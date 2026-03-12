A Csendes-óceán mélyében már zajlik az átrendeződés: a felmelegedés akár szuper El Niño kialakulásához is vezethet 2026 végére.
Sztrájkba kezdtek a német légitársaságnál: több száz járatot törölnek
Kétnapos sztrájk kezdődött a Lufthansa német légitársaságnál csütörtökön a VC pilótaszakszervezet felszólítására.
A munkavállalói képviselet több mint 5000 pilótát szólított fel munkabeszüntetésre a céggel kialakult bérvita nyomán. A 48 órás sztrájk több száz nemzetközi és belföldi járatot érint, ugyanakkor a közel-keleti régióba induló járatokra nem terjed ki a munkabeszüntetés az ottani helyzetre tekintettel.
Az idén ez már a második sztrájk a bérvita kapcsán. A VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas-kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet legutóbb február 12-re hirdetett egynapos sztrájkot a Lufthansánál. Akkor ez közel 800 járat törlését eredményezte, ami nagyjából 100 ezer utast érintett.
A munkaadók és a munkavállalók közötti munkaügyi vita középpontjában a Lufthansa pilótanyugdíj-rendszerének tervezett módosítása, valamint a Lufthansa CityLine, a Lufthansa Csoport alá tartozó regionális légitársaságnál alkalmazott fizetések és juttatások ügye áll.
A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik.
A MÁV-csoport csütörtöki közleményében azt kérte, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁVPlusz applikáción keresztül
A Pénzcentrum 2026. március 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Míg 2025-ben minden negyedik nyaraló az indulás előtti hetekben vásárolta meg repülőjegyét, idén a főszezoni és utószezoni helyek fogynak a leggyorsabban.
A BKK készpénzállománya kritikusan alacsony, ezért 45 milliárd forintot vesz fel a K&H-tól és az MBH-tól, hogy fedezze a működési kiadásokat.
A Pénzcentrum 2026. március 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A közel-keleti konfliktus napok alatt felborította a globális légiipart: járatok tűntek el, útvonalak hosszabbodtak meg órákkal, és a kerozin ára két hónap alatt gyakorlatilag megduplázódott.
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
A repülőgépes viselkedési szabályok körüli vita egyébként rendszeresen fellángol.
Már kétszázezer forintért is találni egyhetes egyiptomi nyaralásokat a magyar utazási oldalakon, repülőjeggyel és feladott poggyásszal együtt.
A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.
A Pénzcentrum 2026. március 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiborultak az utasszállítók pilótái: láthatatlan fegyverek és süvítő rakéták között kell navigálniuk a magasban
A közel-keleti háború eszkalálódása és az európai drónfenyegetések egyre nagyobb nyomás alá helyezik a polgári pilótákat.
Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt
Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.
Sosem látott turisztikai bumm robbant be a magyar fővárosban: rengeteg új épület húznak fel, de egy furcsa hazai szabály bekavarhat
A budapesti szállodapiac történelmi mérföldkőhöz érkezett: a vendégéjszakák száma átlépte a járvány előtti szintet, és megközelítette a 10 milliót.
A Pénzcentrum 2026. március 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan bejelentés érkezett: határozatlan időre lezárták a magyarok egyik kedvenc kirándulóhelyét a Balatonnál
Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
A Pénzcentrum 2026. március 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapest ma már nemcsak „rejtett gyöngyszem” a turisták térképén, hanem egy olyan város, amely egyszerre élvezi a növekvő nemzetközi figyelmet, és küzd a szezonalitással.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.