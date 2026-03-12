Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok.
A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2026/11. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 252 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottón – nevének megfelelően – hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.
Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 11. játékheti első sorsolása – ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.
A Hatoslottó nyerőszámai a 11. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:
11; 24; 25; 31; 33; 34.
Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson 252 millió forint lesz a játékon a főnyeremény.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten. csütörtökön:
- 3 találat: 2 850 Ft
- 4 találat: 9 570 Ft
- 5 találat: 466 200 Ft
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 10. heti, vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken: 8, 17, 26, 31, 47 / 1, 6.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
