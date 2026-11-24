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Négy gyárban is lehúzná a rolót az autóipari óriás: sztrájkkal fenyegetnek a dolgozók
Feszült légkörben, tüntetések és sztrájkfenyegetések közepette kezdi meg a bértárgyalásokat a Volkswagen vezetősége a német munkavállalói érdekképviseletekkel. A világ második legnagyobb autógyártója radikális költségcsökkentésre, kétéves bérbefagyasztásra és a munkaidő növelésére készül, miután a kínai verseny, a vámok és a technológiai átállás miatt globálisan százezer fős leépítést tervez - írta a Reuters.
A tárgyalások első fordulóját az észak-németországi Emdenben tartják, ahol az egyik bezárással fenyegetett gyár működik. Az IG Metall szakszervezet és az üzemi tanács képviselőinek találkozója előtt több száz dolgozó demonstrál. Az átszervezések középpontjában a németországi üzemek állnak, mivel a vállalat közölte a 120 ezer hazai alkalmazottal, hogy a belföldi termelés túl drágává vált, ezért a következő évtized elején négy gyárra is lakat kerülhet.
A cégvezetés 2027-re és 2028-ra befagyasztaná a németországi béreket, és számos béren kívüli juttatást megnyirbálna. Emellett engedményeket követelnek a szakszervezet által korábban kiharcolt 35 órás munkahét kapcsán is, elvárva a dolgozóktól, hogy szükség esetén változatlan fizetésért többet dolgozzanak.
A Reuters által megismert, a munkavállalói oldalnak küldött csütörtöki levél szerint a menedzsment a nyilvánosan bejelentettnél is szigorúbb megszorításokra készül. A gyenge értékesítési adatokra, az apadó készpénzállományra és az anyamárka alacsony árrésére hivatkozva eltörölnék a vezetői állományra vonatkozó különleges bérmegállapodásokat, valamint a 25 és 35 éves munkaviszony után járó jubileumi jutalmakat. Megszüntetnék továbbá a három műszakos munkarendben járó fizetett húszperces szüneteket, és elvennék a december 24-re, illetve 31-re járó fizetett szabadnapokat is.
A szakszervezet szerint az újabb megszorítócsomag sérti a 2024 végén kötött, mérföldkőnek számító megállapodást, amelyben a munkavállalók 35 ezer fős leépítésbe egyeztek bele bizonyos foglalkoztatási és beruházási garanciákért cserébe. A munkavállalói érdekképviselet ezért január 1-jétől sztrájkot helyezett kilátásba a Volkswagennél, miközben a német autóipar versenyképessége miatt kialakult vita következtében már most is ágazati munkabeszüntetések zajlanak az országban.
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A 2024-es megállapodás óta a vállalat helyzete tovább romlott. A magas németországi gyártási költségeket korábban ellensúlyozó kínai eladások tovább zuhantak, a cég alaptevékenységének üzemi eredményhányada pedig az idén várhatóan legfeljebb 1 százalék lesz, szemben az első egyezség idején mért 5,9 százalékkal.
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