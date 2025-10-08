Súlyos adatok: gigantikus mínuszban van a magyar költségvetés, van még visszaút?

A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb szeptemberi deficitje. Az éves kumulált hiány így már 3328 milliárd forintra emelkedett, ami az eredeti éves terv 80%-át teszi ki - közölte a Portfolio.

A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint a szeptemberi 303,2 milliárd forintos deficit jelentős romlást jelent a tavalyi év azonos időszakában mért 234,2 milliárd forintos többlethez képest. A tárca közleménye szerint az eltérés elsősorban a közüzemi szolgáltatások támogatásának magasabb kifizetéseiből adódik, különösen a lakossági energia-rezsivédelmi szolgáltatások tavalyi évtől eltérő ütemű kifizetése miatt.

A szeptember végi 3328 milliárd forintos kumulált hiány az eredeti éves pénzforgalmi hiányterv 80%-át jelenti. A kormány idén 4774 milliárd forintra emelte az éves hiánytervet, ehhez viszonyítva az első háromnegyed év alatt 69%-on teljesült a deficit, amit a minisztérium az időarányosnál (75%) kedvezőbbnek értékel.

A szeptemberi adatok hatására a költségvetés 12 havi gördülőhiánya látványosan megugrott, 4801 milliárd forintra emelkedett, ami 2024 márciusa óta a legmagasabb érték. A szakértői vélemények és a friss kormányzati várakozások szerint a kormány valószínűleg nem tudja tartani az eredeti 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt, a tényleges egyenleg közelebb lehet a 4,5%-os szinthez.

A minisztérium közlése szerint a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,1%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának értékét, ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adóknál 9%-os növekedés mutatkozott. A költségvetés szeptember végéig 3101,4 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 489,8 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki értéknél, amit az eltérő lejáratok és az államadósság megváltozott szerkezete okoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA