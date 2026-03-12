Megvan a pontos dátum! Kiderült, mikor nyílik meg újra Budapest ikonikus látványossága

Március 28-án, szombaton megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen. Az épületegyüttes ingyenesen látogatható belső közparkkal, kilátóteraszokkal és új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket - közölte a Várkapitányság a csütörtökön.

A közlemény szerint a Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.

Az erőd falain belül egy mintegy 6 ezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé. A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott.

A megújult Citadellában fagylaltozó, kávézó és ajándékbolt is várja a látogatókat, felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak, a Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott. A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres

A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be. A tárlat március 29. és 31. között - előzetes regisztrációval - ingyenesen tekinthető meg, ezt követően belépőjeggyel lesz látogatható.

A Várkapitányság közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén - írták. A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.