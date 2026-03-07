Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába

A pályaválasztás során nemcsak az számíthat, hogy mennyire könnyű elhelyezkedni az adott szakmában, jól fizető állást lehet-e találni az adott végzettséggel, hanem az is, mennyire megbecsült hivatásról van szó. Azt viszont, hogy egy-egy hivatás általánosságban mennyire megbecsült, több nézőpontból is vizsgálható. A Pénzcentrum idén is különböző nézőpontokból vizsgálja olvasóink véleménye alapján, hogy milyen az egyes szakmákban dolgozók megítélése, illetve mennyiben változott a megítélésük az elmúlt évek során. Mutatjuk a friss kutatási eredményeket.

A Pénzcentrum friss, az egyes foglalkozások elismertségével, társadalmi hasznosságának és bérezésének megítélésével foglalkozó kutatásának első eredményei azt mutatják: némely szakma megítélése szinte be van betonozva, míg más hivatások megítélése akár 1-2 év alatt is sokat változhat. Lapunk ugyanis már sokadik éve méri fel, hogy mely szakmáknak milyen a megítélése Magyarországon: a kutatást először 2021-ben végeztük el, majd 2023, 2024, 2025 és 2026 elején is felmértük olvasóink véleményét a témáról. A friss eredményeket pedig most összesítettük, és cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy alakulnak 2026-ban a szakmák rangsorai az egyes szempontok alapján.

A felmérésre érkezett idei, illetve a korábbi évek válaszaiból az látszik, egyes szakmák stabilan tartják magukat a rangsorok élmezőnyében, vagy éppen a sor végén. Ahogy az orvos, ügyvéd, programozó, mérnök, bankár szakmák kirobbanthatatlanok a legelismertebb hivatások rangsorának éléről, úgy a szociális munkásokat, könyvtárosokat, közmunkásokat garantáltan a sor végén találjuk. A társadalmilag leginkább hasznosnak tartott hivatások dobogójáról is elmozdíthatatlan az orvos-ápoló-tanár hármas, míg az önkormányzati képviselők és papok évek óta versengenek, hogy társadalmi hasznosságban a közmunkásokat is alulmúlják.

Az a vélekedés sem változott az évek során, hogy a leginkább a bankárok és az ügyvédek vannak túlfizetve, míg a legtöbben az ápoló hivatásról tartják úgy, hogy alulfizetett. Érdekes, hogy ezen az utóbbi évek több lépésben történt bérrendezése sem tudott javítani, míg például a tanárokat egyre kevesebben tartják alulfizetettnek évről évre - amelyhez bizonyára köze van a nagydobra vert pedagógusbér-emeléseknek.

A rendszeres, év eleji kutatások eredményei arra is rámutatnak, hogy az egyes szakmákról alkotott véleményeket nagyban befolyásolják azok az aktuális események, amelyek ráirányítják a dolgozók egy-egy csoportjának helyzetére a figyelmet. Ahogy a tanárok megítélése kapcsán is tetten érhető idén ez a hatás, amit az egy-egy foglalkozás kapcsán kialakult társadalmi diskurzus gyakorol a szakmák megítélésére, a korábbi években ilyen volt például az orvosbéremelés ügye, majd az ápolók (egészségügyi szakdolgozók) bérrendezése. 2023-ban a kukássztrájk, 2024-ben pedig a buszsofőrök akciói alakították nagyban a szakma megítélését, a tavalyi felmérésben pedig az újságírók elismertségének és társadalmi hasznosságának megítélése nőtt szembetűnően. Most nézzük a kutatás eredményeit részletesen!

Elismertebbé válhatnak a jövőállóbb szakmák

A szakmák megbecsültségét vizsgáló kérdéssorban külön-külön rákérdeztünk, hogy az olvasóink szerint az egyes hivatások mennyire számítanak elismertnek Magyarországon, a személyes véleményük szerint mennyire fontos, értékes az általuk végzett munka a társadalom számára, illetve mit gondolnak a bérezésről. Ez a különválasztás - ahelyett, hogy pusztán az egyes szakmák megbecsültségét kellett volna egy 5-ös skálán pontozni - megmutatta, hogy nagyban eltérhet, milyen szakmát tartunk általánosságban elismertnek, hasznosnak, illetve túl- vagy alulfizetettnek.

