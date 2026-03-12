Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell

Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok. Az október óta tartó halmozódási ciklusban a négytalálatos szelvények tulajdonosai összesen közel 1,3 milliárd forinttal lettek gazdagabbak.

22 sorsolás óta, azaz 5 hónapja nem született telitalálat, ezért egyre nagyobb összeggel csábít az Ötöslottó. A most szombati húzáson már több mint 5 és fél milliárd forint várja a szerencsét próbálókat. A legutóbbi sorsoláson az alsóbb nyerőosztályokban kiemelkedően magas összegeket lehetett nyerni: a négytalálatos szelvények közel 5 millió forintot értek – ilyen magas összegre 76 sorsolás óta nem volt példa. A hármas találatért csaknem 37 ezer, a kettesért pedig mintegy 4 ezer forint járt, ami 36 sorsolás óta a legmagasabb kifizetés.

Az Ötöslottó iránt az elmúlt hetekben rendkívüli módon megnőtt az érdeklődés. A több milliárdos nyeremény már azokat is játékra ösztönzi, akik ritkán vagy egyáltalán nem vásároltak szelvényt. Arról nem is beszélve, hogy márciusban ismét péntekre esik 13-a, amely hagyományosan kiemelkedő forgalmat hoz a lottózókba. Vajon hoz most szerencsét valakinek ez az együttállás? Ugyanis 2009-ben éppen a péntek 13-át követő sorsoláson vitték el a főnyereményt.

