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Korlátoznák a lakástulajdonok számát: szokatlan javaslatcsomag került az uniós döntéshozók elé
Az Európai Bizottság egy különleges kezdeményezés keretében 150, véletlenszerűen kiválasztott uniós polgárt hívott meg Brüsszelbe, hogy közösen dolgozzanak ki javaslatokat az európai demokrácia megújítására és fenntartására. A 2026 novemberében lezárult, három hétvégén át tartó vitasorozat végén 23 ajánlás született, amelyek többek között a lakhatási válság kezelését, a szociális támogatások automatizálását és újszerű oktatási programokat érintenek. Az eredményeket Henna Virkkunen ügyvezető alelnök vette át, hogy beépítsék azokat a készülő európai demokráciapajzs programjába - írta a Portfolio.
A brüsszeli intézmények hagyományosan a már elkészült jogszabályokat próbálják utólag elmagyarázni a lakosságnak, ezúttal azonban megfordult a folyamat, hiszen a döntéshozók még a tervek véglegesítése előtt voltak kíváncsiak arra, mit is tartanak valódi problémának az emberek.
Az európai polgári panelbe mind a 27 tagállamból toboroztak résztvevőket, ügyelve arra, hogy különböző korú, végzettségű és társadalmi hátterű polgárok üljenek egy asztalhoz. A fiatalok hangjának erősítése érdekében a helyek harmadát a 16 és 29 év közötti korosztálynak tartották fenn. A meghívottak anyanyelvükön, tolmácsok segítségével oszthatták meg gondolataikat, így olyanok is szót értettek egymással, akik a hazájukban jó eséllyel sosem találkoztak volna.
A közös munka során hamar kiderült, hogy a polgárok a demokrácia működőképességét szorosan összekötik a mindennapi megélhetéssel és a biztonságérzettel. A legfajsúlyosabb ajánlások éppen ezért a lakhatásra reflektálnak, mivel a résztvevők szerint aligha várható el az aktív közéleti részvétel azoktól, akiket a mindennapi létfenntartás küzdelmei emésztenek fel. Ennek orvoslására felvetették az üresen álló ingatlanok megadóztatását – a nyaralók és a második otthonok kivételével –, valamint az egy kézben összpontosuló lakástulajdonok számának korlátozását.
Ugyancsak az esélyegyenlőséget és a rendszerbe vetett bizalmat hivatott növelni az a javaslat, amely szerint az államnak automatikusan kellene folyósítania a szociális támogatásokat a jogosultak számára. Ezzel elkerülhető lenne, hogy bárki a bürokratikus útvesztők vagy az információhiány miatt essen el a segítségtől. Érdekes fejlemény volt, hogy a politikai közbeszédet gyakran uraló illegális migrációt a testület egy külön szavazás során végül nem sorolta a demokráciát fenyegető fő veszélyek közé, amit a záródokumentumban is rögzítettek.
Az oktatással és a helyi közösségekkel kapcsolatban is formabontó ötletek születtek. A javaslatok között szerepel egy hagyományos osztályozást nélkülöző iskolai "demokrácianap" bevezetése már nyolcéves kortól, amelyen a diákok a vitakészségüket és a másik álláspontjának megértését gyakorolhatnák. A felnőttek számára könyvtárakban és kávézókban szerveznének újságírók bevonásával hírmagyarázó, közéleti beszélgetéseket. Szintén hangsúlyos szerepet kapott a lakosság bevonása a helyi katasztrófavédelmi tervek kidolgozásába, mivel a helyiek tájékozottsága és helyismerete válsághelyzetben életmentő lehet.
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A tanácskozás eredményeit 2026 novemberének harmadik hétvégéjén vette át Henna Virkkunen, az Európai Bizottság demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke. A találkozó zárásakor ígéretet tett arra, hogy a testület a jövőben olyan döntéseket igyekszik hozni, amelyekben az európaiak valóban ráismerhetnek a saját mindennapjaikra.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MRTV
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