A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Nem bírja a nyomást a forint: 390 fölött az euró, a dollár is emelkedik
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,82 forintról 390,03 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 386,48 forint és 391,27 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 432,02 forintról 431,50 forintra csökkent, míg a dolláré 337,68 forintról 338,46 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1543 dollárról 1,1522 dollárra változott.
A globális példák azt mutatják, hogy a függetlenedés felgyorsítható lenne, de ehhez lényegesen több beruházásra van szükség.
Egy év alatt 400 új milliárdos jelent meg a világban, vagyonuk pedig már meghaladja a 20 ezermilliárd dollárt.
Exportkorlátozás, csalás elleni szabályok és felújítási tervek: több ügyben is két hónapot kapott Magyarország az uniós válaszra.
A Medián felmérése szerint a tudósok toronymagasan vezetik a bizalmi listát, miközben a politikusok és több állami intézmény megítélése kifejezetten gyenge.
A GKI szerint az élelmiszer- és üzemanyagárak csökkenése húzta le az inflációt, de a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.
Az üzemanyag-forgalmazók módosítanák a szabályt: a védett ár az automatakutaknál is megjelenhet, ha a kormány elfogadja a javaslatot.
A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség által tervezett olajtartalék-felszabadítás sem lenne elég az iráni konfliktus okozta kínálatkiesés ellensúlyozására.
Az európai részvénypiacok jelentős eséssel indították a hetet, miután az Irán körüli konfliktus eszkalációja megemelte az olajárakat.
Páncélautók és milliós bőröndök: mit engednek a magyar törvények a határokon átnyúló pénzszállításnál?
Ha valaki 10 ezer eurónál nagyobb összeget visz át az EU külső határán, kötelező készpénz-nyilatkozatot tennie a vámhatóságnál.
Kedden javult a hangulat, jelentős pozitív korrekció zajlott a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat.
Március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel.
Az eurót hét órakor 383,73 forinton jegyezték a kedd esti 383,57 forint után.
Az MVM szerint a csúszás egy informatikai átállás miatt történt, a kiküldött számlákon viszont már automatikusan megjelenik a rezsikedvezmény.
Durva szigorítást vezettek be az üzemanyagárstop szabályainál: aki ilyen kútnál tankolna, annak nem lesz védett az ár
A szabályok betartását az adó- és vámhatóság mellett immár a rendőrség is felügyelheti.
A magyar fizetőeszköz több mint egy százalékkal javított a kora reggeli jegyzésekhez képest.
Donald Trump megszólalt, azonnal kilőtt a magyar tőzsde: óriásit kaszálhattak a szemfüles befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4126,9 pontos, 3,43 százalékos emelkedéssel, 124 570 ponton zárt kedden.
Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Óriási blama lehet belőle, ha a piacok most hisznek Donald Trumpnak: komoly buktatók vannak még a gázárcsökkenés előtt
A piaci szereplők továbbra is bizonytalanok.
