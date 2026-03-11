Komoly pénz üti hamarosan a magyar nyugdíjasok markát: kiderült végre, mennyire számíthatnak

A nettó átlagkeresetek 9 százalékos növekedésének köszönhetően idén pontosan ilyen mértékben emelkednek az új nyugdíjak kiszámításakor alkalmazott valorizációs szorzók. Ez a változás kizárólag az újonnan nyugdíjba vonulókat érinti kedvezően. A korábban visszavonultak ellátása ugyanis nem a bérek alakulását, hanem továbbra is csak az inflációt követi - írta a Portfolio.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025-ben a kedvezmények nélküli nettó átlagkereset 483 785 forintot tett ki. Ez kerek 9 százalékkal haladja meg a megelőző év 443 798 forintos összegét. A bérnövekedés mértékének kulcsfontosságú szerepe van azok számára, akik 2026-ban igénylik a nyugdíjukat.

A hazai szabályozás értelmében az életpálya során megszerzett korábbi jövedelmeket mindig a nyugdíjazást megelőző naptári év átlagkereseti szintjéhez kell igazítani. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a régebbi nettó kereseteket az adott évhez rendelt valorizációs szorzóval megszorozzák. Minél régebbi egy kereset, annál magasabb ez a szorzószám.

Ezzel a módszerrel biztosítják a múltbeli jövedelmek jelenlegi értékre történő átszámítását. Ha valaki például a 2000-es évben éves szinten nettó 728 ezer forintot keresett, azt a megfelelő szorzóval, azaz 7,982-vel felszorozva már mintegy 5,8 millió forintként veszik figyelembe az induló nyugdíj összegének meghatározásakor.

A most megállapított 9 százalékos emelkedés némileg lassabb ütemet mutat a megelőző évhez képest. Akkor ugyanis a lendületesebb bérnövekedés hatására 13,3 százalékkal nőttek a nyugdíjszámításhoz alkalmazott szorzók.

