódi pihenéshez.
A munka utáni idő sem feltétlenül regeneráció, ha azt is Slack, Teams, e-mail, LinkedIn, TikTok vagy Instagram tölti ki. Egy 2025-ös norvég longitudinális vizsgálat szerint a munkaidőn túli munkavégzés, a késő esti munkavégzés és a hosszú heti munkaidő együtt jár a gyengébb mentális leválással a munkáról, nagyobb munka–magánélet konfliktussal, és bizonyos esetekben magasabb burnout-kockázattal. Magyarul: ha az ember fejben nem tud kijönni a munkából, a szervezet nem tud igazán regenerálódni.
Ehhez társul a képernyőhasználat másik következménye: kiszorít olyan alapvető egészségvédő tényezőket, mint az alvás és a mozgás. A CDC 2025-ös összefoglalója szerint a magas képernyőidő kiszoríthatja a megfelelő alvást és fizikai aktivitást, és összefüggést mutathat kedvezőtlenebb mentális egészségi kimenetekkel is. Bár a CDC serdülőkre vonatkozó adatokat közöl, a mechanizmus a fiatal felnőttek világában is ismerős: minél töredezettebb és ingerterheltebb a nap, annál nehezebb valóban kikapcsolni.
A munka már nem elég: jön a side hustle, az önmárka és a „mindig fejlődnöm kell” érzése
A kiégéshez ma már nemcsak a klasszikus túlmunka vezethet, hanem az is, hogy a fiatal munkavállaló egyszerre több szerepben próbál helytállni. Főállásban dolgozik, mellette freelancel, tartalmat gyárt, építi a személyes márkáját, tanfolyamokra jár, önfejleszt, hálózatot épít, és közben folyamatosan azt érzi, hogy lemarad, ha egy pillanatra megáll.
A „side hustle” kultúra részben szabadságot és vállalkozó szellemet jelent, részben viszont újabb terhelést. Az ACCA 2025-ös globális felmérése szerint a válaszadók 43%-a végzett a fő munkája mellett további munkát is; fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nemzetközi, de szakmai mintán, elsősorban számviteli-pénzügyi környezetben készült kutatás. A Deloitte adatai pedig azt mutatják, hogy a pénzügyi bizonytalanság a Z generáció egyik legerősebb stresszforrása: közel felük nem érzi magát anyagilag biztonságban.
Ez a kettő együtt különösen veszélyes. Ha a fiatal munkavállaló nemcsak a munkájából akar megélni, hanem abból is szeretne identitást, láthatóságot, fejlődést, anyagi biztonságot és önmegvalósítást építeni, akkor a karrier indulása már eleve túl nagy pszichológiai teherrel indul. A Z generációt sokszor lustának vagy türelmetlennek címkézik, miközben sokkal inkább arról van szó, hogy túl korán túl sok fronton kell helytállnia.
A „dopamin-túlterhelés” valós problémaérzet, de szakmailag pontosabban kell róla beszélni
A köznyelv gyakran úgy fogalmaz, hogy a fiatalok „dopaminfüggők”, vagy „dopamin-túlterhelésben” élnek. Ez a megfogalmazás érzékletes, de szakmailag leegyszerűsítő. A dopamin önmagában nem „rossz”, hanem a jutalomtanulás és a motiváció egyik kulcseleme.
A NIMH leírása szerint a jutalom-előrejelzési folyamatokban a várt és a tényleges jutalom közötti eltérés fontos szerepet játszik a megerősítéses tanulásban, és ezekhez a folyamatokhoz a dopamin is kapcsolódik. A probléma tehát nem az, hogy „van dopamin”, hanem az, hogy a digitális környezet állandó, gyors, kiszámíthatatlan jutalmazási ingereket kínál: új üzenet, új like, új videó, új inger, új mini sikerélmény. Ez a minta hozzászoktat a rövid ciklusú jutalmakhoz, és nehezebbé teheti a mély figyelmet, a türelmet és a valódi pihenést.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ilyenkor a fiatal munkavállaló nem feltétlenül „nem akar dolgozni”, hanem egy idegrendszerileg túlingerlő környezetből próbál belépni egy másik, szintén nagy teljesítményigényű környezetbe. Napközben fókuszálni kellene, este regenerálódni kellene, de a szabadidő is ingerfogyasztássá válik. Ezért élik meg sokan azt, hogy „nem pihenik ki magukat”, akkor sem, ha látszólag volt szabadidejük. A valódi regenerációhoz ugyanis nem elég a munka hiánya; idegrendszeri lecsendesedésre is szükség van.
