Megszólalt a kormány gazdasági terveiről Bod Péter Ákos: ez a véleménye a Tisza ötleteiről

A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.

A kormány által felvázolt makrogazdasági pálya egy jól működő piacgazdaságban teljesíthető lenne, ám a magyar társadalmat ért korábbi gazdasági sokkok – például a nyugdíjmegtakarítások állami elvonása – máig éreztetik hátráltató hatásukat - így fogalmazott a volt jegybankelnök, Bod Péter Ákos a Közgazdász Vándorgyűlésen. A szakember rámutatott, hogy bár a normális piacgazdaság fogalma nem új keletű, a magyar társadalom számára mégis nehezen elképzelhető, mivel az elmúlt időszakban nem ilyen körülmények között élt.

Mint fogalmazott: a társadalmat több gazdasági megrázkódtatás is érte az elmúlt évtizedekben, Bod Péter Ákos példaként a nyugdíjmegtakarítások 2011-es állami elvonását emelte ki. Úgy véli, egy ilyen súlyos, máig velünk élő lélektani és társadalmi sokk után egyáltalán nem meglepő, hogy a magyar tőkepiac fejlődése jelentősen elmarad a lengyel vagy a cseh régiós versenytársakétól.