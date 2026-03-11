Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?

A kiégésről sokáig úgy beszéltünk, mint a középkorú vezetők, a túlterhelt egészségügyi dolgozók vagy az évtizedek óta a pályán lévő szakemberek problémájáról. Ma azonban egyre gyakrabban halljuk ugyanezt a szót huszonévesektől is. Olyan fiataloktól, akik elvileg még csak most lépnek be a munka világába, mégis fáradtak, motiválatlanok, ingerlékenyek, és sokszor azt érzik: már most elfogyott az energiájuk.

Ez nem pusztán benyomás. A WHO szerint a burnout a krónikus, nem megfelelően kezelt munkahelyi stressz következménye, amelyet kimerültség, a munkától való mentális eltávolodás vagy cinizmus, valamint a csökkent szakmai hatékonyság jellemez. Fontos, hogy a WHO ezt kifejezetten munkahelyi kontextushoz köti, nem általános életérzéshez.

A kérdés tehát nem az, hogy „túl érzékeny-e” a Z generáció, hanem az, hogy milyen környezetben kezdi el a karrierjét. Egy olyan világban, ahol a munkaidő határai elmosódnak, az online jelenlét folyamatos, a teljesítmény látható és összehasonlítható, a pénzügyi bizonytalanság erős, és sok fiatal számára már az alapkarrier mellé is társul valamilyen plusz kereseti vagy önépítő tevékenység.

A Deloitte 2025-ös nemzetközi felmérése szerint a Z generáció tagjainak csak kicsivel több mint fele értékelte jónak vagy nagyon jónak a mentális jóllétét, miközben 40%-uk arról számolt be, hogy állandóan vagy az idő nagy részében stresszt vagy szorongást él meg. Ugyanebben a kutatásban a hosszú munkaidő, az elégtelen elismerés és a toxikus munkahelyi kultúra szerepelt a legfontosabb munkahelyi stresszorok között. Az APA 2024-es munkahelyi felmérése szintén arra jutott, hogy a fiatalabb munkavállalók nagyobb valószínűséggel érzik magukat stresszesnek, magányosnak és alulértékeltnek a munkában.

Az „always on” nemcsak technológiai állapot, hanem idegrendszeri terhelés

A Z generáció már nem tanulta az online létet, hanem belenőtt. Számukra a digitális jelenlét nem külön tér, hanem a mindennapi működés része. Csakhogy az állandó elérhetőségnek ára van. Az üzenetek, értesítések, platformok, csoportok és határidők olyan megszakításos figyelmi környezetet teremtenek, amelyben az agy ritkán jut valódi pihenéshez.

A munka utáni idő sem feltétlenül regeneráció, ha azt is Slack, Teams, e-mail, LinkedIn, TikTok vagy Instagram tölti ki. Egy 2025-ös norvég longitudinális vizsgálat szerint a munkaidőn túli munkavégzés, a késő esti munkavégzés és a hosszú heti munkaidő együtt jár a gyengébb mentális leválással a munkáról, nagyobb munka–magánélet konfliktussal, és bizonyos esetekben magasabb burnout-kockázattal. Magyarul: ha az ember fejben nem tud kijönni a munkából, a szervezet nem tud igazán regenerálódni.

Ehhez társul a képernyőhasználat másik következménye: kiszorít olyan alapvető egészségvédő tényezőket, mint az alvás és a mozgás. A CDC 2025-ös összefoglalója szerint a magas képernyőidő kiszoríthatja a megfelelő alvást és fizikai aktivitást, és összefüggést mutathat kedvezőtlenebb mentális egészségi kimenetekkel is. Bár a CDC serdülőkre vonatkozó adatokat közöl, a mechanizmus a fiatal felnőttek világában is ismerős: minél töredezettebb és ingerterheltebb a nap, annál nehezebb valóban kikapcsolni.

A munka már nem elég: jön a side hustle, az önmárka és a „mindig fejlődnöm kell” érzése

A kiégéshez ma már nemcsak a klasszikus túlmunka vezethet, hanem az is, hogy a fiatal munkavállaló egyszerre több szerepben próbál helytállni. Főállásban dolgozik, mellette freelancel, tartalmat gyárt, építi a személyes márkáját, tanfolyamokra jár, önfejleszt, hálózatot épít, és közben folyamatosan azt érzi, hogy lemarad, ha egy pillanatra megáll.

A „side hustle” kultúra részben szabadságot és vállalkozó szellemet jelent, részben viszont újabb terhelést. Az ACCA 2025-ös globális felmérése szerint a válaszadók 43%-a végzett a fő munkája mellett további munkát is; fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nemzetközi, de szakmai mintán, elsősorban számviteli-pénzügyi környezetben készült kutatás. A Deloitte adatai pedig azt mutatják, hogy a pénzügyi bizonytalanság a Z generáció egyik legerősebb stresszforrása: közel felük nem érzi magát anyagilag biztonságban.

