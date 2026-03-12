2026. március 12. csütörtök Gergely
Budapest
Szombathely, Magyarország - 2022. június 1.: Magyarország legnagyobb szerencsejáték szolgáltatójának, a Lottozo Szerencsejatek Zrt. üzlethelyisége.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2026. március 12. 20:59

Kihúzták a Hatoslottó 2026/11. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 252 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottón – nevének megfelelően – hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.

Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 11. játékheti első sorsolása – ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.

A Hatoslottó nyerőszámai a 11. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

11; 24; 25; 31; 33; 34.

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson 252 millió forint lesz a játékon a főnyeremény.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten. csütörtökön:

  • 3 találat: 2 850 Ft
  • 4 találat: 9 570 Ft
  • 5 találat: 466 200 Ft

Címlapkép: Getty Images
