portré mosolygó fiatal jóképű üzletember áll digitális táblagéppel a kreatív irodában
HRCENTRUM

Súlyos foglalkoztatási válság közeleg: ha ez nem változik meg hamar, jöhet a teljes összeomlás

Jeki Gabriella
2026. március 11. 19:00

A fiatalok munkanélkülisége világszerte több mint 65 millió embert érint, a probléma különösen a 15-24 éves korosztályban jelent kihívást. A pályakezdők számára sok európai országban egyre nehezebb az első munkahely megszerzése, miközben a munkaerőpiac gyors technológiai és gazdasági változásokon megy keresztül. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan alakul a fiatalok munkanélkülisége Európában, de megnézzük, milyen tényezők befolyásolják a belépést a munka világába.

Több mint 65 millió fiatal munkanélküli a világon, miközben a pályakezdők egyre nehezebben találnak állást. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a 15-24 éves fiatalok 15,1 százaléka munkanélküli. Bár ez az arány az elmúlt években valamelyest csökkent, a fiatalok munkaerőpiaci helyzete továbbra is jóval bizonytalanabb, mint az idősebb korosztályoké. A tagállamok között jelentős különbségek figyelhetők meg: a legmagasabb munkanélküliségi rátát Romániában mérték, de Spanyolországban és Svédországban is 25 százalék körüli értékeket regisztráltak.

A lista másik végén azok az országok állnak, ahol a fiatalok viszonylag könnyebben találnak munkát. Németország, Hollandia, Csehország és Ausztria tartozik a legkedvezőbb helyzetben lévő államok közé. Magyarország az uniós átlaghoz képest valamivel jobb mutatóval szerepel: a fiatalok munkanélküliségi rátája nagyjából 12-13 százalék körül alakul. Ez ugyan kedvezőbb az EU-s átlagnál, de még így is azt jelenti, hogy körülbelül minden nyolcadik fiatal nem talál munkát.

A statisztikák azt is megmutatják, hogy az iskolai végzettség kulcsszerepet játszik az elhelyezkedésben. Az EU-ban a friss diplomások foglalkoztatási rátája átlagosan 82,3 százalék, vagyis a felsőfokú végzettség jelentősen növeli az esélyt a munkaerőpiacon.

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #európa #diploma #európai unió #foglalkoztatás #eurostat #munkanélküliség #munkaerőpiac #statisztika #fiatalok #CHART by Pénzcentrum

