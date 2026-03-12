Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá

A víz sokáig adottságnak tűnt, nem kockázatnak. Egy friss ENSZ-jelentés szerint azonban a világ már belépett a „globális vízcsőd” korszakába: egyre több térség használ fel több vizet, mint amennyi újratermelődik, és több rendszer már nem állítható helyre. A folyamat Magyarországot sem hagyja érintetlenül – akkor sem, ha első pillantásra vízben gazdag országnak számítunk.

A világ belépett a „globális vízcsőd” korszakába – figyelmeztet az ENSZ Egyetem friss jelentése. A kifejezés elsőre erősnek tűnhet, de a kutatók szerint pontosan írja le a helyzetet: az emberiség hosszú ideje több vizet használ fel, mint amennyi természetes úton újratermelődik a folyókban, a talajban és a felszín alatti víztárolókban. A rendszer több ponton már nemcsak feszül, hanem repedezik.

A jelentés vezető szerzője, Kaveh Madani, az ENSZ Egyetem Víz-, Környezet- és Egészségügyi Intézetének kutatója szerint ma már nem az a kérdés, hogy van-e baj, hanem az, hogy mikor és hol válik kezelhetetlenné. Mint fogalmazott: senki sem tudja pontosan, mikor következhet be egy olyan rendszerszintű összeomlás, amely alapjaiban érinti a társadalmi stabilitást és akár a békét is.

A globális vízrendszer túlhasználata

A jelentés egyik legerősebb állítása, hogy számos vízrendszer már túl van azon a ponton, ahonnan visszaállítható lenne korábbi állapotába. Nem egyszerűen vízhiányról van szó, hanem arról, hogy az éves természetes utánpótlásnál tartósan több vizet veszünk ki a folyókból és a talajból, miközben hosszú távú készleteket – például felszín alatti víztartó rétegeket és vizes élőhelyeket – élünk fel vagy teszünk tönkre.

A következmény az, amit a jelentés „vízcsődnek” nevez. Ma a világ népességének mintegy 75 százaléka vízbizonytalan vagy kritikusan vízbizonytalan országban él. Kétmilliárd ember olyan területen lakik, ahol a túlhasznált felszín alatti vízkészletek összeomlása miatt süllyed a talaj. Városok szó szerint ereszkednek lefelé: az iráni Rafsanjan évente mintegy 30 centimétert, az amerikai Tulare körülbelül 28 centimétert, Mexikóváros pedig nagyjából 21 centimétert süllyed.

A világ több nagy folyója már nem éri el a tengert. Az Egyesült Államokban a Colorado River, Ausztráliában a Murray-Darling Basin rendszeresen nem jut el a torkolatáig. A legsűrűbben lakott vízgyűjtők közül több – például az Indus vagy a Sárga-folyó medencéje – időszakosan kiszárad, mielőtt elérné az óceánt. A világ nagy tavainak fele az 1990-es évek eleje óta zsugorodott. Iránban az Urmia-tó, az Egyesült Államokban a Salton Sea, Afrikában a Csád-tó mind látványos példái ennek a folyamatnak.

Közben egyre gyakoribbak az úgynevezett „Day Zero” helyzetek, amikor egy város gyakorlatilag kifogy az ivóvízből. Az indiai Chennai már megtapasztalta ezt, de a jelentés szerint Teherán, Fokváros, São Paulo vagy más nagyvárosok is hasonló válságokkal szembesültek. A vízzel kapcsolatos konfliktusok száma 2010-ben még húsz körül mozgott, 2024-re azonban meghaladta a négyszázat.

A probléma nem kizárólag a klímaváltozás következménye, bár az súlyosbítja a helyzetet. Az olvadó gleccserek csökkentik a természetes víztároló kapacitást, miközben az időjárás egyre szélsőségesebbé válik. A csapadék gyakran nem akkor és nem ott érkezik, ahol szükség lenne rá. Albert Van Dijk ausztrál hidrológus szerint a növekvő változékonyság legalább akkora gond, mint a puszta vízhiány. Egy víztározót egyszerre kellene alacsony szinten tartani az árvízvédelem miatt és magasan a száraz időszakok átvészeléséhez. Ez egyre nehezebb feladat.

A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy az emberiség nemcsak túlhasználja a vizet, hanem csökkenti is a rendelkezésre álló mennyiséget. Az elmúlt ötven évben akkora területű vizes élőhely tűnt el, mint az Európai Unió teljes területe. Ezek a természetes rendszerek korábban víztárolóként és szűrőként működtek, stabilizálták a vízkörforgást. Eltűnésük tovább gyengíti az egész rendszert.

A vízfelhasználás mintegy hetven százaléka világszerte a mezőgazdasághoz kötődik. A jelentés szerint a globális élelmiszer-termelés több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztároló kapacitás csökken vagy instabil. Ha India vagy Pakisztán vízcsődbe kerül, az nem csupán helyi ügy: a rizsexport visszaesése világszerte áremelkedést okozhat. A vízrendszerek összekapcsoltsága miatt egy regionális válság gyorsan globálissá válhat.

