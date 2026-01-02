Fontos határidő közeleg: bukhatja az 1 milliós támogatást sok magyar dolgozó 2026-ban, ha erre nem figyelnek

Az Otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető a a közszolgálatban dolgozók részére. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvéd tisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az Otthontámogatást.

Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az Otthontámogatást.

Fontos tudni, hogy a közszolgálati otthontámogatás alanyi jogon jár az érintetteknek, azonban nem automatikusan folyósítják! Akinek 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződése van, annak az igénybejelentést legkésőbb 2026. január 20. napjáig kell megtennie. A 2026. január 20-ig igényelt támogatások egy összegben kerülnek kifizetésre.

A 2026. január 1-jén vagy azt követően érvényesen létrejövő lakáskölcsön-szerződés esetében az igény a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthető. Az Otthontámogatásra irányuló kérelmet a munkáltatóhoz kell benyújtani.

Kik jogosultak az 1 millió forintos otthontámogatásra?

A Magyar Államkincstár (MÁK) a jogosult munkáltatókról, valamint azok fenntartóiról nyilvántartást vezet (munkáltatói regiszter). A regisztrációs felület az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet kihirdetésétől elérhető, a regisztrációra kötelezett munkáltatók/fenntartók innentől kezdve regisztrálhatnak. A MÁK honlapján közzétett, folyamatosan frissülő listát itt lehet elérni.

Mindig a lista a mérvadó, viszont általánosságban a közszolgálatban dolgozók közé taroznak

a katonák, honvédelmi alkalmazottak, közfoglalkoztatottak, kulturális foglalkoztatottak, minisztériumi dolgozók, nemzetiségi önkormányzatok dolgozói, nevelőszülők, orvosok, önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói, rendőrök, tűzoltók, más hivatásosok, valamint a tanárok, óvónők és egyéb köznevelési dolgozók.

az állami, egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói is, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatokat látnak el

az alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai, ápolók, bírósági és ügyészségi dolgozók, fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottjai, gyámügyben dolgozók, falugondnokok, tanyagondnokok, a felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai, valamint a gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben és bölcsődei nevelésben dolgozók.

A részmunkaidő nem kizáró tényező, de nem részesülhetnek azonban a támogatásban a próbaidőn lévő foglalkoztatottak, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók, valamint azok, akik már igénybe veszik az Szja törvény szerinti lakhatási támogatást.

A munkavállaló nyilatkozatban rögzíti az igénylés tényét, szükséges a lakhatási cél igazolása. A "lakhatási cél" a lakáskölcsön törlesztése magyarországi lakóingatlan megszerzésére/létesítésére, illetve az ilyen szerződéshez szükséges önerő biztosítása.

Hogyan történik az otthontámogatás igénylése?

A munkáltatók a jogviszonnyal kapcsolatos speciális szabályokat ellenőrzik:

a részmunkaidőben foglalkoztatott főszabály szerint az Otthontámogatás arányos részére jogosult

az Otthontámogatás teljes összegére a részmunkaidős foglalkoztatott abban az esetben jogosult, ha legalább két olyan részmunkaidős jogviszonya van, amelyek alapján külön-külön jogosult lenne az Otthontámogatás arányos részére és ezen jogviszonyok egybeszámítva teljes munkaidőt jelentenek. Továbbá a jogosultnak nyilatkoznia kell a rendeletben meghatározott feltételek fennállásáról és arról, hogy a támogatást annál a munkáltatójánál igényli, amelyhez a bejelentést benyújtotta.

tartós távollétnek minősül a 30 napot meghaladó távollét. A tartósan távollévő dolgozó is jogosult a teljes összeg igénylésére.

próbaidő alatt nem igényelhető a támogatás.

A MÁK folyamatosan dolgozza fel az igényeket és a bejelentéseket. Határidőhöz kötött folyósítás a munkáltató felé, elsőként 2026 februárjában történik.