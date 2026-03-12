Veszedelmes fenyegetést küldött Irán: ha ez igaz, akkor a valódi olajkatasztrófa még hátra van

Tovább éleződik a közel-keleti feszültség: Irán új legfelsőbb vezetője megerősítette a Hormuzi-szoros blokádját, miközben támadások érték a Perzsa-öböl hajóit, amerikai–izraeli csapások sújtották Teheránt, és Libanonban is halálos áldozatokat követelő légitámadások történtek. A háttérben közben bizonytalanság övezi az új iráni vezető sorsát is.

Irán új legfelsőbb vezetője az állami televízióban felolvasott nyilatkozatában "esküt tett" arra, hogy az ország továbbra is fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját. Eközben a térségben közben tovább eszkalálódik a helyzet: újabb hajókat támadtak meg a Perzsa-öbölben, és amerikai–izraeli csapások érték Teheránt, Libanonban pedig izraeli légitámadások miatt többen is életüket vesztették - számolt be róla a BBC.

Modzstaba Hamenei, aki apja után vette át a hatalmat, a nyilatkozat közzétételén kívül nem jelent meg nyilvánosan. A BBC perzsa nyelvű szolgálata szerint találgatások keringenek arról, hogy megsebesült, vagy akár életét is vesztette, ezek az információk azonban egyelőre nem ellenőrizhetők.

A Hormuzi-szoros blokádja kiemelt stratégiai jelentőségű lépés, ugyanis a világ tengeri olajszállítmányainak jelentős része ugyanis ezen a szűk vízi úton halad át.

A Perzsa-öbölben legalább három újabb teherhajót ért támadás, amely akciókat feltehetően Irán hajtotta végre. Az iráni állami média legalább az egyik csapást hivatalosan is az iráni fegyveres erőknek tulajdonította. Teheránban az amerikai–izraeli légicsapások a Baszidzs utcai ellenőrzőpontjait vették célba. A Baszidzs egy önkéntes milícia, amely korábban a rendszerellenes tüntetések leverésében játszott kulcsszerepet.

Libanonban az izraeli légitámadások több halálos áldozatot követeltek. Csak Bejrút tengerparti negyedében legalább nyolcan vesztették életüket. Egy túlélő arról számolt be, hogy hatalmas pánikban ébredtek a robbanások hangjára.

Az iraki Erbilben állomásozó brit erők az éjszaka folyamán két drónt lőttek le. Ezt John Healey brit védelmi miniszter közölte a nyilvánossággal. A BBC értesülései szerint egyes lövedékek azonban célba értek. Az incidens során az ott állomásozó amerikai katonák közül többen könnyebb sérüléseket szenvedtek.