Mit jelent mindez Magyarország számára?

Magyarország gyakran vízben gazdag országként jelenik meg a közbeszédben. Itt folyik a Duna és a Tisza, jelentős felszín alatti készleteink vannak, termálvízben különösen erősek vagyunk. A valóság azonban jóval árnyaltabb.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A hazai felszíni vizek döntő része külföldről érkezik. A folyóink vízhozamának mintegy kilencven százaléka a határainkon túlról jön be az országba. Ez azt jelenti, hogy vízbiztonságunk jelentős mértékben függ a szomszédos országok vízgazdálkodásától, az ottani csapadékviszonyoktól és attól, mennyi vizet használnak fel a forrásvidékeken. Ha a Duna felső szakaszán vagy a Tisza vízgyűjtőjén csökken a hozam a túlhasználat vagy a szélsőséges időjárás miatt, annak hatása rövid időn belül megjelenik nálunk is.

Az Alföld az elmúlt években már többször megtapasztalta, mit jelent a tartós vízhiány. A talajvízszint több térségben süllyed, a korábbi belvizes időszakok eltűntek, a mezőgazdaság egyre kiszolgáltatottabb. Miközben időnként villámárvizek és hirtelen lezúduló csapadék okoz problémát, hosszabb távon a vízmegtartás hiánya válik kritikus tényezővé. A 19–20. századi folyószabályozások és lecsapolások gazdasági szempontból érthető lépések voltak, de a természetes vízmegtartó képességet jelentősen csökkentették. Ma sokkal gyorsabban vezetjük le a vizet az országból, mint korábban, ami aszály idején súlyos következményekkel jár.

A globális vízcsőd gazdasági oldalról is érintheti Magyarországot. Az ország élelmiszer-exportőr, ugyanakkor mélyen integrált az európai és a nemzetközi piacokba. Ha a világ nagy termőterületein vízhiány miatt csökken a hozam, az felhajtja a takarmányárakat, növeli az élelmiszer-inflációt és zavarja az ipari beszállítói láncokat. Egy vízválság migrációs hullámokat is elindíthat, ami közvetett társadalmi és politikai következményekkel járhat Európában.

Fontos látni, hogy a jelentés szerint a vízcsőd nem csupán környezeti kérdés. A víz a társadalmi stabilitás egyik alapja. Az ENSZ al-főtitkára, Tshilidzi Marwala arra figyelmeztetett, hogy a vízcsőd egyre inkább a törékenység, az elvándorlás és a konfliktusok hajtóereje. Ha a vízhez való hozzáférés meginog, az közvetlenül érinti a megélhetést, az élelmiszer-ellátást és végső soron a politikai stabilitást is.

Klímaválság nélkül is közeledhet a vízkatasztrófa

A közbeszédben gyakran minden vízzel kapcsolatos problémát a klímaváltozásra vezetünk vissza. A jelentés azonban világossá teszi, hogy a fő hajtóerők között ott van a népességnövekedés, az urbanizáció, az ipari és mezőgazdasági vízigény növekedése, valamint a felszín alatti vizek túltermelése. A klímaváltozás ráerősít ezekre a folyamatokra, de önmagában a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat is elegendő lenne a válság elmélyítéséhez.

A szerzők szerint alapvető újragondolásra van szükség abban, hogyan osztjuk el és hogyan használjuk a vizet. A jelenlegi vízkivételi jogosultságok sok helyen a múlt bőségéhez igazodnak, nem a mai, csökkent készletekhez. Nem lehet visszaépíteni az eltűnt gleccsereket és nem lehet „újrafelfújni” az összetömörödött víztartó rétegeket. Amit tenni lehet, az a további veszteségek megállítása és az intézményi keretek átalakítása az új hidrológiai realitásokhoz.

Magyarország számára ez azt jelenti, hogy a vízstratégia nem maradhat pusztán környezetvédelmi kérdés. A víz egyszerre agrárpolitikai, iparpolitikai és nemzetbiztonsági ügy. Ha a globális vízrendszer valóban elér egy kritikus pontot, annak hatása nem áll meg az országhatároknál. A vízcsőd nem egyik napról a másikra bekövetkező összeomlás lesz, hanem egyre gyakoribb válságok sorozata. A kérdés az, hogy ezekre felkészülten vagy felkészületlenül érkezünk-e meg.

A legfontosabb tanulság talán az, hogy nem szükséges teljes klímakatasztrófa ahhoz, hogy vízkatasztrófa alakuljon ki. Elég, ha a jelenlegi pályán haladunk tovább. Egy olyan ország számára, amely vízkészleteinek jelentős részét kívülről kapja, és amelynek mezőgazdasága erősen függ a stabil vízellátástól, ez a figyelmeztetés különösen komolyan veendő.