A regeneráció nem luxus, hanem munkaképességi feltétel
A kiégés megelőzéséről szóló diskurzusban gyakran háttérbe szorul az egyik legegyszerűbb, legolcsóbb és legjobban bizonyított eszköz: a mozgás. Pedig a rendszeres fizikai aktivitás nemcsak az általános egészség, hanem a mentális teherbírás és a stresszkezelés egyik alappillére is.
A WHO szerint a felnőtteknek legalább heti 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc intenzív mozgás ajánlott, emellett heti legalább két alkalommal izomerősítő aktivitás is javasolt. Egy 2024-es szisztematikus áttekintés azt is kiemeli, hogy a fizikai aktivitás hatékony eszköz lehet a burnout csökkentésében.
A sport szerepe itt nem csupán „egészséges szokás”. A mozgás segíthet megszakítani a mentális túlterhelés ciklusát, javíthatja az alvásminőséget, csökkentheti a feszültséget, visszaadhatja a testhez való kapcsolódást, és olyan sikerélményt adhat, amely nem digitális visszajelzésekből épül. Ugyanez igaz az alvásra is: a CDC szerint a felnőttek számára legalább napi 7 óra alvás ajánlott. Ha ez tartósan hiányzik, a regeneráció sérül, a koncentráció romlik, és a stressztűrés is csökken. A fiatal szervezet sokáig képes kompenzálni, de ettől még nem lesz végtelen az energiatartalék.
Nem a fiatalokat kell „megjavítani”, hanem a működési mintákat
A Z generáció kiégése valójában figyelmeztető jel a munka világának. Arra mutat rá, hogy a korai karrierszakasz már nem belépő szintű terhelést jelent, hanem sokszor folyamatos teljesítménykényszert, identitásnyomást és megszakítás nélküli online jelenlétet.
Ilyen környezetben a wellbeing nem lehet kampányszerű extra, és a regeneráció sem maradhat magánügy. Szükség van világos digitális határokra, reális munkaterhelésre, elismerésre, pszichológiai biztonságra, a vezetők érzékenyítésére, valamint arra, hogy a szervezetek a mozgást és a helyreállító pihenést ne „jófejségként”, hanem teljesítményfenntartó infrastruktúraként kezeljék.
A legfontosabb üzenet tehát az, hogy a huszonéves kori kiégés nem paradoxon. Inkább annak a következménye, hogy egy fiatal generáció egyszerre próbál helytállni egy túlkapcsolt, túlgyors és túlértékelt teljesítménykultúrában. A kérdés nem az, hogy bírják-e még egy kicsit. A valódi kérdés az, hogy tudunk-e olyan munkakörnyezetet, életmódmintát és wellbeing szemléletet építeni, amelyben nem kell 25 évesen kiégni ahhoz, hogy valaki komolyan vegye a regenerációt.
*A Cikk szerzője: Nagy Márta wellbeing szakértő, a Fitt Magyarország alapítója
Az új szabályozás értelmében a munkáltatóknak kötelezően nyilvánossá kell tenniük a bérsávokat.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2025 harmadik negyedévében a fizikai foglalkozásban dolgozók nettó átlagkeresete országosan 332 376 forint volt.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
Az elmúlt két évben egyre több irodai dolgozó érezte meg közvetlenül a mesterséges intelligencia hatását.
Egy orosz luxusprostituált beszámolója szerint az ötszörösére ugrott a szexmunkások iránti kereslet Dubajban.
Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.
Meglepő fordulat a nők foglalkoztatásában: miközben a világ lassít, Magyarország váratlan eredményt ért el
A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is érzékenyen reagál a gazdasági és társadalmi kihívásokra.
Több mint 170 ezer forinttal marad el bérük a hazai átlagtól, a régió és a kor is sokat számít.
Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Az EU-s rangsor negyedik helyét foglaljuk el: csak a lengyelek, lettek és svédek előznek bennünket.
Több százezer forintos különbségek is lehetnek rendfokozat és szolgálati idő szerint a rendőri fizetésekben.
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
A legfrissebb adatok szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon.
A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.
Ketyeg az óra az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetéséig, miközben a hazai munkaerőpiacon még alacsony az új szabályozás ismertsége és támogatottsága.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
Az Európai Unióban és Magyarországon is ismét csökkent a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya.
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: egyre többen veszítik el az állásukat, nekik csak a munkanélküli marad
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer fő volt Magyarországon.
A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.
A 2025 harmadik negyedévi nettó átlagkereseti adatok alapján ismét kirajzolódik, mennyire brutális a bérolló Magyarországon.
Összesen 17,8% mínusz. Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők, mint a férfi társaik. De mit mutatnak az európai adatok? Mutatjuk!
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.