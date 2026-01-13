Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk

Miközben a diplomások átlagosan továbbra is többet keresnek, mint a középfokú vagy ennél alacsonyabb végzettségűek, a legmagasabb fizetések között ma már olyan szakmák is jelen vannak, amelyekhez nem szükséges a felsőfokú végzettség. A KSH friss adatai alapján több, diplomához nem kötött munkakörben is milliós nagyságrendű fizetések érhetők el, miközben számos diplomás pályán csak hosszú évek után válik igazán jövedelmezővé a karrier. A különbségek sokszor nemcsak a végzettséghez, hanem a felelősséghez, a stresszhez, a teljesítményhez és a speciális tudáshoz is szorosan kapcsolódnak. Cikkünkben a legjobban fizető felsőfokú végzettséget igénylő és diplomát nem igénylő szakmákat vetettük össze a hivatalos statisztikák alapján.

Sokan még mindig automatikusan hozzákötik a felsőfokú végzettséghez a biztos megélhetést és a magasabb jövedelmeket, és nyilván sokakban felrémlenek kamaszkoruk szülői intelmei is, hogy a diploma nagyon fontos, és kvázi az egyetlen belépő a jól fizető munkahelyekre. A munkaerőpiacon azonban nem feltétlenül tükröződik mindez: a hivatalos statisztikák szerint ma már nem egyértelmű, hogy a diploma minden esetben automatikusan magasabb jövedelmet garantál, a bérlista legelején ugyanis gyakran találni olyan szakmákat, melyek nem igénylik a felsőfokú végzettséget, miközben számos olyan pálya, ahol kötelező a diploma, vagy csak hosszú évek után kínál kiemelkedő keresetet, vagy még ebben az esetben sem.

Jobban járunk, ha van diplománk

Nem szabad azonban elvitatni, hogy összességében a diplomások átlagbére még mindig magasabb, mint a középfokú vagy ennél alacsonyabb végzettségűeké. Tavaly írtunk arról, hogy egy a 2002 és 2022 közötti időszakot vizsgált tanulmány szerint Magyarországon egy mesterdiploma 221 százalékkal, egy alapdiploma pedig 156 százalékkal magasabb fizetést eredményezett 2022-ben a csak általános iskolát végzettekhez képest, de a középfokú végzettség is jóval alacsonyabb kereseti előnyt biztosított.

A felsőfokú végzettség általában még mindig nagyobb jövedelmi biztonságot és kiszámíthatóbb karrierutat kínálhat, emellett a diplomások körében alacsonyabb a munkanélküliség kockázata, és több lehetőség nyílik a szakmai előrelépésre is. További előnye a tudásalapú munkaköröknek, hogy gyakran nemcsak a fizetés magasabb, hanem a munkakörülmények is kedvezőbbek, például sokszor van lehetőség rugalmasabb foglalkoztatási formára, vagy home office-ra. Mindez közel sem jelenti azt, hogy a diploma önmagában garancia minezekre, de a statisztikák alapján

továbbra is komoly versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon.

Az, hogy valójában mennyit is ér a diploma, különösen fontos kérdés a továbbtanulás előtt állók, illetve azok számára, akik pályamódosításon gondolkodnak. Egy diploma megszerzése ugyanis nemcsak jelentős idő- és anyagi befektetéssel jár, hanem hosszú évekre meghatározhatja a munkaerőpiaci lehetőségeket is. Ugyanígy a pályát váltók esetében sem mindegy, hogy egy újabb végzettség megszerzésébe ölik az idejüket, energiájukat és pénzüket, és hogy mindez valóban javítja-e majd a munkaerőpiaci lehetőségeiket, vagy inkább más típusú képzések, tanfolyamok jelentenek gyorsabb és hatékonyabb megoldást számukra.

A következőkben a legjobban fizető, diploma nélkül is végezhető, valamint felsőfokú végzettséget igénylő szakmákat vetjük össze. Ehhez természetesen érdemes a számok szintjén is megvizsgálni, hogyan alakulnak a keresetek az egyes munkakörökben. A KSH statisztikái alapján megnéztük azt a 10 diplomát igénylő, és 10 diplomát nem igénylő szakmát, melyek a bérlista legelején találhatóak. (A különböző felsővezetői, vállalati és intézményi vezetői pozíciókat a listából kihagytuk, mivel úgy gondoltuk, ez némileg torzítaná a statisztikánkat.) Ezen szakmák összevetése segíthet reálisabb képet kapni arról, hogy a munkaerőpiacon mennyit ér valójában a felsőfokú végzettség.

