A Magyar Közút hivatalosan is közzétette a 2027. január 1-jétől érvényes autópálya-matrica-árakat
Komoly megszorítások jöhetnek a Volkswagennél: a bérek és a juttatások is veszélyben vannak
Drasztikus költségcsökkentési intézkedéseket tervez németországi gyáraiban a Volkswagen, így a bérek kétéves befagyasztása, a juttatások megvonása és a munkafeltételek szigorítása is napirenden van. A munkáltató és a szakszervezet közötti, kiélezettnek ígérkező bértárgyalások holnap, november 24-én kezdődnek, megegyezés hiányában pedig januártól tömeges sztrájkok béníthatják meg a termelést - írta meg a Telex.
A beruházások visszafogása mellett a vállalat a munkavállalók jövedelmének és munkaidejének átalakításával faragna a kiadásain. A tervek között szerepel a 35 órás munkahét szabályainak lazítása, valamint további leépítések is várhatók. Az autógyártó versenyképességi problémái már a 2020-as évek eleje óta tartanak. Ennek hatására 2023 óta 25 ezer fővel – mintegy kilenc százalékkal – csökkentették a németországi létszámot, továbbá olyan kiemelt projekteket töröltek vagy halasztottak el, mint az elektromos Golf fejlesztése és a wolfsburgi üzem modernizációja. Más autóipari óriások is küzdenek a nehezebb körülményekkel, a BMW is nemrég jelentette be, hogy 8000 munkahelyet szüntetnek meg, ezt azzal magyarázták, hogy felgyorsítják a technológiai generációváltást, hogy minél előbb javuljon a jövedelmezőség.
A németországi autógyárak termelésében dolgozók jelenleg havi bruttó 3900–4300 eurót keresnek, míg a betanított munkások bére 2400 euró körül indul. A diplomás pályakezdők alapbére 5300–5600 euró, a tapasztalt mérnököké pedig a 7700 eurót is elérheti. Ezzel szemben például a győri Audi-gyárban a hazai leányvállalat a cégcsoporton belüli versenyképesség megőrzésére hivatkozva az idei évre befagyasztotta az alapbéreket, amelyek jövőre is csak 3,2 százalékkal emelkednek. A magyar dolgozókat ennek ellensúlyozására egyszeri kifizetésekkel – idén bruttó egymillió, jövőre 550 ezer forinttal – és évi 600 ezer forintra emelt cafeteriakerettel kompenzálják.
A két ország közötti bérszakadék a költségekben és a termelékenységben is markánsan megmutatkozik. A tavalyi, 2025-ös adatok alapján az Audi német anyavállalatánál egy dolgozóra átlagosan 104 ezer euró személyi jellegű ráfordítás jutott, ami közel a duplája a győri Audi Hungariánál mért 56 ezer eurónak. Ezt a magasabb német költségszintet azonban jelentős termelékenységi előny is kíséri, ugyanis a 2024-es ágazati statisztikák szerint a német járműiparban egy foglalkoztatottra 145,4 ezer euró hozzáadott érték jutott, ami a 2,6-szorosa a magyarországi 56,6 ezer eurós átlagnak.
A feszültség a napokban érheti el a tetőpontját, a mintegy 120 ezer dolgozót érintő sorsdöntő bértárgyalások ugyanis holnap kezdődnek. Az IG Metall szakszervezet kemény fellépésre készül a menedzsment bérbefagyasztási és munkaidő-növelési követeléseivel szemben. Mivel a munkabeszüntetéseket tiltó megállapodás december végén lejár, gyors kompromisszum hiányában januártól komoly sztrájkhullám indulhat a Volkswagen németországi telephelyein.
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