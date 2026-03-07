Az iráni elnök bejelentette, hogy országa a jövőben felhagy a szomszédos államok elleni támadásokkal, és a fegyveres konfliktusok helyett diplomáciai megoldásokra törekszik.
Kiderült, kik a közel-keleti háború igazi vámszedői: magyar lányok is érintettek
Egy orosz luxusprostituált beszámolója szerint az ötszörösére ugrott a szexmunkások iránti kereslet Dubajban. A feszült helyzet és a világvége-hangulat hatására a kuncsaftok már nem a hagyományos együttléteket keresik. Inkább az extrém, veszélyes élményekre vágynak, ami a szolgáltatások árát is drasztikusan felverte - számolt be az Infostart.
A Nexta által az X-en közzétett videóban a szexipari dolgozó elmondta, hogy a kliensek egy részét kifejezetten a veszély hozza lázba. Számukra izgató, ha légitámadások idején, az életüket kockáztatva jutnak el a találkozóra. Mások az aktus közben a távoli robbanások és a becsapódások okozta tüzek látványát élvezik.
A megugró kereslet mögött azonban más tényezők is meghúzódnak. Sokan csupán az időt akarják elütni addig, amíg feljutnak egy Nyugatra tartó repülőgépre. Másokat egyfajta világvége-hangulat kerít hatalmába, ezért úgy döntenek, hogy maradéktalanul kiélvezik az utolsónak hitt óráikat.
A folyamatos roham miatt a szexmunkásoknak szinte pihenni sincs idejük, a hatalmas érdeklődés pedig az árakat is az egekbe lökötte. A videóban nyilatkozó nő elmondása szerint egyetlen alkalom 200 ezer rubelbe, azaz nagyjából 800 ezer forintba kerül. Egy egész éjszakáért ennek a négyszeresét kéri el, a korlátozások nélküli extra szolgáltatásokért pedig további 100 ezer rubeles felárat számít fel.
