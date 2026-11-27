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Gyászol a magyar művészvilág: elhunyt Melocco Miklós, Kossuth-nagydíjas magyar szobrászművész
Életének 92. évében elhunyt Melocco Miklós Kossuth-nagydíjas szobrászművész, a nemzet művésze. A magyar képzőművészet kiemelkedő, nemzetközileg is elismert alakjának halálhírét a Magyar Művészeti Akadémia erősítette meg.
Az 1935. április 3-án Rómában született Melocco Miklós pályakezdését súlyos családi tragédia árnyékolta be. Édesapját, az újságíróként dolgozó Melocco Jánost a Rákosi-diktatúra idején egy koncepciós per áldozataként 1951-ben kivégezték. A megpróbáltatásokkal teli évek után a fiatal művész csak harmadik nekifutásra nyert felvételt a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol végül 1961-ben szerzett diplomát.
Tanulmányai befejezését követően fokozatosan a hazai kortárs szobrászat egyik legmeghatározóbb mesterévé vált. Gazdag életművét az évtizedek során a legmagasabb állami kitüntetésekkel ismerték el. 1975-ben Munkácsy Mihály-díjat, 1988-ban pedig Kossuth-díjat kapott, majd 2014-ben a Nemzet Művésze címmel, 2018-ban pedig a Magyar Corvin-lánccal tüntették ki. Munkásságát idén, 2026 márciusában Kossuth-nagydíjjal jutalmazták.
Kézjegyét országszerte számos emblematikus köztéri alkotás őrzi. Kiemelkedő művei közé tartozik Antall József néhai miniszterelnök síremléke, a szegedi 1956-os emlékmű, valamint a budavári Mansfeld Péter-szobor. Munkássága szorosan kötődik Székesfehérvárhoz is, ahol a belvárosi Mátyás király-emlékmű, illetve az Olimpiai Parkban álló, a helsinki olimpia hősei előtt tisztelgő kompozíció gazdagítja a városképet.
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