Nézzük először, melyek a legelismertebbnek tartott szakmák 2026-ban: 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is az ügyvéd volt a legelismertebbnek tartott hivatás, 2026-ban viszont az orvos szakma előzött. Ezt bizonyára befolyásolta az utóbbi években történt nagyobb léptékű orvosbéremelés. Hiszen az orvos szakma korábban is az egyik, nagy arányban társadalmilag hasznosnak tartott hivatás volt, viszont valószínűleg amíg nincs ennek megfelelően megfizetve, addig elismertségben sem kerülhet az élre.

A rangsorban így az ügyvédek a második helyre szorultak, a programozók pedig tartották a harmadik helyet. Sok helyet javítottak a rangsorban a fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök, ami több körülménnyel is összefügghet: a pandémia és a rekordinfációs évek után jellemzően kevesebbet jár a magyar lakosság fodrászhoz, miközben ezekben a szakmákban jelentősen nőttek a költségek (elég csak az energiaárakra gondolni). Így jelentős áremelés történt. A másik fontos tényező lehet ebben, hogy a szépészeti munkák gyakran merülnek fel példaként, amelyek "jövőállók" - nem valószínű, hogy az AI kiváltja a munkájukat -, így biztosabb hivatásnak tűnhet hosszú távon, mint akár a programozás.

Az újságíró hivatást sem tartják olvasóink arányaiban annyian általánosan elismertnek, mint 2025-ben, de a 2024-es aránynál még mindig előrébb tart a hivatás. Ebben szerepe lehet a közelmúlt jelentős belpolitikai történéseinek és hogy a sajtó helyzetének témája előtérbe került, "kapuőri" és "negyedik hatalmi ág" funkciójáról is több szó esik, mint korábban.

Folytatódott a papi hivatás elismertségének lassú csökkenése, miközben a tanár hivatás elismertsége ismét emelkedett kisebb mértékben. Ami még feltűnhet, hogy a postás hivatást arányaiban többen ítélik elismertnek, mint korábban. Amit még érdemes kiemelni: a korábbi években jellemző volt az általános aránycsökkenés: kevesebben érezték nagyon vagy inkább elismertnek a szakmák zömét, mint a megelőző években. 2026-ban viszont a szakmák többsége esetében nőtt azok aránya, akik elismertnek tartották a hivatásokat - ez alól kivételt a pap, az újságíró, a bankár, az ügyvéd, és a katona hivatás képez, más esetekben a csökkenés nem számottevő, vagy növekedés látható.

Egyre kisebb a magyar gazdák jelentősége?

A társadalmi hasznosság szempontjából az orvosok visszavették a vezetést az ápolóktól. A tavalyi felmérésben ugyanis az ápoló hivatást arányaiban egy hajszállal több olvasónk ítélte társadalmilag fontos foglalkozásnak, mint az orvos szakmát. 2026-ban visszaállt a megszokott rangsor a dobogón: 1. orvosok, 2. ápolók, 3. tanárok.

A középmezőnyben, mivel csökkent a gazdák (mezőgazdasági vállalkozók) kedvező megítélése, a szociális munkások és programozók besorolhattak a buszsofőrök alá. A kukások (hulladékkezelők) és könyvelők is helyet cseréltek a rangsorban, de valójában minimálisan mindkét szakmának csökkent a kedvező megítélése, kevesebben tartották arányaiban társadalmilag hasznos foglalkozásoknak azokat. Érdekes, hogy amíg a katonákat - mint fentebb kiderült - kevesebben tartják elismertnek, társadalmilag arányosan többen gondolják fontosnak, mint tavaly. Így sikerült a postásokat megelőzniük, pedig utóbbi szakma is javított a megítélésén.

A papok már harmadik éve a társadalmi hasznossági rangsor végén vannak, idén pedig az önkormányzati képviselők lettek az utolsó előttiek a közmunkások mögött. A tavalyi évben sokat javult a könyvtárosok munkájának megítélése, ezt sikerült is nagyjából tartani, bár a bankárok 2026-ban ismét eléjük kerültek.

