Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. november 29.

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Befektetés, tőzsde

Ötöslottó A sorsolás dátuma: 2026. november 28.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

39, 60, 64, 68, 85

Joker: 238000 Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 13 db

3-as találat: 1255 db

2-es találat: 39046 db



OTP: 39710 Ft

MOL: 4548 Ft

RICHTER: 13580 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.11.30: Derült, napos, illetve borult, ködös tájak és időszakok egyaránt lesznek. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel döntően -8 és -2 fok között alakul, de a derült északi völgyekben -10 fok alá is lehűlhet a levegő. Kora délután -2, +2 fokra számíthatunk.

2026.12.01: Többnyire borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, kisebb körzetekben lehet kevésbé felhős idő némi napsütéssel. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet reggel általában -8 és -3, kora délután -3 és +2 fok között alakul.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.29. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.29)

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