Több tízezer forintot is spórolhatnak azok, akik december 1-jén éjfélig lecserélik év végi évfordulós kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat (kgfb). A kedden lezáruló kampány közel 400 ezer személyautó üzembentartóját érinti, a tapasztalatok szerint pedig a biztosítót váltók idén átlagosan csaknem negyven százalékot takarítanak meg a jövő évi díjukon.

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai alapján a váltók az eddigi biztosítójuk 49 ezer forintos átlagos megújítási ajánlata helyett átlagosan 30 ezer forintos éves díjjal köthettek új szerződést. A legjelentősebb megtakarítást azok érhetik el, akik az elmúlt években nem cseréltek biztosítót, és kárt sem okoztak. Sokan azonban kényelemből vagy márkahűségből a meglévő, drágább szerződésüknél maradnak, és nem szánnak időt a kedvezőbb ajánlatok felkutatására.

A döntésre már csak négy nap maradt, a jogszabályok értelmében ugyanis a meglévő szerződés felmondásának legkésőbb december 1-jén éjfélig be kell érkeznie a biztosítóhoz. Dr. Kozma Gábor, a portál vezérigazgatója arra figyelmeztet, hogy a váltók mintegy ötöde rendszerint az utolsó napokra hagyja az ügyintézést. Aki azonban kicsúszik a határidőből, elesik a spórolás lehetőségétől, így a meglévő szerződése marad érvényben a biztosító által meghatározott új, jellemzően magasabb díjon.

A statisztikák szerint az autósok 57 százaléka három társaságnál – a K&H-nál, a Genertelnél és a Köbénél – kötötte meg új szerződését, de a Signal és az Alfa ajánlatai is népszerűek voltak az elmúlt hetekben.

A mostani kampányban érintett gépjárművek átlagéletkora kifejezetten magas, 22,7 év. Ennek az az oka, hogy a 2010. január 1-je előtt vásárolt autók kötelező biztosításának évfordulója egységesen az év első napja maradt, míg az újabb járműveknél már a vásárlás dátuma számít. Bár az év végi állomány aránya a jogszabályi változások miatt évről évre csökken, a jelenlegi kampány még mindig több mint 700 ezer járművet érint a hazai piacon.