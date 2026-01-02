Fontos határidő közeleg: bukhatja az 1 milliós támogatást sok magyar dolgozó 2026-ban, ha erre nem figyelnek

Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Az Otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető a a közszolgálatban dolgozók részére. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvéd tisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az Otthontámogatást.
Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.
A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az Otthontámogatást.
Fontos tudni, hogy a közszolgálati otthontámogatás alanyi jogon jár az érintetteknek, azonban nem automatikusan folyósítják! Akinek 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződése van, annak az igénybejelentést legkésőbb 2026. január 20. napjáig kell megtennie. A 2026. január 20-ig igényelt támogatások egy összegben kerülnek kifizetésre.
A 2026. január 1-jén vagy azt követően érvényesen létrejövő lakáskölcsön-szerződés esetében az igény a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthető. Az Otthontámogatásra irányuló kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani.
Kik jogosultak az 1 millió forintos otthontámogatásra?
A Magyar Államkincstár (MÁK) a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet (munkáltatói regiszter). A regisztrációs felület az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet kihirdetésétől elérhető, a regisztrációra kötelezett munkáltatók/fenntartók innentől kezdve regisztrálhatnak. A MÁK honlapján közzétett, folyamatosan frissülő listát itt lehet elérni.
Mindig a lista a mérvadó, viszont általánosságban a közszolgálatban dolgozók közé taroznak
- a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.
- az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el
- az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.
A részmunkaidő nem kizáró tényező, de nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A munkavállaló nyilatkozatban rögzíti az igénylés tényét, szükséges a lakhatási cél igazolása. A "lakhatási cél" a lakáskölcsön törlesztése magyarországi lakóingatlan megszerzésére/létesítésére, illetve az ilyen szerződéshez szükséges önerő biztosítása.
Hogyan történik az otthontámogatás igénylése?
A munkáltatók a jogviszonnyal kapcsolatos speciális szabályokat ellenőrzik:
- a részmunkaidőben foglalkoztatott főszabály szerint az Otthontámogatás arányos részére jogosult
- az Otthontámogatás teljes összegére a részmunkaidős foglalkoztatott abban az esetben jogosult, ha legalább két olyan részmunkaidős jogviszonya van, amelyek alapján külön-külön jogosult lenne az Otthontámogatás arányos részére és ezen jogviszonyok egybeszámítva teljes munkaidőt jelentenek. Továbbá a jogosultnak nyilatkoznia kell a rendeletben meghatározott feltételek fennállásáról és arról, hogy a támogatást annál a munkáltatójánál igényli, amelyhez a bejelentést benyújtotta.
- tartós távollétnek minősül a 30 napot meghaladó távollét. A tartósan távollévő dolgozó is jogosult a teljes összeg igénylésére.
- próbaidő alatt nem igényelhető a támogatás.
A MÁK folyamatosan dolgozza fel az igényeket és a bejelentéseket. Határidőhöz kötött folyósítás a munkáltató felé, elsőként 2026 februárjában történik.
