Óriási a baj a magyar rendőrségnél: rohamosan fogy az állomány, valamit tenni kell

Már évek óta téma, hogy az országban nagyon kevés a rendőr. A jelenségnek több oka, például az alacsony fizetés és az előrelépési lehetőség hiánya, amely miatt a szakma nem nyújt vonzó karrierlehetőséget a fiatalok számára. A hiány ellensúlyozása miatt feljebb tolt szolgálati idő sem segít, hiszen ezáltal egyre inkább korosodik a rendőrállomány.

„Majdnem minden héten ad be valaki felmondást, öngerjesztő folyamat ez. És minél kevesebben vannak, annál több a munka, annál több küldésre kell egy embernek kimennie. Nagyon megnyomorodtam itt, nincs motiváció, se előrelépési lehetőség, semmi. Tizenöt évnyi munka után 216 ezer nettót keresek. Én biztos nem reménykedem tovább, ezért is mondtam fel, most a felmondási időmet töltöm. Civil munkára váltok át.”

Így mesélt a Telexnek a rendőrség helyzetéről kiábrándultan a Pest megyei kapitányság egyik dolgozója. A lap forrása nem hivatásos rendőr, hanem rendvédelmi igazgatási alkalmazott – legalábbis míg tart a felmondása. Ők csinálják például az ügyiratkezelést, a mindenféle titkári feladatokat, ők fejezik be a járőri jelentéseket is. Így aztán elég közelről rálát a helyi állapotokra.

Szerinte a Pest megyei kapitányság, ahol ő dolgozik, „a szétesés szélén áll”: rendőrhiány van, ami viszont nem a parancsnokokat, vezetőket jelenti – azokból „a fejek megvannak” –, hanem főleg a kapitányságokon dolgozó egyenruhásokat, tiszthelyetteseket, köztük a járőröket. Erről beszélt a Heves megyei Gyöngyös helyzetére rálátó forrásunk is, aki szintén a járőrhiányt emelte ki. A kevés pénz viszont csak az egyik probléma. A szakma már azért sem annyira vonzó, mert közben az állomány is öregszik, a rendőrök már egy ideje nem mehetnek korábban nyugdíjba, 2010-ben a második Orbán-kormány ugyanis eltörölte a korkedvezményt.

Addig 25 év szolgálattal el lehetett menni nyugdíjba 50 éves korban, most viszont már nem szerelnek le, már 65 éves korig kell dolgozni. Az átlagéletkor most már 40 év felett van. Ezzel pedig megszólalók szerint előjönnek az olyan gondok, amik eddig nem: a korral járó egészségügyi problémák, a kiégés, vagy az, hogy az éjszakázást egyre kevésbé bírják az emberek.

Közben a karrierlehetőségek is beszűkülnek: mivel az idősebbek is benne maradnak a rendszerben, a fiatalabbaknak nem marad helyük a továbblépésre, nincs milyen pozícióba feljebb lépni, mert nem üresednek meg helyek. Amíg valaki korábban mondjuk három-öt évig volt osztályvezető, most már tíz évet is ebben a pozícióban marad. „Mindenki beleragad abba, amiben volt” – összegeztéka helyzetet a lap forrásai.