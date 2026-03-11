Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Súlyos foglalkoztatási válság közeleg: ha ez nem változik meg hamar, jöhet a teljes összeomlás
A fiatalok munkanélkülisége világszerte több mint 65 millió embert érint, a probléma különösen a 15-24 éves korosztályban jelent kihívást. A pályakezdők számára sok európai országban egyre nehezebb az első munkahely megszerzése, miközben a munkaerőpiac gyors technológiai és gazdasági változásokon megy keresztül. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan alakul a fiatalok munkanélkülisége Európában, de megnézzük, milyen tényezők befolyásolják a belépést a munka világába.
Több mint 65 millió fiatal munkanélküli a világon, miközben a pályakezdők egyre nehezebben találnak állást. Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a 15-24 éves fiatalok 15,1 százaléka munkanélküli. Bár ez az arány az elmúlt években valamelyest csökkent, a fiatalok munkaerőpiaci helyzete továbbra is jóval bizonytalanabb, mint az idősebb korosztályoké. A tagállamok között jelentős különbségek figyelhetők meg: a legmagasabb munkanélküliségi rátát Romániában mérték, de Spanyolországban és Svédországban is 25 százalék körüli értékeket regisztráltak.
A lista másik végén azok az országok állnak, ahol a fiatalok viszonylag könnyebben találnak munkát. Németország, Hollandia, Csehország és Ausztria tartozik a legkedvezőbb helyzetben lévő államok közé. Magyarország az uniós átlaghoz képest valamivel jobb mutatóval szerepel: a fiatalok munkanélküliségi rátája nagyjából 12-13 százalék körül alakul. Ez ugyan kedvezőbb az EU-s átlagnál, de még így is azt jelenti, hogy körülbelül minden nyolcadik fiatal nem talál munkát.
A statisztikák azt is megmutatják, hogy az iskolai végzettség kulcsszerepet játszik az elhelyezkedésben. Az EU-ban a friss diplomások foglalkoztatási rátája átlagosan 82,3 százalék, vagyis a felsőfokú végzettség jelentősen növeli az esélyt a munkaerőpiacon.
A kiégésről sokáig úgy beszéltünk, mint a középkorú vezetők, a túlterhelt egészségügyi dolgozók vagy az évtizedek óta a pályán lévő szakemberek problémájáról.
Javuló kilátásokat mutatnak a hazai cégek foglalkoztatási tervei: 2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
Hogyan lesz valakiből pilóta Magyarországon? Egy fiatal magyar pilóta mesél a képzésről, a felvételiről és a szakma kevésbé ismert oldaláról is.
Az új szabályozás értelmében a munkáltatóknak kötelezően nyilvánossá kell tenniük a bérsávokat.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2025 harmadik negyedévében a fizikai foglalkozásban dolgozók nettó átlagkeresete országosan 332 376 forint volt.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
Az elmúlt két évben egyre több irodai dolgozó érezte meg közvetlenül a mesterséges intelligencia hatását.
Egy orosz luxusprostituált beszámolója szerint az ötszörösére ugrott a szexmunkások iránti kereslet Dubajban.
Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.
Meglepő fordulat a nők foglalkoztatásában: miközben a világ lassít, Magyarország váratlan eredményt ért el
A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is érzékenyen reagál a gazdasági és társadalmi kihívásokra.
Több mint 170 ezer forinttal marad el bérük a hazai átlagtól, a régió és a kor is sokat számít.
Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Az EU-s rangsor negyedik helyét foglaljuk el: csak a lengyelek, lettek és svédek előznek bennünket.
Több százezer forintos különbségek is lehetnek rendfokozat és szolgálati idő szerint a rendőri fizetésekben.
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
A legfrissebb adatok szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon.
A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.
Ketyeg az óra az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetéséig, miközben a hazai munkaerőpiacon még alacsony az új szabályozás ismertsége és támogatottsága.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
Az Európai Unióban és Magyarországon is ismét csökkent a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya.
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: egyre többen veszítik el az állásukat, nekik csak a munkanélküli marad
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer fő volt Magyarországon.