Általánosságban meg lehet állapítani, hogy csökkenés látszik azoknak arányában, akik az egyes szakmákat inkább, vagy nagyon is hasznosnak tartják társadalmi szempontból. Kivételt képeznek a katonák, szépészeti foglalkozásúak, bankárok, marketingesek, a közmunkások és a postások is.

2026-ban is megfigyelhetjük mekkora szakadék tátong némely szakma esetében a vélemények közt arról, mennyire elismert Magyarországon az a szakma, és személyesen a válaszadó mennyire ítéli azt társadalmilag hasznosnak. Az orvosok vezetik mindkét rangsort, de például a rendkívül elismertnek ítélt ügyvédek fontosság szempontjából már csak a középmezőnyben vannak. Vagy a kiemelten fontos munkát végző ápolók elismertségben a rangsor vége felé kullognak, és a tanárokat is csak közepes mértékben tartják a válaszadók elismertnek. Vagy ott a papok esete: társadalmi hasznosság tekintetében sereghajtók, de az elismertségi rangsor középmezejében vannak.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliós bért kapnak az egyházi vezetők? Akár ennyi is lehet a papok fizetése Magyarországon Míg sok hivatás esetén köztudott a bérezés, egyes foglalkozások kapcsán viszont csak találgatni lehet, mennyit kereshetnek az adott területen dolgozók.

Az elismertség szempontjából magának a hivatásnak a presztízse, renoméja mellett sokat nyomhat a latban az is, mennyire fizetik meg az adott szakmát. A bérezés megítélésének ezért külön kérdést is szenteltünk, hogy megvizsgálhassuk, mennyire függ ez valójában össze az elismertséggel.

Rejtélyesen alacsony a könyvtárosok fizetése

Abban évek óta nincs változás, hogy az ápolókat és szociális munkásokat tartják olvasóink a legnagyobb arányban alulfizetettnek. A harmadik helyért pedig ment a harc a tanárok, óvónők, közmunkások és postások között. 2026-ra viszont a tanárok egyértelműen kikerültek a leginkább alulfizetettnek ítélt foglalkozások köréből, ami a pedagógus bérek emelésének bejelentésével függhet össze. Az óvodapedagógusokat szintén jóval kisebb arányban tartják 2026-ban alulfizetettnek olvasóink.

Ellentétes irányú változás, hogy a postások az "alulfizetettségi versenyben" 2024-ben még a 6. helyen álltak, 2026-ban már a harmadikak (bár arányaiban idén kevesebben gondolták alulfizetettnek a postásokat). Ehhez köze lehetett annak, hogy a hírekben gyakran esett szó postabezárásokról az utóbbi években, és 2024-ben a postai dolgozók egy sztrájk keretében hívták fel a figyelmet helyzetükre.

Alulfizetettség szempontjából egyedül a bolti eladók, kukások és a sereghajtó bankárok esetében történt érdemi javulás a szakmák megítélésében. Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.

Ennél a kérdésnél érdemes lehet megvizsgálni, mely szakmáknál jelölték válaszadóink a legtöbbször a Nem tudom, nem válaszolok lehetőséget. Azt láthatjuk, hogy a legnagyobb bizonytalan még mindig a papok fizetése, az újságírók és könyvtárosok bérezése körül a legnagyobb a bizonytalanság. Pedig utóbbi két hivatás és sok más egyéb foglalkozás kapcsán elég részletes adatokat közöl a KSH, amit az egyházi személyek bére kapcsán nem tesznek meg.

Leértékelődnek a korábban favorit szakmák

Az olvasóinkat az év eleji felmérések során arról is megkérdezzük, mely szakmákat ajánlanák egy pályaválasztás előtt álló fiatalnak jelenleg. A leginkább ajánlott szakmák között általában olyanok szerepelnek, amelyek elismertsége és társadalmi hasznossága is kedvezőnek ítélt, és nem is túl alulfizetett. Ezért évek óta a mérnök hivatások találhatók a leginkább ajánlott szakmák rangsorának élén, bár némi csökkenés minden évben látható az arányban.