Diploma nélkül is lehet 3 millió forint felett keresni

A diplomát nem igénylő, mégis kiemelkedő keresetet biztosító munkakörök között több ipari foglalkozás is található. Ilyen az energetikai (erőművi) berendezés vezérlője és a kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője is, melyek nagy felelősséggel járó munkakörök. Felsőfokú végzettséget tehát ezek a munkakörök nem igényelnek, de speciális tudást és sokszor tapasztalatot viszont igen. Az energetikai (erőművi) berendezés vezérlői a KSH adatai szerint átlagosan több mint bruttó 1 milió forint feletti fizetést kaptak 2024-ben, a kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlői pedig több mint bruttó 1,1 millió forintot.

Hasonló logika mentén magas a légiforgalmi irányítók bére is, akiknél a stressztűrés, a gyors döntéshozatal és a folyamatos koncentráció is kulcsfontosságú. Ez a szakma már évek óta a kereseti rangsor első helyén szerepel, annak ellenére, hogy diplomát nem igényel a munkakör, viszont a kiválasztás és a képzés egy többkörös és nagyon szigorú folyamat – nem véletlen, hogy már évekkel ezelőtt is százszoros volt a túljelentkezés. A légiforgalmi irányítók átlagosan több mint bruttó 3,4 millió forintot vittek haza 2024-ben havonta.

A pénzügyi és üzleti szférában is bőven találunk olyan, diploma nélkül is végezhető munkákat, melyekkel kiemelkedő kereset érhető el. A pénzügyi elemzők és befektetési tanácsadók, az adótanácsadók, adószakértők vagy a tőzsde- és pénzügyi ügynökök és brókerek munkaköre sok esetben nem diplomához, hanem inkább egyéb vizsgákhoz, engedélyekhez és gyakorlati tudáshoz, tapasztalathoz kötött. Ezekben a szakmákban jellemzően a jövedelem jelentős része teljesítményalapú, ami akár hatalmas bérszórást is eredményezhet, a sikeres és tehetséges szakemberek viszont nagyon könnyedén kereshetnek annyit, vagy akár többet is, mint egy mérnök vagy egy orvos. A KSH adatai szerint 2024-ben az adótanácsadók, adószakértők, pénzügyi elemzők és befektetési tanácsadók átlagosan havi több mint bruttó 1,1 millió forintot vihettek haza, a tőzsde- és pénzügyi ügynökök és brókerek pedig több mint bruttó havi 1,7 milliót.

Az IT-szektorban szintén számos olyan pozíció van, melyeknél nem elvárás a diploma megléte. Eleve igaz a területre, hogy nagyon sok esetben elsősorban nem a felsőfokú végzettséget várják el a munkáltatók, hanem a tudást, a tapasztalatot, a tanulási hajlandóságot és a megfelelő soft skilleket. Az IT tipikusan az a terület, ahol nagyon fontos a folyamatos tanulás és a legfrissebb technológiákban való jártasság, így a szakmai előmenetelt és a fizetést sokkal inkább a tudás és a teljesítmény határozza meg, mintsem a végzettség. Az IT területeken átlagosan körülbelül bruttó 1,1 milliót forintot kerestek a dolgozók 2024-ben havonta.

A tízes listánkban vannak olyan területek is, melyek eltérnek a klasszikus pályáktól. Ilyen az alternatív gyógymódot alkalmazók vagy a hivatásos sportolók. Míg az előbbinél a jövedelem sokszor a kereslet függvényében alakul, az utóbbinál az egyéni teljesítmény számít elsősorban. Az alternatív gyógymódot alkalmazók átlagosan több mint bruttó havi 1 millió forintot, a sportolók pedig több mint havi 1,6 millió forintot kerestek a KSH adatai szerint 2024-ben.

A diplomát nem igénylő, de magas jövedelmet biztosító szakmák közös jellemzője tehát, hogy magas szintű, speciális tudást vagy készségeket igényelnek, komoly felelősséggel járnak, teljesítményorientáltak, és sok esetben megkövetelik a folyamatos tanulást és fejlődést. Ezzel szemben a diplomát igénylő, magas bérezésű szakmák listája klasszikus, nagy társadalmi presztízsű pályákat tartalmaz.

