Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat

Diploma, irodai munka, stabil karrier – sokáig ez volt a biztos recept. Most viszont egyre több fehérgalléros dolgozó érzi úgy, hogy kicsúszik a talaj a lába alól. A mesterséges intelligencia nem látványos tömeges leépítésekkel, hanem csendes átalakulással írja át a munkaerőpiacot: eltűnő junior állásokkal, átalakuló szerepekkel és kényszerű pályamódosításokkal.

Az elmúlt két évben egyre több irodai dolgozó érezte meg közvetlenül a mesterséges intelligencia hatását. Nem elméleti vitáról van szó, hanem konkrét megbízások eltűnéséről, csökkenő bérekről és bizonytalan jövőről. A The Guardiannek nyilatkozó egyik olvasó, aki korábban szövegíróként dolgozott, arról beszélt, hogy 2024-ben hirtelen elapadt a munkája. Ügyfelei már nem új szövegeket rendeltek, hanem mesterséges intelligencia által generált cikkek „ellenőrzésére” kérték fel – fele akkora díjért. A feladat azonban nem lett egyszerűbb. Az AI által készített anyagok jelentős része pontatlan vagy kitalált információkat tartalmazott, így gyakorlatilag újra kellett írnia az egészet. Több munka, kevesebb pénz.

Hasonló tapasztalatokról számolt be egy felsőoktatásban dolgozó szakember is, aki nyelvi lektorként dolgozott. Azt látta, hogy az egyetemeken egyre komolyabban felmerül az AI-alapú szövegjavítás bevezetése. Bár a magas szintű, szakmai lektorálás egyelőre nem tűnt el, az volt az érzése, hogy idő kérdése, mikor kezdenek el költségcsökkentésre hivatkozva automatizálni. Nem várta meg, amíg megszűnik az állása: inkább átképezte magát, és ma már egy kézműves pékségben dolgozik. Szereti a munkája fizikai részét, de kevesebbet keres, többet utazik, és fizikailag sokkal megterhelőbb számára a mindennap.

Ez a váltás nem elszigetelt jelenség. Egy egészségügyi területen dolgozó fiatal nő arról beszélt, hogy jogi pályára készült, de a technológiai változások és az AI terjedése miatt végül nem fejezte be a szükséges képzést. Úgy érezte, mire eljutna a pályája elejére, már jóval kevesebb belépő szintű pozíció maradna. A döntésében volt racionalitás, de maradt benne csalódottság is. Sokan nem azért váltanak, mert hirtelen rájöttek, hogy mindig is villanyszerelők vagy pékek akartak lenni, hanem mert úgy érzik, nincs más biztonságos út.

Közelebb van, mint gondolnánk?

A változás gyorsaságát jól mutatja, amiről a Financial Times podcastjében beszélt egy szakértő. Szerinte érdemes különválasztani az általános mesterséges intelligencia, azaz az AGI, és a szuperintelligencia fogalmát. Az AGI-t nem misztikus, mindent felülmúló rendszerként írta le, hanem „professzionális szintű” intelligenciaként: olyan rendszerként, amely képes lenne ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket egy átlagos irodai dolgozó nap mint nap elvégez. Jogi elemzést készít, pénzügyi kimutatást állít össze, projektet menedzsel vagy marketingkampányt tervez.

A szuperintelligencia ennél tovább menne, és szinte minden kognitív területen meghaladná az embert. A szakértő szerint azonban a valódi fordulópont már az lesz, amikor az AI eléri az emberi szintet a legtöbb szellemi munkában.

Arra a kérdésre, milyen közel vagyunk ehhez, meglehetősen határozott választ adott.

Úgy véli, 12–18 hónapon belül a fehérgalléros, számítógép előtt végzett munkák többsége technikailag teljesen automatizálhatóvá válhat.

Példaként a szoftverfejlesztést említette, ahol sok mérnök már most a kódja nagy részét AI-alapú eszközökkel írja. Ez nem azt jelenti, hogy a fejlesztők eltűntek, hanem azt, hogy a szerepük átalakult. A hangsúly egyre inkább az ellenőrzésre, hibakeresésre, stratégiai tervezésre és az architektúra megalkotására került. Más lett a viszony a technológiához, és mindez alig fél év alatt zajlott le.

Ha ez valóban ilyen tempóban halad, az magyarázatot ad arra, miért érzik sokan úgy, hogy nem érdemes kivárni.

Menekülés vagy alkalmazkodás?

Egyre többen fordulnak tehát a kétkezi szakmák felé, mert azokat jelenleg ellenállóbbnak látják az automatizációval szemben. hiszen ott a fizikai jelenlét, a kézügyesség és a helyzethez alkalmazkodó problémamegoldás nehezebben váltható ki szoftverrel. Egy munkavédelmi területen dolgozó szakember, aki időközben műszaki irányba képezte át magát, arra hívta fel a figyelmet a Guardian-nek, hogy a mesterséges intelligencia ma főként az ismétlődő, adminisztratív feladatokat érinti. Ahol sok adat, szabály és sablon van, ott gyorsan teret nyer.

A nagy kézügyességet, helyszíni problémamegoldást igénylő munkák ellenállóbbak, de hosszú távon egyik terület sem marad teljesen érintetlen. Már most léteznek olyan rendszerek, amelyek segítenek hibát diagnosztizálni egy lefotózott berendezés alapján. Ez nem váltja ki a szakembert, de átalakítja a szerepét.

Magyar szempontból különösen fontos a belépő szintű állások kérdése. Ha az adminisztratív junior pozíciókat AI váltja ki, akkor kevesebb lehetőség marad tapasztalatot szerezni. Ez hosszabb távon szűk keresztmetszetet okozhat a szakmai utánpótlásban. Már most is sok pályakezdő számol be arról, hogy nehezen talál első munkahelyet, miközben a cégek tapasztalt munkaerőt keresnek.

Ugyanakkor nem csak vesztesek vannak. Egyes vállalkozók kifejezetten az AI-ra építve indítanak új üzletet. Tanácsadással, automatizálási megoldásokkal, belső folyamatok optimalizálásával foglalkoznak. Ők nem menekülnek a technológia elől, hanem igyekeznek minél hamarabb megtanulni használni. A logika egyszerű: ha nem tudod megállítani a változást, próbálj meg a nyertesei közé kerülni.

A legnehezebb kérdés talán nem is gazdasági, hanem személyes. Mit kezd valaki azzal, ha az álmai hivatása bizonytalanná válik? Hogyan lehet gyerekeknek pályaválasztási tanácsot adni úgy, hogy közben a szülők sem biztosak abban, mi lesz tíz év múlva?

A bizonytalanság valós, a pánik viszont még korai - ahogy azt korábban Rab Árpád is említette a Pénzcentrumnak. A munka világa mindig változott, csak most gyorsabban - a kérdés az, hogy ki tud vele együtt mozogni.