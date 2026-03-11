Súlyos foglalkoztatási válság közeleg: ha ez nem változik meg hamar, jöhet a teljes összeomlás

A fiatalok munkanélkülisége világszerte több mint 65 millió embert érint, a probléma különösen a 15-24 éves korosztályban jelent kihívást. A pályakezdők számára sok európai országban egyre nehezebb az első munkahely megszerzése, miközben a munkaerőpiac gyors technológiai és gazdasági változásokon megy keresztül. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan alakul a fiatalok munkanélkülisége Európában, de megnézzük, milyen tényezők befolyásolják a belépést a munka világába.

Több mint 65 millió fiatal munkanélküli a világon, miközben a pályakezdők egyre nehezebben találnak állást. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a 15-24 éves fiatalok 15,1 százaléka munkanélküli. Bár ez az arány az elmúlt években valamelyest csökkent, a fiatalok munkaerőpiaci helyzete továbbra is jóval bizonytalanabb, mint az idősebb korosztályoké. A tagállamok között jelentős különbségek figyelhetők meg: a legmagasabb munkanélküliségi rátát Romániában mérték, de Spanyolországban és Svédországban is 25 százalék körüli értékeket regisztráltak.

A lista másik végén azok az országok állnak, ahol a fiatalok viszonylag könnyebben találnak munkát. Németország, Hollandia, Csehország és Ausztria tartozik a legkedvezőbb helyzetben lévő államok közé. Magyarország az uniós átlaghoz képest valamivel jobb mutatóval szerepel: a fiatalok munkanélküliségi rátája nagyjából 12-13 százalék körül alakul. Ez ugyan kedvezőbb az EU-s átlagnál, de még így is azt jelenti, hogy körülbelül minden nyolcadik fiatal nem talál munkát.

A statisztikák azt is megmutatják, hogy az iskolai végzettség kulcsszerepet játszik az elhelyezkedésben. Az EU-ban a friss diplomások foglalkoztatási rátája átlagosan 82,3 százalék, vagyis a felsőfokú végzettség jelentősen növeli az esélyt a munkaerőpiacon.

