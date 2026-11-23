Drasztikus költségcsökkentési intézkedéseket tervez németországi gyáraiban a Volkswagen, így a bérek kétéves befagyasztása, a juttatások megvonása és a munkafeltételek szigorítása is napirenden van. A munkáltató és a szakszervezet közötti, kiélezettnek ígérkező bértárgyalások holnap, november 24-én kezdődnek, megegyezés hiányában pedig januártól tömeges sztrájkok béníthatják meg a termelést - írta meg a Telex.

A beruházások visszafogása mellett a vállalat a munkavállalók jövedelmének és munkaidejének átalakításával faragna a kiadásain. A tervek között szerepel a 35 órás munkahét szabályainak lazítása, valamint további leépítések is várhatók. Az autógyártó versenyképességi problémái már a 2020-as évek eleje óta tartanak. Ennek hatására 2023 óta 25 ezer fővel – mintegy kilenc százalékkal – csökkentették a németországi létszámot, továbbá olyan kiemelt projekteket töröltek vagy halasztottak el, mint az elektromos Golf fejlesztése és a wolfsburgi üzem modernizációja. Más autóipari óriások is küzdenek a nehezebb körülményekkel, a BMW is nemrég jelentette be, hogy 8000 munkahelyet szüntetnek meg, ezt azzal magyarázták, hogy felgyorsítják a technológiai generációváltást, hogy minél előbb javuljon a jövedelmezőség.

A németországi autógyárak termelésében dolgozók jelenleg havi bruttó 3900–4300 eurót keresnek, míg a betanított munkások bére 2400 euró körül indul. A diplomás pályakezdők alapbére 5300–5600 euró, a tapasztalt mérnököké pedig a 7700 eurót is elérheti. Ezzel szemben például a győri Audi-gyárban a hazai leányvállalat a cégcsoporton belüli versenyképesség megőrzésére hivatkozva az idei évre befagyasztotta az alapbéreket, amelyek jövőre is csak 3,2 százalékkal emelkednek. A magyar dolgozókat ennek ellensúlyozására egyszeri kifizetésekkel – idén bruttó egymillió, jövőre 550 ezer forinttal – és évi 600 ezer forintra emelt cafeteriakerettel kompenzálják.

A két ország közötti bérszakadék a költségekben és a termelékenységben is markánsan megmutatkozik. A tavalyi, 2025-ös adatok alapján az Audi német anyavállalatánál egy dolgozóra átlagosan 104 ezer euró személyi jellegű ráfordítás jutott, ami közel a duplája a győri Audi Hungariánál mért 56 ezer eurónak. Ezt a magasabb német költségszintet azonban jelentős termelékenységi előny is kíséri, ugyanis a 2024-es ágazati statisztikák szerint a német járműiparban egy foglalkoztatottra 145,4 ezer euró hozzáadott érték jutott, ami a 2,6-szorosa a magyarországi 56,6 ezer eurós átlagnak.

A feszültség a napokban érheti el a tetőpontját, a mintegy 120 ezer dolgozót érintő sorsdöntő bértárgyalások ugyanis holnap kezdődnek. Az IG Metall szakszervezet kemény fellépésre készül a menedzsment bérbefagyasztási és munkaidő-növelési követeléseivel szemben. Mivel a munkabeszüntetéseket tiltó megállapodás december végén lejár, gyors kompromisszum hiányában januártól komoly sztrájkhullám indulhat a Volkswagen németországi telephelyein.