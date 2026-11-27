December 1-jén tisztújításra készül a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ), amely jelenleg története egyik legsúlyosabb válságát éli. A leköszönő Szujó Zoltán utódjának nemcsak a szakmai kihívásokkal, hanem egy több mint 850 millió forintos, állami támogatásokból eredő elszámolási hiánnyal és a szervezetet fenyegető csőddel is szembe kell néznie - közölte a Telex.

A szövetség éléről távozó elnök utódlásáról a decemberi közgyűlésen döntenek. A posztért két esélyes jelölt maradt versenyben, Cseri József, a felügyelőbizottság eddigi elnöke, valamint Oláh Gyárfás, aki 2018 és 2022 között már irányította a szervezetet. Oláh a kampánya során kezdeményezte, hogy a sportágnak jelentős károkat okozó HUMDA-csoporthoz köthető személyek a jövőben ne tölthessenek be tisztséget a szövetségben.

Az új vezetésnek kritikus pénzügyi helyzettel kell szembenéznie, az MNASZ ugyanis nem tud elszámolni a 2024-es és 2025-ös rali-Európa-bajnokság (ERC) magyarországi futamaira kapott 670 millió forintos állami támogatással. A visszafizetési kötelezettség a késedelmi kamatokkal együtt már a 850 millió forintot is meghaladja.

Mivel a szervezet saját tőkéje 2025 végén mindössze 171 millió, likvid pénzeszközeinek állománya pedig csupán 105 millió forint volt, a tartozást önerejéből képtelen rendezni. Bár a szövetség bíróságon támadta meg a támogatás visszakövetelését, a felügyelőbizottság jelentése szerint a belső gazdálkodás is kaotikus állapotokat mutat. Tízmilliós nagyságrendű, tisztázatlan követelések és veszteségek terhelik a költségvetést, miközben a leköszönő vezetés hiányosan és megkésve adta át a dokumentációt.

A problémás elszámolások hátterében a korábbi futamok lebonyolítói állnak. A 2024-es versenyt a TRP Kft. szervezte, míg a 2025-ös eseményt a később felszámolás alá került HUMDA Pro Kft. bonyolította le. Noha a HUMDA körüli milliárdos visszaélések és a cégcsoport fizetésképtelenné válása súlyos helyzetbe sodorta a szövetséget, az egykori vezérigazgató, Weingartner Balázs karrierje töretlen maradt. A volt cégvezető 2026 februárja óta a fideszes vezetésű Miskolc Holding Zrt. igazgatósági tagja, időközben pedig a testület elnökévé is kinevezték.

Az elszámolási viták és a hazai autósportot évtizedek óta árnyékként kísérő áfacsalási ügyek mára a ralisport mindennapi működését is ellehetetlenítették. Ennek következtében a 2026-os magyar Eb-futam elmaradt, az idei országos bajnokság hét tervezett versenyéből pedig kettőt törölni kellett.

A sporttörvény előírásai szerint a szövetség mindaddig nem juthat újabb állami forráshoz, amíg nem rendezi a korábbi támogatások elszámolását. Cseri József elnökjelölt abban bízik, hogy a hiányosságok szakértők bevonásával tisztázhatók, és számít az állam méltányosságára is. Kormányzati segítség és politikai jóindulat nélkül azonban az MNASZ fennmaradása a jelenlegi körülmények között kilátástalannak tűnik.