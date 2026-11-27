Az üzletember ártatlannak vallja magát, és bízik a nyomozás számára kedvező lezárásában.
Elszabadultak az albérletárak: a megélhetési költségek dönthetik meg a spanyol kormányt
A vasárnapi spanyolországi előrehozott választások középpontjában az országos lakhatási válság, a megélhetési költségek emelkedése és a bevándorlás áll. A közvélemény-kutatások szerint Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök nyolcéves kormányzása véget érhet, a hatalmat pedig nagy valószínűséggel a konzervatív Néppárt (PP) és a szélsőjobboldali Vox koalíciója veheti át.
A pártvezetők utolsó televíziós vitáját is a lakhatási krízis uralta. A kampányt a megfizethető lakások hiánya miatt országszerte kirobbant tömegtüntetések határozták meg. Az indulatokat egy 87 éves madridi nő szeptemberi kilakoltatása és az azt követő halála váltotta ki, miután a bérleti díját a háromszorosára emelték.
A probléma egyik gócpontja Valencia, ahol a hivatalos adatok szerint 2020 és 2025 között 78 százalékkal drágultak az albérletek. Az elszálló árak miatt a fiatal, dolgozó párok a fizetésükből már nem tudnak lakást bérelni, így kénytelenek a szüleikkel maradni, ami teljesen ellehetetleníti a jövőtervezésüket - számolt be a BBC. A témával mi is foglalkoztunk részletesen:
Pedro Sánchez azután írta ki az előrehozott választásokat, hogy a parlament korábban leszavazta a lakhatási reformjait. Bár a kampány hajrájában rendkívüli intézkedésekkel lakbérplafont vezetett be, az ellenzék szerint nyolc éve lett volna a probléma érdemi megoldására. A kormányfői poszt legesélyesebb várományosa, a konzervatív Alberto Núñez Feijóo egymillió új lakás felépítését, valamint a fiatal első lakásvásárlók adócsökkentését ígéri. A baloldali pártok a vagyonos ingatlantulajdonosok megadóztatását sürgetik, míg a szélsőjobboldali Vox a spanyol állampolgárok előnyben részesítését követeli a szociális bérlakások és a támogatások elosztásánál.
A lakhatási nehézségek mellett az alacsony fizetések, a magas megélhetési költségek és a bevándorlás aggasztja leginkább a spanyol választókat. Bár a spanyol GDP gyorsabban bővül, mint a nagy uniós tagállamok gazdasága, a bérek nem tartanak lépést az inflációval.
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A migráció kérdése nyáron éleződött ki, amikor júliusban alig két nap alatt több mint 70 ezer bevándorló lépett be a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai exklávéba, Ceutába. Míg Sánchez a munkaerőhiány enyhítésére félmillió okmányokkal nem rendelkező migráns státuszának legalizálását tervezi, addig a Vox a bűnelkövetők kitoloncolását és az ország gyarapodásához "hozzá nem járuló" külföldiek hazatelepítését szorgalmazza. A szigorú fellépés sok kiábrándult, magas adókra panaszkodó szavazót vonz, így könnyen előfordulhat, hogy Francisco Franco diktatúrájának bukása óta, 50 év elteltével először kerül ismét szélsőjobboldali párt a spanyol kormányba.
A kampány utolsó napjaiban a szocialisták milliárdos jóléti ígéretekkel, köztük a közszféra béremelésével, magasabb nyugdíjakkal és olcsóbb tömegközlekedéssel próbálták menteni a helyzetet. Bár a baloldali fiatalok egy része képmutatónak tartja a megkésett intézkedéseket, a Vox radikális nézeteitől való félelem továbbra is Sánchez táborában tarthatja a bizonytalanokat. A hivatalban lévő miniszterelnök abban bízik, hogy a szélsőjobboldali hatalomátvételtől való aggodalom megmentheti a pozícióját, a felmérések szerint azonban a lakhatási válság miatt kiírt választások könnyen az ő politikai kilakoltatásához vezethetnek.
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