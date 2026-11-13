Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet.
Itt vannak a friss adatok: hatalmasat ugrott a magyar ipar teljesítménye
Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal nagyobb volt az augusztusinál - erősítette meg pénteken második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az iparon belül döntő súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 9,0, a csekély súlyú bányászaté 136, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,2 százalékkal bővült. Az ipari export volumene 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 34 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 32, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 13,1 százalékkal bővült. Az ipar belföldi értékesítése 2,8, a feldolgozóiparé 4,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 28 százalékát képviselő járműgyártás volumene az alágak közül a legnagyobb mértékben, 33 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A közúti gépjármű gyártása 62, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 11,9 százalék kal emelkedett. A feldolgozóipari termelés 16 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 11,0 százalékkal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártás 14,5 százalékkal nőtt, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártás 7,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
A villamos berendezés gyártás 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártás volumene 15,1, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásé 14,9 százalékkal bővült. A feldolgozóiparból 12 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 4,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt. Folytatódott a növekedés a gyógyszergyártásban: a kibocsátás 25 százalékkal nagyobb volt a 2025 szeptemberinél; mindkét értékesítési irányban bővültek az eladások -sorolta a KSH.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 11,7 százalékkal haladta meg a tavaly szeptemberit . Az új belföldi rendelések 16,4, az új exportrendelések 11,0 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány szeptember végén 35 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Január-szeptemberben az ipari termelés 4,0 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 65 százalékát adó külpiaci eladások volumene 5,6 százalékkal emelkedett, a 35 százalékot képviselő hazai értékesítésé 1,2 százalékkal csökkent. A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hatban visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 22 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 11,6 százalékkal emelkedett - közölte a KSH.
Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól,
Hatalmas pénzeső jöhet a válságkezelésre: teljesen átalakulhat a katasztrófavédelem és a betegellátás
A parlamenti álláspont szerint az uniós válságkezelésnek nemcsak a már bekövetkezett katasztrófák elhárítására kell koncentrálnia.
Vitézy Dávid több ezermilliárdos fejlesztési hullámot indítana el, a társasházak is pénzhez juthatnak
Több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program indulhat 2027 első negyedévében.
Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot vezet be a kormány a nők védelme, a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a menstruációs szegénység felszámolása érdekében.
Fontos változásra hívta fel a figyelmet Varga Mihály: új pénzügyi lehetőségek nyílhatnak a magyar cégek előtt
A jegybankelnök szerint a globális pénzügyi rendszer átrendeződése egyszerre jelent új kockázatokat és lehetőségeket.
Újra lendületben a magyar tőzsde: az OTP és a Mol is emelkedett, így indulhat a csütörtöki kereskedés
Emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Komoly lépésekre van szükség a magyar vízhiány ellen: több mint 200 milliárdos terv készül, a Velencei-tó jövője a tét
Tíz hazai nemzetipark-igazgatóság élére kerestek új vezetőket, a nyílt pályázatokra pedig mintegy százhúszan jelentkeztek.
Óriási roham indult az ügynökaktákért: egy hét alatt négyévnyi kérelem zúdult a levéltárra, több mint egy év a várakozási idő
Olyan sokan szeretnék megismerni saját vagy hozzátartozóik állambiztonsági iratait, hogy már biztosan egy évnél hosszabb várakozási időre kell számítaniuk az igénylőknek.
Vegyesen mozgott a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Bár október közepén még komoly lemaradás mutatkozott, Magyarország az idén év végén várhatóan elkerüli az uniós források elvesztését.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az energiahatékonyság a 2027-es költségvetési tervezetben.
A vádak szerint egy jövedelmező vízumbiznisz keretében több mint száz vietnámi állampolgár illegális Nyugat-Európába jutását segítették elő.
Nem szabadulhat az ünnepek előtt Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter.
Fontos megállapodás született Brüsszelben: a válságkezelésre és Ukrajna támogatására is jutnak milliárdok
A pénzek jelentős része a kohéziós politikára, a környezetvédelemre és az uniós programok finanszírozására jut.
Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő cég csődeljárásában.
Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális ügyintézés, levélben is lehetne voksolni
A Nemzeti Választási Iroda átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján.
Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk
Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna.
Kissé erősödött a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.