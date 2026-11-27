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Mezőkövesdi vonatbaleset: megszólalt a rendőrség – eljárás indult
Vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz a rendőrség a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset ügyében, amelyben egy fiatal nő mindkét lábát elveszítette. Az eset körülményeit a hatóságok és a vasúttársaság a biztonsági kamerák felvételei alapján vizsgálják, az áldozat állapota továbbra is válságos.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a büntetőeljárás keretében jelenleg is zajlik a felelősség megállapítása. Vitézy Dávid közlekedési miniszter megerősítette, hogy a rendőrségi nyomozással párhuzamosan a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV is átfogó vizsgálatot folytat. A hatóságok kihallgatják a vonaton szolgálatot teljesítő két jegyvizsgálót, a mozdonyvezetőt, valamint az indulást engedélyező forgalmi szolgálattevőt is.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a balesetet három térfigyelő kamera is rögzítette. A belső jelentések alapján a kocsiban az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés mindössze hat másodpercig villogott. A felvételeken látszik, hogy a nő a jelzés kezdete után sietett a hátsó kijárathoz, így csupán három másodperce maradt a leszállásra. Ez az idő azonban nem bizonyult elegendőnek, az ajtó ugyanis visszacsukódott és rázáródott, miközben a teste nagyobb része már a szerelvényen kívül volt, majd az elinduló vonat magával rántotta.
A balesetben életveszélyesen megsérült áldozat családja ötmillió forintos gyorssegélyt kapott a vasúttársaságtól, a közlekedési miniszter pedig irányított véradásra kérte a lakosságot.
A megrázó tragédia politikai vitát is kiváltott. Lázár János korábbi közlekedési miniszter a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta a nyilvánosság előtt. Magyar Péter az országos összefogást megköszönve élesen bírálta a volt tárcavezető szavait. Meglátása szerint Lázár embertelen módon próbál politikai tőkét kovácsolni a balesetből, miközben hivatali idejében épp ő állított le stratégiai jelentőségű vasúti járműbeszerzéseket.
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Címlapfotó forrása: Rendőrség
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