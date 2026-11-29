Az Európai Bizottság a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárás szigorítását javasolja a költségvetési célok elmaradása miatt.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 29.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 29.
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.30: Derült, napos, illetve borult, ködös tájak és időszakok egyaránt lesznek. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel döntően -8 és -2 fok között alakul, de a derült északi völgyekben -10 fok alá is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +2 fokra számíthatunk.
2026.12.01: Többnyire borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, kisebb körzetekben lehet kevésbé felhős idő némi napsütéssel. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel általában -8 és -3, kora délután -3 és +2 fok között alakul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.29. vasárnap éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.29)
Akciók
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Fogcsikorgató hideggel csap le a tél Magyarországra: éjjel már -12 fok is lehet, kemény napok jönnek
Ma jobbára száraz, hideg időre számíthatunk, éjszaka azonban jelentősen lehűl a levegő, akár -12 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet.
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A Pénzcentrum 2026. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mínusz 10 fokig zuhanhat a hőmérséklet: csípős hideg vár Magyarországra a hétvégén, itt a friss előrejelzés
Hűvös, változékony időjárás várható a hétvégén, így míg szombaton lassan felszakadozik a felhőzet, vasárnap hajnalban az északi völgyekben akár mínusz 10 fokos fagyra is készülni...
Bécs vagy Budapest? Kiderült, hol olcsóbb a karácsonyi vásár: ennyibe kerül a lángos, forralt bor, forró csoki a két fővárosban
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Hét és fél órát vesztegeltek a gép fedélzetén az Austrian Airlines Bécsből Valenciába tartó járatának utasai a tegnapi havazás miatt.
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Péntek délután a kórházban belehalt sérüléseibe az a 18 éves nő, akit november 24-én vonszolt magával egy elinduló vonat a mezőkövesdi vasútállomáson.
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Mozgó vonatról próbálhatott leszállni az az egyetemista lány, aki mindkét lábát elveszítette, és válságos állapotba került a mezőkövesdi vasútállomáson történt balesetben
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