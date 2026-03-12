Sztrájkba kezdtek a német légitársaságnál: több száz járatot törölnek

Kétnapos sztrájk kezdődött a Lufthansa német légitársaságnál csütörtökön a VC pilótaszakszervezet felszólítására.

A munkavállalói képviselet több mint 5000 pilótát szólított fel munkabeszüntetésre a céggel kialakult bérvita nyomán. A 48 órás sztrájk több száz nemzetközi és belföldi járatot érint, ugyanakkor a közel-keleti régióba induló járatokra nem terjed ki a munkabeszüntetés az ottani helyzetre tekintettel.

Az idén ez már a második sztrájk a bérvita kapcsán. A VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas-kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet legutóbb február 12-re hirdetett egynapos sztrájkot a Lufthansánál. Akkor ez közel 800 járat törlését eredményezte, ami nagyjából 100 ezer utast érintett.

A munkaadók és a munkavállalók közötti munkaügyi vita középpontjában a Lufthansa pilótanyugdíj-rendszerének tervezett módosítása, valamint a Lufthansa CityLine, a Lufthansa Csoport alá tartozó regionális légitársaságnál alkalmazott fizetések és juttatások ügye áll.