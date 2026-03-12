2026. március 12. csütörtök Gergely
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
néhány magyar forint bankjegy és érme
Gazdaság

Nem bírja a nyomást a forint: 390 fölött az euró, a dollár is emelkedik

Pénzcentrum/MTI
2026. március 12. 19:44

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 386,48 forint és 391,27 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 432,02 forintról 431,50 forintra csökkent, míg a dolláré 337,68 forintról 338,46 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1543 dollárról 1,1522 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:31
20:03
19:44
19:33
19:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 12. 16:48
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 12. 17:28
Átadták a MÚOSZ sajtónapi díjait - Németh Péter, Vörös Szabolcs és a Házon kívül szerkesztősége is elismerést kapott
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) a Magyar Sajtó Napja alkalmából rendezett ünnepségén...
Bankmonitor  |  2026. március 12. 07:53
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kider...
Holdblog  |  2026. március 11. 22:57
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energia...
iO Charts  |  2026. március 10. 19:31
Staking yield vs. osztalék: Melyik a jobb passzív jövedelem?
Amikor a pénzügyi függetlenség eléréséről és a vagyonépítésről van szó, a passzív jövedelem a befekt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
2026. március 12.
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
2026. március 12.
Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
1 hete
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
4 napja
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
6 napja
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
6 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUBOR
Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti bankközi, referencia jellegű kínálati kamatláb. Ez az alapja egyes hitelek kamatának, a változó kamatozású hitelek jellemzően a 3, 6 vagy 12 hónapos BUBOR-hoz vannak kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 18:17
Veszedelmes fenyegetést küldött Irán: ha ez igaz, akkor a valódi olajkatasztrófa még hátra van
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 17:56
Kvíz: Jártál már Rómában? Lássuk, mit tudsz az olasz főváros történelméről, látnivalóiról!
Agrárszektor  |  2026. március 12. 20:31
Olyan változás lesz itthon, ami több ezer hektár földterületet érint