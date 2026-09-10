Rendkívüli bejelentést tett Donald Trump: eddig biztosan tart az iráni háború, brutális drágulás jön a benzinkutakon

Donald Trump amerikai elnök szerint az Iránnal vívott háború nem ér véget a novemberi félidős választások előtt, és az olajárak sem fognak csökkenni addig. Az elnök saját pártján belül is egyre nagyobb nyomás alatt áll a konfliktus lezárása miatt, miközben a harcok az utóbbi napokban ismét kiéleződtek a Közel-Keleten - számolt be a BBC.

Trump szerdán, a texasi pártkongresszusra tartva jelentette ki, hogy Teherán "nem bírja már sokáig", és a háború "közvetlenül a választások után" véget ér. Azzal érvelt, hogy a rövid távú gazdasági nehézségek megérik, ha ezzel megakadályozzák Iránt az atomfegyver kifejlesztésében. Az elnök szerint Irán "kétségbeesetten próbálja befolyásolni a választásokat", hogy a demokraták kerüljenek hatalomra – állítását ugyanakkor bizonyítékokkal nem támasztotta alá. Teherán többször tagadta, hogy nukleáris fegyver előállítására törekedne.

A konfliktus, amely immár hetedik hónapja tart, komolyan megtépázta Trump népszerűségét. Az elnök eredetileg hetekben mérte a háború várható időtartamát, ám a harcok elhúzódása, valamint azok üzemanyag- és élelmiszerárakra gyakorolt hatása meredek zuhanást okozott a támogatottságában. Még hűséges republikánus szövetségesei közül is egyre többen sürgetik a háború gyors befejezését, hiszen a november 3-i félidős választásokon a republikánusok a kongresszusi többségük elvesztését kockáztatják.

A katonai helyzet az utóbbi napokban tovább romlott. Az amerikai hadsereg szerdán öt, Iránhoz köthető olajszállító tartályhajót támadott meg. Teherán válaszul két amerikai romboló és nyolc tartályhajó ellen intézett támadást a Hormuzi-szorosban, amelyek az iráni állami média szerint "súlyos károkat" szenvedtek. Egy nappal korábban az Irán által támogatott jemeni húszik hajtottak végre támadássorozatot szaúd-arábiai olajlétesítmények ellen.

A harcok az Egyesült Államok és Irán közötti hatvandapos tűzszünet múlt havi lejárta után lángoltak fel újra. Az eszkaláció azonnali hatást gyakorolt az energiapiacra, az olaj hordónkénti ára szerdán elérte a száz dollárt, ami július óta a legmagasabb szint. Az amerikai gázolaj ára a héten történelmi csúcsra ugrott, ami az üzemanyagköltségeken keresztül az árak széles körű emelkedését vetíti előre. Elemzők szerint a növekvő energiaárak kamatemelésekhez is vezethetnek az Egyesült Államokban.

Trump a texasi kongresszuson megjegyezte, hogy a további tárgyalások Iránnal "elvileg lehetségesek, de jelenleg nem vizsgáljuk ezt a lehetőséget".

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok