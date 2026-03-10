2026. március 10. kedd Ildikó
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A group of startup business employees working together in a modern office environment.
HRCENTRUM

Te is állást keresel? Jó hírünk van, emiatt lehet most több esélyed elhelyezkedni

Pénzcentrum
2026. március 10. 18:29

Javuló kilátásokat mutatnak a hazai cégek foglalkoztatási tervei: 2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk jelez előre – derül ki a Manpower Magyarország ma közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

A ManpowerGroup a világ 42 országában, közel 42 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 540 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2026 második negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből származtatott, majd szezonálisan hatásokkal igazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +18 százalékos átlagos értéket ért el, ami 9 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél, az egy évvel korábbit pedig 10 százalékponttal haladja meg.

„Egy ekkora elmozdulás már világosan jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát piacaik élénkülését, gazdasági mozgásterük bővülését illetően” – mutat rá Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.

Különösen az építőipar és ingatlan, a kereskedelem és logisztika, illetve pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Az is pozitív változást jelez, hogy nagy arányban terveznek létszámbővítést az olyan kulcságazatok, mint az autóipar és az informatika is, illetve a jelentős munkaerőt foglalkoztató gyártás területén is az átlagnak megfelelő szintre emelkedett a munkaerőfelvételt előrevetítő cégek száma.

- tette hozzá.

Részletesebben vizsgálva az egyes szektorokat megállapítható, hogy a különböző iparágak között számottevő eltérések tapasztalhatók. Bőven az átlag feletti lehet a létszámnövekedés az építőipar és ingatlan (NFM: +30%), a kereskedelem és logisztika (+27%), valamint a pénzügy és biztosítás (+27%) szektorokban, de szintén nagy számban terveznek emelni az alkalmazottak számát a technológiai cégek (+26%) és az autóiparban (+25%) működő vállalatok.

Átlag körül alakulhat a létszámbővülés a közmű és természeti erőforrások (+20%), a gyártás (+18%), a vendéglátás (+15%) területein. A közszolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások (+9%) szervezetei körében az átlagosnál kisebb elmozdulásra lehet számítani, a szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások (-2%) területén pedig akár nettó létszámcsökkenés is elképzelhető.

Az ország egyes régiói között is jelentősek lehetnek az eltérések. Az országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Dél-Dunántúlon (NFM: +42%) és Budapesten (+21%), miközben a Dél-Alföldön (+5%) csupán minimális létszámbővítésre számítanak az ottani cégek. A többi régióban kevéssel az átlag alatt, 11-17 százalékponttal terveznek többen létszámnövelést, mint elbocsátást.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Cégméret alapján összességében valamennyi kategóriában létszámnövelési szándék tapasztalható, a legnagyobb arányban az 1000-5000 közötti létszámú cégek terveznek bővíteni. (NFM: +42%). Az előző negyedévhez képest nemzetközi téren is javultak a kilátások a munkaerőpiaci mozgásokat illetően. A mutatószám jelenleg igen magas, 31 százalékon áll, ami 6 százalékponttal magasabb az előző negyedéves szintnél.

Számottevő visszaesést a vizsgált 42 ország egyikében sem várnak, de a környező országok közül Románia (-5%) és Szlovákia (+3%) cégei összességében nem számíthatnak érdemi létszámnövekedésre. Európában (+21%) a világátlagtól valamelyest elmaradó a várakozás, az öreg kontinensen a legszélesebb körben Svédországban (+39%), Hollandiában (+37%) és Írországban (+36%) terveznek munkaerő-bővítést.

Európán kívül elsősorban Indiában (+68%), az Egyesült Arab Emírségekben (+60%), Brazíliában (+55%), Indiában (52%), Panamában (+44%) és Costa Ricában (+43%) várják a legnagyobb arányú állománybővülést az ottani munkáltatók. Jelentősen, 27-ről 38 százalékpontra nőtt az Egyesült Államok kapcsolódó mutatószáma is.

A felmérés változó összeállítású részében ezúttal többek között arra kérdeztek rá, hogy azok a cégek, amelyek bővítik létszámukat, elsősorban milyen okokból teszik ezt. A válaszok 40 százalékában szerepelt a cég méretének növekedése, piaci expanziója. a cégek 29 százaléka válaszolta azt, hogy most töltik majd újra be azokat a pozíciókat, amelyek a korábban távozó munkatársak után egy időre betöltetlenek maradtak. 26 százalék pedig azt jelezte, hogy új piaci szegmensekbe nyomul be, és az ehhez szükséges új pozíciókba keresnek munkatársakat.

A mesterséges intelligencia a munkaerő-stratégiában is egyre fontosabb szerepet tölt be. A megkérdezett hazai vállalkozások 31 százaléka az AI hozzáadott értékét ezen a területen elsősorban a tanulásban és fejlesztésben látja, a tervezést és előrejelzést 12 százaléknyian jelölték meg, és a csapatteljesítmény javítását 11 százaléknyian tették az első helyre.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #cég #magyarország #foglalkoztatás #gazdaság #felmérés #munkaerő #munkaerőpiac #vállalatok #mesterséges intelligencia #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:36
18:29
18:15
17:58
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.09 15:36
Hogyan válok vezetőként a legnagyobb stresszforrássá? Mit tanít erről a SCARF-modell?
Az idegtudomány egyik fontos felismerése az elmúlt évtizedekben az volt, hogy az emberi agy a társas...
hrdoktor  |  2026.03.06 11:21
A dohányzás rejtett hatása: így károsítja a gerincet és a mozgásszerveket
A dohányzás egészségkárosító hatásai közül a legtöbben a tüdőbetegségeket vagy a szív- és érrendszer...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Itt a bejelentés, 400 ezres jutalmat kapnak ezek az állami dolgozók: ők lesznek rá jogosultak
2
1 hónapja
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
3
1 hónapja
Az járhat most nagyon jól, akinek ilyen végzettsége van: szabályosan sorba állnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
4
2 hónapja
Közalkalmazotti bértábla 2026: itt a táblázat, ennyi pénz jár a törvény szerint a közalkalmazott dolgozóknak
5
3 hete
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nostro számlák
Hazai kereskedelmi banknak egy külföldi banknál vezetett számlája, melynek segítségével külföldi átutalásait bonyolítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 18:44
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 17:58
Kvíz: Okosabb vagy, mint egy kamasz? Lássuk, megy-e még a középiskolás matek!
Agrárszektor  |  2026. március 10. 18:01
Ijesztő helyzet állt be Magyarországon: elrendelték a zárlatot