Az orvos szakma 2026-ban a második legnagyobb arányban ajánlott hivatás és ajánlottságában emelkedő tendenciát lehet megfigyelni: 2027-re akár meg is előzheti a mérnök szakmát. Ez bizonyára nem független az orvosbérek jelentős emelésétől.

Érdemes megfigyelni a programozók esetét is: még mindig a 4. legnagyobb arányban ajánlott szakma, mégis minden évben csökken azok aránya, akik ajánlják. Az ügyvédekkel, könyvelőkkel hasonló a helyzet. Mindeközben a tanári hivatást minden évben nagyobb arányban ajánlják az olvasók: ez is összefügghet a bérrendezéssel, akárcsak az orvosok esetében.

Nem meglepő módon a könyvtáros és szociális munkás a legkevésbé ajánlott szakma. Hiába a szociális munkások végzik a társadalmilag az egyik legfontosabb hivatást a válaszok alapján, mivel nincs megfizetve és elismerve a munkájuk, alig ajánlanák ezt a hivatást olvasóink fiatalok számára. Viszont még ennél is kevesebben ajánlják a könyvtáros szakmát, ami amellett hogy alulfizetettnek tartott és nem is elismert, még csak nem is tartják hasznosnak sem. Ennyit számít a társadalmi hasznosság.

A kutatásunk készítésekor még nem merült fel az a szempont, ami idővel felértékelődhet a társadalmi fontosság, a megfelelő bérezés, vagy elismertség mellett. Évek óta az ajánlottsági rangsor elején szerepel a mesterember, szerelő szakma: úgy ítélik a válaszadók, hogy társadalmilag hasznos és jól is van fizetve, miközben azért nem tartják túlságosan elismertnek.

Viszont a mesteremberek esetében előtérbe kerülhet a jövőállóság kérdése, akárcsak a fodrászok esetében: ha ezt a hivatást választják, biztosan lesz munkájuk (az AI utáni korban is). Egyre inkább az látható, hogy ez a szempont egyre inkább előtérbe kerülhet a világban egyre növekvő bizonytalanság miatt.

A kutatásról

A Pénzcentrum kérdőívét 2026. január 13-tól március 6-ig 1050-en töltötték ki, 52,5 százalékuk férfi, 47,5 százalékuk nő volt. A válaszadók 0,3 százaléka volt 18 év alatti, 1,8 százaléka 18-24 éves, 5 százaléka 25 és 34 év közötti, 25,9 százaléka 35-49 éves, 39,2 százaléka 50 és 64 év közötti és 27,7 százaléka 65 év feletti.

A megkérdezettek 25,6 százaléka a fővárosban él, 21,1 százaléka megyeszékhelyen, 34,4 százaléka egyéb városban, 18,5 százaléka községben és 0,4 százaléka egyéb helyen lakik. A válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége 2,3 százalékban általános iskola, 30,4 százalékban középiskola, gimnázium, 17 százalékban OKJ, felsőfokú szakképzés, 48,1 százalékban főiskola, egyetem, és 2,3 százalékban PhD volt.

A kutatás nem reprezentatív, a válaszok a Pénzcentrum olvasóinak véleményét tükrözik. A kérdőívre adható válaszok kapcsán meg kell jegyezni továbbá, hogy az összevethetőség érdekében egy általánosabb képet igyekeztünk vizsgálni, bár tisztában vagyunk azzal, hogy szakmán belül is nagyban eltérhet egy-egy foglalkozás megítélése. Természetesen más egy sebész és egy háziorvos, vagy más egy egyetemi tanár és egy nyelviskolai oktató megítélése, és még hosszan lehetne példákat sorolni. Viszont egy túlságosan részletekbe menő kérdéssor esetén az összesítendő adatok nagy mennyisége miatt nehezen értelmezhetővé, keretezhetővé váltak volna az eredmények. Ez az oka annak is, hogy sok hivatás egyszerűen hiányzik a felsorolásból. Ennek a kutatásnak is megvannak tehát a maga korlátai, a felmérésre adott válaszokat ezek tükrében kell értelmezni.