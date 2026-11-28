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Szigorítana a magyar túlzottdeficit-eljáráson az uniós bizottság: azonnal reagált a Pénzügyminisztérium
Az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárás szigorítását javasolja a költségvetési célok elmaradása miatt. A Pénzügyminisztérium az előző kormány megalapozatlan tervezését teszi felelőssé a kialakult helyzetért, és folyamatosan egyeztet Brüsszellel egy, a hazai gazdaság sajátosságait tükröző új fiskális pályáról, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kabinet intézkedései már megkezdték az örökölt hiány lefaragását.
Valdis Dombrovskis, a gazdaságért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament strasbourgi ülésén jelentette be, hogy az Európai Bizottság jelentős kockázatát látja annak, miszerint Magyarország és Bulgária már az idei évben sem teljesíti a túlzottdeficit-eljárásban meghatározott követelményeket. Brüsszel értékelése alapján a két tagállam korábbi ajánlásokra adott válaszai elégtelenek, a helyzetet pedig különösen súlyosnak ítélik, ami indokolttá teszi a szigorítást.
A Pénzügyminisztérium szombati reakciójában rámutatott, hogy a brüsszeli döntés a súlyos költségvetési örökség egyenes következménye. A tárca szerint az előző kormány irreális büdzséket fogadott el 2025-re, és különösen a folyó, 2026-os évre, amelyeknél a valós gazdasági folyamatok jelentősen eltértek a kitűzött céloktól. Ennek eredményeként az ország túllépte az uniós szabályok által a kiadások növekedésére meghatározott korlátokat.
A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a nyári költségvetési átvilágítás során világossá vált, miszerint a kormányváltás nélkül az államháztartási hiány idén elérte volna a GDP 8,3 százalékát. Ezt a jelenlegi vezetésnek az elmúlt hónapok konszolidációs lépéseivel sikerült 7,5 százalékra mérsékelnie.
A szaktárca álláspontja szerint jól látható, hogy éppen az új kormány intézkedései terelik vissza az országot az uniós fiskális szabályok betartásának útjára. A Pénzügyminisztérium jelenleg is tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal egy olyan új költségvetési pálya kijelöléséről, amely reális, igazodik a magyar gazdaság növekedési kilátásaihoz, és maradéktalanul összhangban áll a kabinet középtávú terveivel.
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