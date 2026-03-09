Döntött az unió, mindent átírnak a magyar fizetéseknél: váratlan dologra derülhet fény

Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Legkésőbb 2026. június 7-ig Magyarországon is életbe lép az Európai Unió bérátláthatósági irányelve. Ez az intézkedés alapjaiban alakítja át a javadalmazási rendszereket. Az új szabályozás értelmében a munkáltatóknak kötelezően nyilvánossá kell tenniük a bérsávokat. Emellett biztosítaniuk kell a díjazás teljes átláthatóságát. Bár az átállás alapos felkészülést igényel, a vállalatok tudatos tervezéssel és nyílt kommunikációval komoly versenyelőnyt kovácsolhatnak a változásból.
A gyakorlatban az átláthatóság már a toborzásnál megmutatkozik. A cégeknek a kezdő bérsávot már az álláshirdetésben fel kell tüntetniük. Ha ez nem történik meg, legkésőbb az első interjú előtt tájékoztatniuk kell róla a pályázót. Lényeges változás az is, hogy a kiválasztási folyamat során a munkáltató többé nem kérdezhet rá a jelentkező korábbi bérére. Így a felajánlott kezdőfizetést kizárólag az adott pozíció objektív értéke határozhatja meg.
Az előírások a már meglévő munkavállalók jogait is jelentősen kibővítik. A dolgozók írásban kérhetnek tájékoztatást a saját bérszintjükről. Emellett joguk lesz megismerni az azonos vagy egyenlő értékű munkát végző kollégák átlagos, nemek szerinti bontású béradatait. A szabályozás célja a bérstruktúra átláthatóvá tétele. Ez azonban továbbra sem jelenti azt, hogy bárki betekinthetne a munkatársai egyedi fizetésébe.
A legalább száz főt foglalkoztató vállalatok esetében kötelezővé válik a nemek közötti bérszakadékról szóló jelentéstétel. A 100 és 249 fő közötti létszámmal rendelkező cégeknek háromévente kell részletes adatot szolgáltatniuk. A 250 főt meghaladó foglalkoztatók esetében ez a kötelezettség évente jelentkezik.
A belső javadalmazási rendszerek felülvizsgálatát és az új gyakorlatok kialakítását nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Az új szabályozás ugyanis jóval több egy egyszerű adminisztratív tehernél. A világosan kommunikált bérsávokkal a vállalatok sokkal gyorsabban találhatják meg a megfelelő pályázókat. Emellett egy átlátható, objektív alapokra épülő díjazási rendszer növeli a munkavállalói bizalmat. Továbbá erősíti a munkáltatói márkát is, ami kulcsfontosságú a tehetségek megtartásában.
2025 harmadik negyedévében a fizikai foglalkozásban dolgozók nettó átlagkeresete országosan 332 376 forint volt.
Az elmúlt két évben egyre több irodai dolgozó érezte meg közvetlenül a mesterséges intelligencia hatását.
Egy orosz luxusprostituált beszámolója szerint az ötszörösére ugrott a szexmunkások iránti kereslet Dubajban.
Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.
A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is érzékenyen reagál a gazdasági és társadalmi kihívásokra.
Több mint 170 ezer forinttal marad el bérük a hazai átlagtól, a régió és a kor is sokat számít.
Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
Az EU-s rangsor negyedik helyét foglaljuk el: csak a lengyelek, lettek és svédek előznek bennünket.
Több százezer forintos különbségek is lehetnek rendfokozat és szolgálati idő szerint a rendőri fizetésekben.
A legfrissebb adatok szerint továbbra sem a távmunka dominál a hazai munkaerőpiacon.
A döntés elsősorban a működési struktúra átalakításához, valamint az üzleti folyamatok racionalizálásához kapcsolódik.
Ketyeg az óra az uniós bértranszparencia-irányelv bevezetéséig, miközben a hazai munkaerőpiacon még alacsony az új szabályozás ismertsége és támogatottsága.
Az Európai Unióban és Magyarországon is ismét csökkent a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer fő volt Magyarországon.
A házasságkötések száma látványosan emelkedett: 2026 januárjában 2100 pár kötött házasságot, ami 31 százalékos, 497-es növekedést jelent éves alapon.
A 2025 harmadik negyedévi nettó átlagkereseti adatok alapján ismét kirajzolódik, mennyire brutális a bérolló Magyarországon.
Összesen 17,8% mínusz. Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők, mint a férfi társaik. De mit mutatnak az európai adatok? Mutatjuk!
2025-ben a bruttó átlagfizetés 705 ezer volt, de a leggazdagabbak már 1,48 milliót keretnek - brutálisan nőttek a jövedelmi különbségek az év során.
