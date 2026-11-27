Erősödéssel indult a pénteki kereskedés Budapesten és Európa vezető tőzsdéin.
Több százezer autós érintett: aki most kicsúszik a határidőből, súlyos ezreket bukhat jövőre
Több tízezer forintot is spórolhatnak azok, akik december 1-jén éjfélig lecserélik év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat (kgfb). A kedden lezáruló kampány közel 400 ezer személyautó üzembentartóját érinti, a tapasztalatok szerint pedig a biztosítót váltók idén átlagosan csaknem negyven százalékot takarítanak meg a jövő évi díjukon.
Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai alapján a váltók az eddigi biztosítójuk 49 ezer forintos átlagos megújítási ajánlata helyett átlagosan 30 ezer forintos éves díjjal köthettek új szerződést. A legjelentősebb megtakarítást azok érhetik el, akik az elmúlt években nem cseréltek biztosítót, és kárt sem okoztak. Sokan azonban kényelemből vagy márkahűségből a meglévő, drágább szerződésüknél maradnak, és nem szánnak időt a kedvezőbb ajánlatok felkutatására.
A döntésre már csak négy nap maradt, a jogszabályok értelmében ugyanis a meglévő szerződés felmondásának legkésőbb december 1-jén éjfélig be kell érkeznie a biztosítóhoz. Dr. Kozma Gábor, a portál vezérigazgatója arra figyelmeztet, hogy a váltók mintegy ötöde rendszerint az utolsó napokra hagyja az ügyintézést. Aki azonban kicsúszik a határidőből, elesik a spórolás lehetőségétől, így a meglévő szerződése marad érvényben a biztosító által meghatározott új, jellemzően magasabb díjon.
A statisztikák szerint az autósok 57 százaléka három társaságnál – a K&H-nál, a Genertelnél és a Köbénél – kötötte meg új szerződését, de a Signal és az Alfa ajánlatai is népszerűek voltak az elmúlt hetekben.
A mostani kampányban érintett gépjárművek átlagéletkora kifejezetten magas, 22,7 év. Ennek az az oka, hogy a 2010. január 1-je előtt vásárolt autók kötelező biztosításának évfordulója egységesen az év első napja maradt, míg az újabb járműveknél már a vásárlás dátuma számít. Bár az év végi állomány aránya a jogszabályi változások miatt évről évre csökken, a jelenlegi kampány még mindig több mint 700 ezer járművet érint a hazai piacon.
Kármán András pénzügyminiszter a kormányzat részéről stabil és kiszámítható környezetet ígért a mintegy 32 ezer embernek munkát adó ágazatnak.
Jogosítvány, bukósisak és zéró alkohol: brutális szigorítás élesedik Magyarországon, vége a zabolátlan rollerezésnek
Kötelezővé válhat a sisak az e-rollereken, miközben a használók több mint kétharmada ma sem visel fejvédőt
Egy félrement Facebook-komment, egy munkahelyi pletyka vagy egy nyilvánosan elhangzó megalapozatlan vád is súlyos károkat okozhat valakinek a szakmai és személyes megítélésében.
Enyhe téli időjárást okozhat a nyár óta erősödő „szuper” El Niño, a szakértők pedig emiatt több beázásra és viharkárra figyelmeztetnek.
Jelentős megtakarítást és élénk érdeklődést hozott az idei év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány első fele.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Egy csőtörés miatt akár több lakás is beázhat egy társasházban, a helyzet pedig különösen nehézzé válhat, ha a víz a felső szomszédtól érkezik, ő azonban...
Súlyos nehézségekkel küzdenek a magyar vállalkozások: ezek a szektorok vannak a legnagyobb veszélyben
A fuvarozás, a mezőgazdaság és az építőipar is a legkockázatosabb ágazatok között szerepel.
Erről a dologról rengeteg magyar autós még mindig nem tud: így lehet spórolni a kötelező biztosításon
Az ügyfelek egyes döntéseikkel maguk is jelentős kgfb-díjcsökkenést érhetnek el.
Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Gali László. A Gárdonyi Géza Színház örökös tagjának halálhírét a teátrum jelentette be.
A Tesla leállítja a Cybertruck modell gyártását texasi gigagyárában valamikor a jövő év közepén a lanyha kereslet miatt.
Az autósok jelentős része továbbra sem használja ki a biztosítók közötti versenyben rejlő lehetőségeket.
Rémálom a hazai egészségügyben: így égetik el magyarok milliói a fizetett szabadságukat orvosra várva
A magyar felnőttek 65 százalékával előfordult az elmúlt két évben, hogy nem járt utána egy egészségügyi problémájának, vagy elhalasztotta a kivizsgálását.
244 második világháborús robbanótestet találtak a XVIII. kerületi Üllői úton egy építkezésen
A Wekerle Plusz Program új lehetőségeket teremthet a lakásvásárlók és a felújítást tervezők számára, és átalakíthatja a lakáshitelezés szerkezetét is.
Elektromos roller gyulladt ki egy belvárosi lakásban: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, sok lakónak el kellett hagyni otthonát
Kigyulladt egy elektromos roller akkumulátora hétfő hajnalban Budapest V. kerületében.
Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet
Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
Jelentősen nőtt az életbiztosításokból származó díjbevétel Magyarországon az elmúlt években, a szerződések száma azonban jóval lassabban emelkedik.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.