Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon - írja közleményében a NAV.
Súlyos adatok: gigantikus mínuszban van a magyar költségvetés, van még visszaút?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb szeptemberi deficitje. Az éves kumulált hiány így már 3328 milliárd forintra emelkedett, ami az eredeti éves terv 80%-át teszi ki - közölte a Portfolio.
A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint a szeptemberi 303,2 milliárd forintos deficit jelentős romlást jelent a tavalyi év azonos időszakában mért 234,2 milliárd forintos többlethez képest. A tárca közleménye szerint az eltérés elsősorban a közüzemi szolgáltatások támogatásának magasabb kifizetéseiből adódik, különösen a lakossági energia-rezsivédelmi szolgáltatások tavalyi évtől eltérő ütemű kifizetése miatt.
A szeptember végi 3328 milliárd forintos kumulált hiány az eredeti éves pénzforgalmi hiányterv 80%-át jelenti. A kormány idén 4774 milliárd forintra emelte az éves hiánytervet, ehhez viszonyítva az első háromnegyed év alatt 69%-on teljesült a deficit, amit a minisztérium az időarányosnál (75%) kedvezőbbnek értékel.
A szeptemberi adatok hatására a költségvetés 12 havi gördülőhiánya látványosan megugrott, 4801 milliárd forintra emelkedett, ami 2024 márciusa óta a legmagasabb érték. A szakértői vélemények és a friss kormányzati várakozások szerint a kormány valószínűleg nem tudja tartani az eredeti 3,7%-os GDP-arányos hiánycélt, a tényleges egyenleg közelebb lehet a 4,5%-os szinthez.
A minisztérium közlése szerint a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,1%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának értékét, ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adóknál 9%-os növekedés mutatkozott. A költségvetés szeptember végéig 3101,4 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 489,8 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki értéknél, amit az eltérő lejáratok és az államadósság megváltozott szerkezete okoz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
Az Európai Központi Bank vezető döntéshozói szerint a jelenlegi kamatlábak megfelelőek.
A MOL vezére figyelmeztetett, hogy egy esetleges dízelhiány súlyos következményekkel járna a közép-európai régióban.
A magyar gazdaságpolitikának a jövőben a hatékonyság és termelékenység javítására kell összpontosítania az eddigi extenzív megközelítés helyett.
Megfordult a helyzet: az árkülönbség csökken, miközben a geopolitikai és ellátásbiztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.
Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is független intézmény, és a kormány nem avatkozik bele a jegybank döntéseibe.
A magyar kormányfő erős narratívát fogalmazott meg tavaly év elején azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kellene Magyarországnak. A tettek azonban még váratnak magukra.
Közel 300 milliárd forintból épül meg a mohácsi Duna-híd, aminek a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint napi 600 autó lesz a forgalma.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) – véli Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.
2025 augusztusában az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai alapján
Kedd reggelre vegyesen alakult a forint árfolyama a nemzetközi devizapiacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Több mint húsz éve, hogy Magyarország felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot, lezárva ezzel a hidegháborús tömeghadseregek korszakát.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Nébih laboratóriuma a balatonfüred-csopaki és az egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát