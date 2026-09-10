Nagy változás kapujában a magyar boltok: megszólalt a jegybank, erre kell készülnie minden vásárlónak

Tovább mérséklődött az infláció Magyarországon, augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt a pénzromlás üteme, az élelmiszerboltok árszintje pedig már február óta folyamatosan csökken. Bár a szolgáltatások drágulása még némileg felfelé húzza a mutatót, az erősödő forint és a stabilizálódó piac miatt az árrésstop esetleges kivezetése a jegybank szerint sem okozna jelentős áremelkedést - írta a Portfolio.

A statisztikai adatok alapján az elmúlt hónapokban rég nem látott mélypontra süllyedt az infláció. Nyár végére, augusztusban a teljes fogyasztói árindex mindössze 1,3 százalék volt, miközben az élelmiszerek éves összevetésben 1,4 százalékkal lettek olcsóbbak. A vásárlók a mindennapi bevásárlások során azonban még ennél is látványosabb árcsökkenést tapasztalhatnak, hiszen az élelmiszer- és vegyes üzletek árszintje már február óta a negatív tartományban mozog, júliusban például 2,3 százalékos visszaesést mutatva az előző év azonos időszakához képest.

Ezt az úgynevezett bolti árszintet nem érdemes teljesen egybemosni a tisztán élelmiszerekre vonatkozó inflációval. A szupermarketek és diszkontok polcain ugyanis a tisztálkodószerek, háztartási cikkek és egyéb termékek is megtalálhatók az élelmiszerek mellett, és ezek jelenleg lefelé húzzák az átlagot. A teljes árindexet eközben leginkább a szolgáltatások tartják a pozitív tartományban, amelyek augusztusban még 5 százalékkal drágultak.

Gazdasági szempontból kiemelt kérdés marad az árrésstop jövője, amelynek kivezetéséről a Tisza-kormány egyelőre nem hozott végleges döntést. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanakkor már korábban jelezte, hogy a korlátozás azonnali eltörlése sem lökné az inflációt a 3 százalékos jegybanki inflációs cél fölé. A kiskereskedelmi láncok mára nagyrészt alkalmazkodtak az intézkedésekhez, így nem alakult ki olyan belső feszültség, amely a kivezetést követően azonnali és általános ársokkot indokolna.

Az árak kordában tartásához emellett jelentősen hozzájárul a forint erősödése is. A stabil hazai deviza olcsóbbá teszi az importált termékeket, alapanyagokat és az energiát, ami közvetlenül mérsékli a hazai vállalatok költségeit és az áremelési nyomást. Bár az árrésstop megszüntetése a közvetlenül érintett termékeknél hozhat némi drágulást, a hónapok óta csökkenő bolti árszint, az erősödő forint és a piaci szereplők alkalmazkodása együttesen garanciát jelent arra, hogy a lépés nem okoz komolyabb áremelkedési hullámot a magyar üzletekben.