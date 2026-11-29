Az Európai Bizottság egy különleges kezdeményezés keretében 150, véletlenszerűen kiválasztott uniós polgárt hívott meg Brüsszelbe, hogy közösen dolgozzanak ki javaslatokat az európai demokrácia megújítására és fenntartására. A 2026 novemberében lezárult, három hétvégén át tartó vitasorozat végén 23 ajánlás született, amelyek többek között a lakhatási válság kezelését, a szociális támogatások automatizálását és újszerű oktatási programokat érintenek. Az eredményeket Henna Virkkunen ügyvezető alelnök vette át, hogy beépítsék azokat a készülő európai demokráciapajzs programjába - írta a Portfolio.

A brüsszeli intézmények hagyományosan a már elkészült jogszabályokat próbálják utólag elmagyarázni a lakosságnak, ezúttal azonban megfordult a folyamat, hiszen a döntéshozók még a tervek véglegesítése előtt voltak kíváncsiak arra, mit is tartanak valódi problémának az emberek.

Az európai polgári panelbe mind a 27 tagállamból toboroztak résztvevőket, ügyelve arra, hogy különböző korú, végzettségű és társadalmi hátterű polgárok üljenek egy asztalhoz. A fiatalok hangjának erősítése érdekében a helyek harmadát a 16 és 29 év közötti korosztálynak tartották fenn. A meghívottak anyanyelvükön, tolmácsok segítségével oszthatták meg gondolataikat, így olyanok is szót értettek egymással, akik a hazájukban jó eséllyel sosem találkoztak volna.

A közös munka során hamar kiderült, hogy a polgárok a demokrácia működőképességét szorosan összekötik a mindennapi megélhetéssel és a biztonságérzettel. A legfajsúlyosabb ajánlások éppen ezért a lakhatásra reflektálnak, mivel a résztvevők szerint aligha várható el az aktív közéleti részvétel azoktól, akiket a mindennapi létfenntartás küzdelmei emésztenek fel. Ennek orvoslására felvetették az üresen álló ingatlanok megadóztatását – a nyaralók és a második otthonok kivételével –, valamint az egy kézben összpontosuló lakástulajdonok számának korlátozását.

Ugyancsak az esélyegyenlőséget és a rendszerbe vetett bizalmat hivatott növelni az a javaslat, amely szerint az államnak automatikusan kellene folyósítania a szociális támogatásokat a jogosultak számára. Ezzel elkerülhető lenne, hogy bárki a bürokratikus útvesztők vagy az információhiány miatt essen el a segítségtől. Érdekes fejlemény volt, hogy a politikai közbeszédet gyakran uraló illegális migrációt a testület egy külön szavazás során végül nem sorolta a demokráciát fenyegető fő veszélyek közé, amit a záródokumentumban is rögzítettek.

Az oktatással és a helyi közösségekkel kapcsolatban is formabontó ötletek születtek. A javaslatok között szerepel egy hagyományos osztályozást nélkülöző iskolai "demokrácianap" bevezetése már nyolcéves kortól, amelyen a diákok a vitakészségüket és a másik álláspontjának megértését gyakorolhatnák. A felnőttek számára könyvtárakban és kávézókban szerveznének újságírók bevonásával hírmagyarázó, közéleti beszélgetéseket. Szintén hangsúlyos szerepet kapott a lakosság bevonása a helyi katasztrófavédelmi tervek kidolgozásába, mivel a helyiek tájékozottsága és helyismerete válsághelyzetben életmentő lehet.

A tanácskozás eredményeit 2026 novemberének harmadik hétvégéjén vette át Henna Virkkunen, az Európai Bizottság demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke. A találkozó zárásakor ígéretet tett arra, hogy a testület a jövőben olyan döntéseket igyekszik hozni, amelyekben az európaiak valóban ráismerhetnek a saját mindennapjaikra.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MRTV