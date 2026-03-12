A kalandos sorsú kistigris – amelyet egy rendőrségi akció során találtak egy tiszafüredi háznál – hamarosan végleges otthonába költözik: a Veresegyházi Medveotthon fogadja be.
Megvan a pontos dátum! Kiderült, mikor nyílik meg újra Budapest ikonikus látványossága
Március 28-án, szombaton megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen. Az épületegyüttes ingyenesen látogatható belső közparkkal, kilátóteraszokkal és új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket - közölte a Várkapitányság a csütörtökön.
A közlemény szerint a Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.
Az erőd falain belül egy mintegy 6 ezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott.
A megújult Citadellában fagylaltozó, kávézó és ajándékbolt is várja a látogatókat, felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak, a Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott. A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres
A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be. A tárlat március 29. és 31. között - előzetes regisztrációval - ingyenesen tekinthető meg, ezt követően belépőjeggyel lesz látogatható.
A Várkapitányság közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén - írták. A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.
A nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt Budapest több kerületében forgalomkorlátozások lesznek.
A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik.
Kétnapos sztrájk kezdődött a Lufthansa német légitársaságnál csütörtökön a VC pilótaszakszervezet felszólítására.
A Csendes-óceán mélyében már zajlik az átrendeződés: a felmelegedés akár szuper El Niño kialakulásához is vezethet 2026 végére.
Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?
A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai–izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott az utazásokkal kapcsolatban.
Dubaj, az Egyesült Arab Emírségek turisztikai és pénzügyi központja súlyos válságba került.
A három nagy amerikai légitársaság – az American Airlines, a Delta Air Lines és a United Airlines – jelentősen átalakítja nemzetközi útvonalhálózatát.
A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül
A Pénzcentrum 2026. március 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Míg 2025-ben minden negyedik nyaraló az indulás előtti hetekben vásárolta meg repülőjegyét, idén a főszezoni és utószezoni helyek fogynak a leggyorsabban.
A BKK készpénzállománya kritikusan alacsony, ezért 45 milliárd forintot vesz fel a K&H-tól és az MBH-tól, hogy fedezze a működési kiadásokat.
A Pénzcentrum 2026. március 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti konfliktus napok alatt felborította a globális légiipart: járatok tűntek el, útvonalak hosszabbodtak meg órákkal, és a kerozin ára két hónap alatt gyakorlatilag megduplázódott.
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol.
Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt.
A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.
A Pénzcentrum 2026. március 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban
A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.
