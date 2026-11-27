A magyar minisztériumokban dolgozók átlagkeresete bruttó 900 ezer és 1,2 millió forint között mozog, ami jócskán meghaladja az országos átlagbért. A megismert adatok alapján a Honvédelmi Minisztérium vezeti a bérlistát, szorosan mögötte pedig a Miniszterelnökség áll, miközben a 2027-es költségvetési tervezet a legtöbb tárcánál jelentős bérkeretcsökkentést irányoz elő - számolt be róla az Economx.

A Miniszterelnökségen – ahová egy korábbi kormányzati átalakítás során három tárcát is beolvasztottak – jelenleg 608 fő dolgozik, az ő havi bruttó átlagbérük meghaladja az 1,17 millió forintot. Ha a 22 fős felsővezetői réteget nem számítjuk, a munkatársak átlagfizetése 1,11 millió forint körül alakul, míg a vezetők átlagosan bruttó 2,6 millió forintot keresnek. Utóbbi körbe tartozik Magyar Péter miniszterelnök bruttó 3,8 millió forintos illetménye (amelyet 1,3 millió forintos parlamenti képviselői tiszteletdíj egészít ki), valamint Ruff Bálint miniszter bruttó 2,2 millió forintos fizetése is.

Bár a tárca idei személyi jellegű ráfordítása eléri a 23,7 milliárd forintot, a 2027-es büdzsé ezt jelentősen, 18,6 milliárd forintra vágja vissza. A szigorítást jelzi az is, hogy új munkatársat jelenleg kizárólag miniszterelnöki engedéllyel lehet felvenni.

A legjobban fizető tárcának a Honvédelmi Minisztérium számít, ahol a mintegy 434 fős, katonákból és kormánytisztviselőkből álló állomány havi bruttó átlagkeresete meghaladja az 1,22 millió forintot. A minisztériumnál idén már végrehajtottak egy komolyabb létszámleépítést, és a jövő évi tervek szerint további kétmilliárd forinttal csökken a bérekre fordítható keretük.

A Szociális és Családügyi Minisztériumban a 788 fős állomány bruttó átlagbére 923 ezer forint. Ennél valamivel magasabb, 981 ezer forintos bruttó átlagfizetéssel számolhat a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium 459 munkatársa, bár ez a statisztika nem tartalmazza a háttérintézményeket és a 13 fős felsővezetést. Utóbbi tárca a kevés kivétel egyike a kormányzaton belül, náluk ugyanis 2027-ben nem csökken, hanem nő a személyi juttatásokra szánt költségvetési előirányzat.