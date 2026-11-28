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Seszták-ügy: kiszivárgott a bővített videó a megtalált 6,5 milliárdról, az NVVH elnökhelyettese a részletekről is beszélt
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettese egy szakmai konferencián mutatta be azt a bővített videófelvételt, amely a Seszták Miklós korábbi miniszter elleni nyomozás során lefoglalt 6,5 milliárd forint megtalálását rögzíti. A november közepén zajlott akcióról készült, eddig nem látott képkockákból újabb részletek és rejtekhelyek is napvilágra kerültek - írta a 24.hu.
Tasnády Katalin pénteken a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott előadást a vagyonvisszaszerzés és a lefoglalás gyakorlatáról, amelynek végén levetítette az NVVH november 12-i és 13-i akciójának általa "rendezői változatnak" nevezett, háromperces összeállítását. A felvétel háromszor hosszabb a két hete közzétett hivatalos anyagnál. A bemutatóról az egyik résztvevő készített telefonos videót, amelyet szombaton hozott nyilvánosságra.
A rekordösszegű lefoglalásról korábban Magyar Péter miniszterelnök osztott meg részleteket. Tájékoztatása szerint a hatóságok Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében tartottak házkutatásokat. A felhalmozott készpénzt változatos helyeken, többek között erdőkben a föld alá ásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, továbbá egy eldugott széfben találták meg.
Bár Tasnády Katalin a pontos címeket ezúttal sem fedte fel, elmondta, hogy személyesen is jelen volt a művelet kezdetekor, a nyomozók pedig célirányosan, pontos információkat követve érkeztek a helyszínekre.
A most kiszivárgott, hosszabb felvétel egy újabb helyszínt is leleplez. A videón egy közösségi célra kialakított, székekkel telezsúfolt terem is látható, ahol a hatóság munkatársai szintén több kartondoboznyi készpénzt foglaltak le.
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Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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