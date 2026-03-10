Te is állást keresel? Jó hírünk van, emiatt lehet most több esélyed elhelyezkedni

Javuló kilátásokat mutatnak a hazai cégek foglalkoztatási tervei: 2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk jelez előre – derül ki a Manpower Magyarország ma közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

A ManpowerGroup a világ 42 országában, közel 42 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, melynek keretében Magyarországon a munkáltatók 540 fős reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2026 második negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előrejelző cégek számának különbségéből származtatott, majd szezonálisan hatásokkal igazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +18 százalékos átlagos értéket ért el, ami 9 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél, az egy évvel korábbit pedig 10 százalékponttal haladja meg.

„Egy ekkora elmozdulás már világosan jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát piacaik élénkülését, gazdasági mozgásterük bővülését illetően” – mutat rá Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.

Különösen az építőipar és ingatlan, a kereskedelem és logisztika, illetve pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. Az is pozitív változást jelez, hogy nagy arányban terveznek létszámbővítést az olyan kulcságazatok, mint az autóipar és az informatika is, illetve a jelentős munkaerőt foglalkoztató gyártás területén is az átlagnak megfelelő szintre emelkedett a munkaerőfelvételt előrevetítő cégek száma.

- tette hozzá.

Részletesebben vizsgálva az egyes szektorokat megállapítható, hogy a különböző iparágak között számottevő eltérések tapasztalhatók. Bőven az átlag feletti lehet a létszámnövekedés az építőipar és ingatlan (NFM: +30%), a kereskedelem és logisztika (+27%), valamint a pénzügy és biztosítás (+27%) szektorokban, de szintén nagy számban terveznek emelni az alkalmazottak számát a technológiai cégek (+26%) és az autóiparban (+25%) működő vállalatok.

Átlag körül alakulhat a létszámbővülés a közmű és természeti erőforrások (+20%), a gyártás (+18%), a vendéglátás (+15%) területein. A közszolgáltatások, egészségügyi és szociális szolgáltatások (+9%) szervezetei körében az átlagosnál kisebb elmozdulásra lehet számítani, a szakmai, tudományos és technikai szolgáltatások (-2%) területén pedig akár nettó létszámcsökkenés is elképzelhető.

Az ország egyes régiói között is jelentősek lehetnek az eltérések. Az országos átlag felettiek a munkáltatók várakozásai a Dél-Dunántúlon (NFM: +42%) és Budapesten (+21%), miközben a Dél-Alföldön (+5%) csupán minimális létszámbővítésre számítanak az ottani cégek. A többi régióban kevéssel az átlag alatt, 11-17 százalékponttal terveznek többen létszámnövelést, mint elbocsátást.

Cégméret alapján összességében valamennyi kategóriában létszámnövelési szándék tapasztalható, a legnagyobb arányban az 1000-5000 közötti létszámú cégek terveznek bővíteni. (NFM: +42%). Az előző negyedévhez képest nemzetközi téren is javultak a kilátások a munkaerőpiaci mozgásokat illetően. A mutatószám jelenleg igen magas, 31 százalékon áll, ami 6 százalékponttal magasabb az előző negyedéves szintnél.

Számottevő visszaesést a vizsgált 42 ország egyikében sem várnak, de a környező országok közül Románia (-5%) és Szlovákia (+3%) cégei összességében nem számíthatnak érdemi létszámnövekedésre. Európában (+21%) a világátlagtól valamelyest elmaradó a várakozás, az öreg kontinensen a legszélesebb körben Svédországban (+39%), Hollandiában (+37%) és Írországban (+36%) terveznek munkaerő-bővítést.

Európán kívül elsősorban Indiában (+68%), az Egyesült Arab Emírségekben (+60%), Brazíliában (+55%), Indiában (52%), Panamában (+44%) és Costa Ricában (+43%) várják a legnagyobb arányú állománybővülést az ottani munkáltatók. Jelentősen, 27-ről 38 százalékpontra nőtt az Egyesült Államok kapcsolódó mutatószáma is.

A felmérés változó összeállítású részében ezúttal többek között arra kérdeztek rá, hogy azok a cégek, amelyek bővítik létszámukat, elsősorban milyen okokból teszik ezt. A válaszok 40 százalékában szerepelt a cég méretének növekedése, piaci expanziója. a cégek 29 százaléka válaszolta azt, hogy most töltik majd újra be azokat a pozíciókat, amelyek a korábban távozó munkatársak után egy időre betöltetlenek maradtak. 26 százalék pedig azt jelezte, hogy új piaci szegmensekbe nyomul be, és az ehhez szükséges új pozíciókba keresnek munkatársakat.

A mesterséges intelligencia a munkaerő-stratégiában is egyre fontosabb szerepet tölt be. A megkérdezett hazai vállalkozások 31 százaléka az AI hozzáadott értékét ezen a területen elsősorban a tanulásban és fejlesztésben látja, a tervezést és előrejelzést 12 százaléknyian jelölték meg, és a csapatteljesítmény javítását 11 százaléknyian tették az első helyre.