Mérnökök, jogászok, orvosok a lista élén

A villamos- és telekommunikációs mérnökök, matematikusok vagy elemző közgazdászok esetében a felsőfokú képzés elengedhetetlen az elméleti alapok elsajátításához. Ezek a szakmák stabil és kiszámítható karrierutat kínálnak, és gyakran már a pályakezdéstől kezdve versenyképes fizetést kínálnak, ráadásul jellemzően a nemzetközi munkalehetőségek is szélesebbek. A villamosmérnökök és telekommunikációs mérnökök bére átlagosan több mint bruttó 1,1 millió volt 2024-ben a KSH adatai szerint, az elemző közgazdászoké és a matematikusoké pedig átlagosan bruttó havi 1,2 millió forint.

Tipikusan magas fizetést kínálnak az orvosi és jogi pályák is. A szakorvosok, általános orvosok, de a mentőtisztek is, valamint az ügyészek, bírák, ügyészségi és bírósági fogalmazók magas társadalmi megbecsüléssel járó, jól fizető munkakörök. Azt ugyanakkor nem árt szem előtt tartani, hogy a szakmák képzési ideje hosszú és sokszor költséges, és a pályára lépésig nagyon fontos lehet a családi támogatás vagy a biztos anyagi háttér. A KSH adatai szerint 2024-ben a mentőtisztek bére átlagosan több mint bruttó 1,2 millió forint, az általános orvosoké több mint bruttó 1,3 millió forint, a szakorvosoké több mint bruttó 2 millió forint, az ügyészek, ügyészségi fogalmazók, bírók és bírósági fogalmazók bére pedig több mint 1,2 millió forint volt.

A magasan jövedelmező, diplomát igénylő pozíciók között több olyan speciális pálya is található, amelyek nem a klasszikus piaci karrierutakhoz kötődnek. Ide tartoznak a felsőfokú végzettséget igénylő fegyveres szolgálati munkakörök, valamint a törvényhozói és kormányzati pozíciók is. Bár a bérezés kimagasló, a munkakörök sokszor kevésbé rugalmasak, és sok esetben erős politikai, illetve szolgálati elköteleződést igényelnek, ezért ezek inkább kivételes pályák, mintsem tipikus diplomás karrierutak. Annyit még érdemes megemlíteni, hogy a miniszteri pozíciónál nincs törvényben rögzített kötelező végzettség. A fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásainál a bruttó bér 2024-ben átlagosan több mint 1,2 millió forint volt, a törvényhozó, a miniszter, az államtitkár pozícióknál pedig több mint bruttó 2,2 millió forint.

A légijármű-vezetők és hajózómérnökök a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek a diplomát igénylő állások között. A kiemelkedő fizetéshez azonban rendkívül magas belépési küszöb társul: a felsőfokú végzettség mellett szigorú alkalmassági és egészségügyi vizsgákon is meg kell felelniük az érintetteknek. A KSH adatai szerint 2024-ben több mint bruttó 3,1 millió forintot vihettek haza havonta az ezekben a pozíciókban dolgozó szakemberek.

A KSH adatai szerint tehát a legjobban fizető szakma a légiforgalmi irányító, ahol a havi bruttó átlagbér meghaladja a 3,4 millió forintot, ráadásul diplomát sem igényel. Ugyanakkor a felsőfokú végzettséget nem igénylő legjobban fizető szakmáknál bruttó 1,1 millió forint körül mozog a bér. A diplomás oldalon szintén van némi szórás: míg egy villamos- vagy telekommunikációs mérnök bruttó 1,1 millió forint körül keres, addig a szakorvosok vagy a törvényhozói pozíciókban dolgozók bőven bruttó 2 millió forint felett visznek haza. Ha a két lista középértékeit nézzük, a diplomás szakmák átlagosan valamivel magasabb keresettel számolhatnak.

Az adatok alapján jól látszik, hogy néhány kiugró értéket eltekintve nincs számottevő különbség a bérlista top szakmái között. Mindezek alapján persze nem vonhatóak le messzemenő következtetések, és azt is jó tudni, hogy bár sok, fizetés szempontjából top szakmában ugyan nem elvárás a diploma, de a területen dolgozók többsége mégis rendelkezik felsőfokú végzettséggel, például mert a diploma hiánya sok esetben hosszabb betanulási idővel, nehezebb belépéssel vagy szűkebb előrelépési lehetőségekkel járhat. A diploma persze nem mindenható, de továbbra is előnyt jelent a munkaerőpiacon, ugyanakkor a pályaválasztásnál érdemes a végzettség kérdését a teljes karrierút részeként értelmezni, nem pedig önálló döntési szempontként.