Ez a kettő együtt különösen veszélyes. Ha a fiatal munkavállaló nemcsak a munkájából akar megélni, hanem abból is szeretne identitást, láthatóságot, fejlődést, anyagi biztonságot és önmegvalósítást építeni, akkor a karrier indulása már eleve túl nagy pszichológiai teherrel indul. A Z generációt sokszor lustának vagy türelmetlennek címkézik, miközben sokkal inkább arról van szó, hogy túl korán túl sok fronton kell helytállnia.

A „dopamin-túlterhelés” valós problémaérzet, de szakmailag pontosabban kell róla beszélni

A köznyelv gyakran úgy fogalmaz, hogy a fiatalok „dopaminfüggők”, vagy „dopamin-túlterhelésben” élnek. Ez a megfogalmazás érzékletes, de szakmailag leegyszerűsítő. A dopamin önmagában nem „rossz”, hanem a jutalomtanulás és a motiváció egyik kulcseleme.

A NIMH leírása szerint a jutalom-előrejelzési folyamatokban a várt és a tényleges jutalom közötti eltérés fontos szerepet játszik a megerősítéses tanulásban, és ezekhez a folyamatokhoz a dopamin is kapcsolódik. A probléma tehát nem az, hogy „van dopamin”, hanem az, hogy a digitális környezet állandó, gyors, kiszámíthatatlan jutalmazási ingereket kínál: új üzenet, új like, új videó, új inger, új mini sikerélmény. Ez a minta hozzászoktat a rövid ciklusú jutalmakhoz, és nehezebbé teheti a mély figyelmet, a türelmet és a valódi pihenést.

Ilyenkor a fiatal munkavállaló nem feltétlenül „nem akar dolgozni”, hanem egy idegrendszerileg túlingerlő környezetből próbál belépni egy másik, szintén nagy teljesítményigényű környezetbe. Napközben fókuszálni kellene, este regenerálódni kellene, de a szabadidő is ingerfogyasztássá válik. Ezért élik meg sokan azt, hogy „nem pihenik ki magukat”, akkor sem, ha látszólag volt szabadidejük. A valódi regenerációhoz ugyanis nem elég a munka hiánya; idegrendszeri lecsendesedésre is szükség van.

A regeneráció nem luxus, hanem munkaképességi feltétel

A kiégés megelőzéséről szóló diskurzusban gyakran háttérbe szorul az egyik legegyszerűbb, legolcsóbb és legjobban bizonyított eszköz: a mozgás. Pedig a rendszeres fizikai aktivitás nemcsak az általános egészség, hanem a mentális teherbírás és a stresszkezelés egyik alappillére is.

A WHO szerint a felnőtteknek legalább heti 150 perc közepes intenzitású vagy 75 perc intenzív mozgás ajánlott, emellett heti legalább két alkalommal izomerősítő aktivitás is javasolt. Egy 2024-es szisztematikus áttekintés azt is kiemeli, hogy a fizikai aktivitás hatékony eszköz lehet a burnout csökkentésében.

A sport szerepe itt nem csupán „egészséges szokás”. A mozgás segíthet megszakítani a mentális túlterhelés ciklusát, javíthatja az alvásminőséget, csökkentheti a feszültséget, visszaadhatja a testhez való kapcsolódást, és olyan sikerélményt adhat, amely nem digitális visszajelzésekből épül. Ugyanez igaz az alvásra is: a CDC szerint a felnőttek számára legalább napi 7 óra alvás ajánlott. Ha ez tartósan hiányzik, a regeneráció sérül, a koncentráció romlik, és a stressztűrés is csökken. A fiatal szervezet sokáig képes kompenzálni, de ettől még nem lesz végtelen az energiatartalék.

Nem a fiatalokat kell „megjavítani”, hanem a működési mintákat

A Z generáció kiégése valójában figyelmeztető jel a munka világának. Arra mutat rá, hogy a korai karrierszakasz már nem belépő szintű terhelést jelent, hanem sokszor folyamatos teljesítménykényszert, identitásnyomást és megszakítás nélküli online jelenlétet.

Ilyen környezetben a wellbeing nem lehet kampányszerű extra, és a regeneráció sem maradhat magánügy. Szükség van világos digitális határokra, reális munkaterhelésre, elismerésre, pszichológiai biztonságra, a vezetők érzékenyítésére, valamint arra, hogy a szervezetek a mozgást és a helyreállító pihenést ne „jófejségként”, hanem teljesítményfenntartó infrastruktúraként kezeljék.

A legfontosabb üzenet tehát az, hogy a huszonéves kori kiégés nem paradoxon. Inkább annak a következménye, hogy egy fiatal generáció egyszerre próbál helytállni egy túlkapcsolt, túlgyors és túlértékelt teljesítménykultúrában. A kérdés nem az, hogy bírják-e még egy kicsit. A valódi kérdés az, hogy tudunk-e olyan munkakörnyezetet, életmódmintát és wellbeing szemléletet építeni, amelyben nem kell 25 évesen kiégni ahhoz, hogy valaki komolyan vegye a regenerációt.

*A Cikk szerzője: Nagy Márta wellbeing szakértő, a Fitt Magyarország alapítója